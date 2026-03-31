Pronóstico MLB: Los 5 líderes en jonrones en la Liga Americana en 2026

Los cuadrangulares siguen siendo el aspecto del juego que más llama la atención en las nuevas generaciones. El poder se ha convertido en una herramienta fundamental en cualquier pelotero y ahora se le exige a todos los jugadores del terreno de juego sacar la bola del parque.

En otras épocas, jugadores de posiciones como el campocorto, el receptor o incluso el segunda base, no tenían tanto poder en su bate. Sin embargo, las nuevas tendencias han llevado a que un jugador no es bien valorado si no conecta jonrones.

Eso le sucede año tras año a Luis Arráez, el tres veces campeón bate de la MLB, que no es un bateador de poder y por ello no ha podido conseguir un buen contrato que le ofrezca estabilidad y tranquilidad.

En esta temporada 2026 se espera otra contienda interesante por el título de cuadrangulares, sobre todo en la Liga Americana, donde se concentran una gran cantidad de bateadores con fuerza.

A continuación, repasamos a los cinco líderes en proyecciones en cuanto a cuadrangulares se refiere para la temporada 2026 de la MLB.

5. José Ramírez (Cleveland Guardians)

Ramírez viene de conectar 27 jonrones la campaña pasada y en cuatro temporadas en su carrera ha dado 30 o más cuadrangulares. De acuerdo con Baseball Refference su proyección de batazos de cuatro esquinas es de 27, pero esa cifra puede aumentar si se mantiene sano y puede llegar a disputar más de 156 encuentros, como lo ha hecho en las últimas cuatro campañas. Es un bateador de líneas, pero también tiene poder en su bate y lo demostrará con los Guardians en 2026.

4. Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays)

El cinco veces All Star de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., aparece como el quinto jugador con mayor proyección de cuadrangulares en la MLB para este año. El inicialista de los Toronto Blue Jays proyecta sacar entre 31 y 35 jonrones este año, para así superar la marca de 23 en 156 encuentros que dejó el año pasado. La mejor temporada de su carrera en cuanto a bambinazos se refiere fue en 2021, cuando consiguió 48. Ahora es más un bateador de contacto, pero puede sacar la bola con consistencia y en Toronto esperan muchos cuadrangulares.

3. Yordan Alvarez (Houston Astros)

Si hablamos de poder y de los Astros de Houston, un nombre destaca por encima del resto: Yordan Álvarez. El cubano se ha convertido en el hombre de fuerza de la alineación del manager Joe Espada. El año pasado dio apenas 6 jonrones, en una temporada llena de lesiones, pero un calendario antes, en el 2024, se fue para la calle en 35 oportunidades. El bateador designado proyecta conectar entre 35 y 39 jonrones en este 2026, de acuerdo con los expertos en proyecciones.

2. Cal Raleigh (Seattle Mariners)

El receptor de los Seattle Mariners dio una muestra de lo que puede hacer en 2025, logrando la mejor temporada ofensiva para un cátcher en la historia de las Grandes Ligas, con 60 jonrones y 125 carreras impulsadas. Aunque no pudo conseguir el premio MVP, fue una temporada para el recuerdo. Las proyecciones lo tienen bien valorado después de su temporada anterior y estiman que va a conectar entre 38 y 42 jonrones con los Mariners este año.

1. Aaron Judge (New York Yankees)

El tres veces MVP de la Liga Americana viene de conectar 53 jonrones el año pasado y sigue comandando la lista de proyecciones para esta temporada. Es el dueño del récord de más jonrones en la Liga Americana con 62. Los expertos estiman que podrá conectar 48 jonrones en el 2026, aunque parece una cifra algo corta para todo el poder que tiene el jardinero de los New York Yankees.

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