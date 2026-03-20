La proyección del lineup de los New York Mets para la temporada de 2026

En la organización de los New York Mets tenían grandes expectativas para la temporada de 2025 de MLB y no era para menos, pues acababan de darle un contrato récord al dominicano Juan Soto y esa firma, junto a otros movimientos, les hacía pensar que podrían llegar hasta la Serie Mundial.

No sucedió así. Después de un gran primer año del venezolano Carlos Mendoza como manager (llegaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024), los Mets retrocedieron dramáticamente en 2025, quedando eliminados en la ronda regular con balance de 83-79 y un sinfín de rumores que hablaban de un mal ambiente en el clubhouse.

A pesar de los resultados adversos, a Mendoza lo ratificaron para la campaña de 2026, pero hubo cambios. El resto del cuerpo técnico fue sustituido, y la gerencia hizo varios movimientos de jugadores en el receso de invierno que cambiaron el rostro de la escuadra en varios departamentos.

Por ejemplo, negociaron el traspaso de Brandon Nimmo y el novato Luisangel Acuña y trajeron nuevas piezas para el pitcheo, el cuadro interior y el outfield con la esperanza de darle vuelta a la página de la zafra pasada y escribir un nuevo capítulo de éxitos para un equipo que no ha jugado la Serie Mundial desde 2015, cuando perdieron en cinco juegos contra Kansas City Royals.

¿Qué cambios tendrá el lineup de los Mets?

Juan Soto y Francisco Lindor son inamovibles en la plantilla del conjunto de Queens, y aunque varios jugadores se mantuvieron en el roster, con todos los movimientos que hizo la gerencia la alineación se verá distinta en 2026.

El ganador de dos Guantes de Oro Marcus Semien llegó en un cambio desde los Rangers para encargarse de la segunda base, y también trajeron en un canje al centerfielder cubano Luis Robert Jr..

En la agencia libre hicieron apuestas de alto riesgo, con la firma de Jorge Polanco para que se encargue de la inicial y de Bo Bichette, que después de haber hecho carrera en Toronto como campocorto aceptó la mudanza a la tercera base.

¿Cuál será el lineup de los Mets en 2026?

La llegada de estos jugadores no sólo reconfigura el dibujo defensivo del equipo de Carlos Mendoza, con una modificación significativa del cuadro interior y el refuerzo en el outfield; sino que también modifica por completo la parte central del lineup ofensivo.

A pocos días del Opening Day, la alineación de los New York Mets para el inicio de la temporada podría ser como se ve a continuación:

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Juan Soto Jardinero izquierdo Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Primera base Luis Robert Jr. Jardinero central Brett Baty Bateador designado Marcus Semien Segunda base Francisco Álvarez Receptor Carson Benge Jardinero derecho

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