¿Puede Alex Cora sustituir a Joe Espada como manager de los Houston Astros?

La situación de los Houston Astros es compleja. Ya en 2025 vieron romperse una racha de temporadas clasificando a los playoffs de MLB que databa de 2016, y ahora están relegados al último lugar de una división en la que solían reinar con comodidad.

A pesar del gran desempeño ofensivo de Yordan Álvarez, los siderales tienen el peor récord de la Liga Americana con 11 triunfos y 18 derrotas y han atravesado un par de cadenas de reveses apenas en el primer mes de la temporada.

Todo esto ha permitido que surjan especulaciones y rumores sobre la posibilidad de que Joe Espada - que está en su último año de contrato - deje ser el manager del equipo, una suposición que ha tomado fuerza desde que Alex Cora fuera despedido por los Boston Red Sox el fin de semana.

Que Cora esté en libertad y que haya sido coach de banca de la escuadra en 2017 son elementos con los que tratan de justificar el rumor.

Alex Cora was not even halfway through his 3-year, $21.75 million contract.

He will be managing again within a week if he chooses. — Bob Nightengale (@BNightengale) April 25, 2026

¿Es factible que Alex Cora sustituya a Joe Espada en Houston?

No se puede descartar esta posibilidad porque Cora está en libertad de negociar con cualquier equipo. Pero luce difícil que se concrete por dos razones. Uno, por su vinculación con el escándalo del robo de señas de 2017 que en Houston se han esmerado en enmendar. Y segundo, porque hay reportes de que el boricua declinó la oferta de Philadelphia Phillies para dirigir al equipo en sustitución del despedido Rob Thomson, ya que prefiere pasar tiempo con su familia.

Si Cora llega a los Astros no sería para ocupar el rol de manager de forma inmediata, tal vez prefiera esperar a la próxima campaña para considerar una oferta.

¿Alex Cora sería la solución para los problemas de los Astros?

Obviamente tener en el banquillo a un manager campeón de Serie Mundial, un dirigente exitoso y respetado en el circuito, puede ayudar. Pero el problema de los Astros no es que Joe Espada haya cometido errores tácticos o estratégicos, y así lo entiende la gerencia.

“Si estuviéramos sanos, nuestros lanzadores estuvieran rindiendo bien y (Espada) estuviera cometiendo errores, sería un partido totalmente diferente", explicó el gerente Dana Brown. “El pitcheo no ha estado a la altura. Estamos dando muchísimas bases por bolas. No puedo empezar a culpar a Joe porque estamos dando muchísimas bases por bolas y estamos plagados de lesiones”.

Las lesiones han sido implacables con los Astros en las últimas temporadas y en 2026 no es la excepción. En el cuerpo de lanzadores la situación ha sido más crítica y ha llevado a que muestren la efectividad colectiva más alta entre los 30 equipos de las Grandes Ligas con 5.97, y sus abridores son penúltimos en esta estadística con 5.65. Con ese escenario, Cora no tendría en sus manos la solución a los problemas de Houston.

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