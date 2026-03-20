La proyección del lineup de los Houston Astros para la temporada de 2026

Esta temporada de MLB puede resultar crucial para los Houston Astros, que en 2025 vieron cortar una racha de ocho años clasificando a los playoffs. Los siderales terminaron con marca de 87-75 y aunque les faltó poco para avanzar, resultó siendo la primera vez que se perdieron la postemporada desde 2016.

Joe Espada fue ratificado como manager del equipo de los Astros para la zafra que está por comenzar y Omar López (que acaba de quedar campeón del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela) se mantuvo como coach de banca, pero hubo cambios en el resto del staff de técnicos.

El gerente Dana Brown, que también sigue al frente de las oficinas a pesar del resultado adverso de 2025, no hizo grandes movimientos en el mercado de invierno y la mayoría de sus transacciones impactó al departamento de pitcheo y no tanto a los jugadores de posición. Esa es una de las razones por la cuales los pronósticos para la temporada no tiene a los Astros ocupando puestos de vanguardia y ven a Seattle Mariners como favoritos a repetir con el banderín de la División Oeste de la Liga Americana.

El mensaje que se interpreta con esta decisión de la gerencia de los siderales es que, si bien necesitan que la de 2026 sea una campaña de reivindicación, confían en que lo lograrán con su base de jugadores incluyendo a los veteranos José Altuve y Carlos Correa.

¿Qué cambios tendrá el lineup de los Astros?

No hubo grandes adquisiciones para jugadores de posición en el receso de invierno por parte de los Astros. La llegada de Nick Allen para darle profundidad a la reserva del cuadro interior es tal vez lo más significativo, así como el regreso del outfielder y antiguo prospecto de la organización, Joey Loperfido.

El cambio más notorio con respecto a la alineación de la temporada de 2025 es la pérdida de la titularidad por parte del mexicano Isaac Paredes. La tercera base le pertenece al boricua Carlos Correa, a quien trajeron de regreso antes de la fecha límite de cambios de la campaña pasada , y la inicial está en manos de Christian Walker.

Para 2026 Espada anunció que el venezolano José Altuve estará a tiempo completo en su posición original de segunda base, después del experimento de moverlo al jardín izquierdo.

¿Cuál será el lineup de los Astros en 2026?

Si es una base similar a la que permitió que los siderales fueran exitosos por tanto tiempo ¿Por qué hay preocupación ahora? Simple. Porque dependen de veteranos como Altuve y Correa (este último con una manifestada tendencia a las lesiones) y de la salud del dominicano Jeremy Peña y el slugger cubano Yordan Álvarez.

Durante el Spring Training Joe Espada ha proporcionado algunos indicios sobre su plan para la parte alta del lineup, aunque todavía debe resolver algunas cosas. A pocos días de conocer su decisión, esta puede ser la alineación de Houston Astros para el Opening Day:

Jugador Posición Jeremy Peña Campocorto José Altuve Segunda base Yordan Álvarez Bateador designado Carlos Correa Tercera base Yainer Díaz Receptor Christian Walker Primera base Zach Cole Jardinero izquierdo Cam Smith Jardinero derecho Jake Meyers Jardinero central

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