La proyección del lineup de Los Angeles Dodgers para la temporada de 2026

Los Angeles Dodgers no lo dicen abiertamente, pero están construyendo una dinastía. En 2025 sumaron su segundo título consecutivo (fueron el primer equipo de MLB en ganar la Serie Mundial dos años seguidos desde los Yankees de 1998, 1999 y 2000) y tercero en cinco años después de una sequía de décadas.

La inversión que han hecho en la escuadra no tiene precedentes y la gerencia ni se conforma ni se detiene. Después del histórico contrato que le dieron a Shohei Ohtani para 2024, han seguido extendiendo cheques y pactando acuerdos de cambio para llevarle al manager Dave Roberts los mejores jugadores disponibles en el mercado.

Este receso de invierno no fue la excepción, y en Los Angeles sumaron una nueva pieza con la adquisición en la agencia libre de Kyle Tucker, un ganador del Guante de Oro, bate de Plata y Serie Mundial que ahora será parte del outfield y un nuevo bateador para nutrir a una ofensiva que ya es suficientemente sólida.

¿Qué cambios tendrá el lineup de los Dodgers en 2026?

En los Dodgers mantuvieron la base que les ha dado éxito en las últimas campañas y se aseguraron también de resguardar la profundidad de su reserva reteniendo a los veteranos Miguel Rojas y Kiké Hernández (aunque el boricua no estará listo para jugar hasta dentro unos meses por una cirugía que tuvo en noviembre).

Salvo la llegada de Tucker, que obligará a Teoscar Hernández a mudarse al otro lado del outfield, no hay grandes modificaciones en el lineup titular de Roberts. Aunque acaban de ratificar que Santiago Espinal hizo el roster del Opening Day y es muy probable que se quede como dueño de la segunda base mientras Tommy Edman completa su recuperación.

¿Cuál será el lineup los Dodgers en 2026?

Un equipo que tiene super estrellas como Ohtani y Mookie Betts en sus filas tiene un paso adelante en sus aspiraciones de ser competitivo, pero además hay que sumarle al siempre productivo Will Smith. Teoscar Hernández está llamado a retomar su buen nivel con el madero y la condición que mostró el veterano Freddie Freeman en el Spring Training ilusiona a los Dodgers, que consideran que puede tener un gran año.

Muchas cosas pueden pasar durante la temporada y la gerencia de Los Angeles ha demostrado que no le tiembla el pulso para hacer movimientos cuando la situación lo amerita y se requiere darle impulso al equipo, pero al menos para el Opening Day este puede ser el lineup del manager Dave Roberts:

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Max Muncy Tercera base Teoscar Hernández jardinero izquierdo Andy Pages Jardinero central Santiago Espinal Segunda base Will Smith Receptor

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