La proyección del lineup de los San Diego Padres para la temporada de 2026

Durante buena parte de la última década, la organización de San Diego Padres ha trabajado (y también invertido) en la construcción de un roster que los lleve a ser competitivos y les permita conjurar el maleficio y celebrar su primer título de la Serie Mundial.

Aunque no han conseguido los resultados que esperaban, los californianos no se rinden. En la temporada 2026 de MLB tendrán un nuevo manager, y a pesar de que mantienen su base de jugadores sumaron algunas piezas que pueden hacer la diferencia. También se aseguraron de que el líder de las oficinas, AJ Preller, se mantenga por un tiempo con una extensión de contrato.

Han pasado casi 30 años desde que fueron por última vez al Clásico de Octubre y este auge de las últimas temporadas ha coincidido con el de Los Angeles Dodgers, sus rivales directos en la División Oeste de la Liga Nacional, lo que ha reducido sus posibilidades de éxito junto con una falta de consistencia que no han podido resolver.

En 2025 llegaron a comandar la división pero finalmente avanzaron a la postemporada como escoltas de los Dodgers con récord de 90-72. No consiguieron ir muy lejos, pues cayeron en la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Chicago Cubs 2-1.

¿Qué cambios tendrá el lineup de los Padres?

La novedad más importante en la escuadra de San Diego (que no retuvo al venezolano Luis Arráez) es que cambió de manager. Mike Shildt anunció su retiro y ahora estará al frente del cuerpo técnico el exrelevista Craig Stammen, de 42 años de edad, y a quien le dieron un contrato por tres temporadas.

También sumaron a Nick Castellanos en un inteligente movimiento gerencial. El veterano fue dejado en libertad por Philadelphia Phillies al comienzo del Spring Training por un problema disciplinario y los Padres aprovecharon para hacerse con sus servicios por un año en el que sólo tendrán que pagarle salario mínimo.

Castellanos puede ser de ayuda para el grupo y aceptó de buena forma gana trabajar en una posible mudanza a la inicial, un rol que compartirá con el de bateador designado porque en los jardines estarán Fernando Tatís Jr., Jackson Merrill y el dominicano Ramón Laureano.

¿Cuál será el lineup de los Padres en 2026?

Las estrellas del equipo de San Diego se mantienen. Salvo Arráez, que firmó en la agencia libre con San Francisco Giants, en la novena se mantienen Xander Bogaerts, Manny Machado y Fernando Tatís Jr. Será clave que Merrill esté sano y el trabajo detrás del plato de Freddy Fermín.

El lineup del manager Craig Stammen para el Opening Day de la temporada de 2026 podría verse así:

Jugador Posición Xander Bogaerts Campocorto Jackson Merrill Jardinero central Manny Machado Tercera base Fernando Tatis Jr. Jardinero derecho Jake Cronenworth Segunda base Ramón Laureano Jardinero izquierdo Gavin Sheets Primera base Nick Castellanos Bateador designado Freddy Fermín Receptor

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