Puerto Rico no consiguió el permiso para el Clásico Mundial de Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez

De acuerdo con los reportes que están circulando en portales de noticias en MLB, no fueron suficientes los esfuerzos hechos por la federación en los últimos días y finalmente la selección de Puerto Rico tendrá que jugar el Clásico Mundial de Béisbol sin tres de sus estrellas.

Francisco Lindor, que estaba llamado a ser el capitán de la escuadra boricua, el tercera base Carlos Correa y el veterano jugador de cuadro Javier Báez no recibieron la aprobación del seguro en una revisión de sus casos hecha a petición de Puerto Rico y definitivamente no podrán ser parte de la escuadra dirigida por Yadier Molina.

Se espera un pronunciamiento por parte de la dirigencia de Puerto Rico, que tuvo una reunión con los organizadores del torneo y que incluso se ofreció a pagar un seguro independiente para poder tener a sus principales figuras en el campo.

Los rosters oficiales para la edición 2026 del Clásico Mundial se harán públicos a las 7:00 pm, hora del Este de Estados Unidos, de este jueves 5 de febrero. Uno de los grupos tiene su sede en el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico.

Golpe duro para Puerto Rico: Javier Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor no fueron aprobados por el seguro. No podrán participar en el Clásico Mundial de Béisbol. #WBC | #ElExtrabase⚾️🇵🇷 pic.twitter.com/7sEGb0rU28 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 5, 2026

¿Por qué no podrán jugar Lindor, Correa y Báez con Puerto Rico?

Durante el fin de semana se dio a conocer que ni Lindor ni Correa podrían estar en el torneo internacional de marzo porque no pasaron los protocolos del seguro médico.

Lindor, campocorto de New York Mets, tuvo un procedimiento en el codo durante el receso de temporada mientras que Correa, que regresó a Houston Astros en 2025, tiene un largo historial de lesiones. Este es el mismo caso de Javier Báez, otro infielder que no podrá formar parte del equipo.

La noticia hizo que en la federación boricua se plantearan retirarse del Clásico Mundial y que tuvieran una reunión tanto con el comisionado Rob Manfred como con representantes del comité organizador en busca de una solución que permitiera la participación de Correa y Lindor. Incluso se habló de pagar un seguro independiente.

La dirigencia era optimista, sobre todo porque en las últimas horas recibieron buenas noticias, con el aval para la participación del cerrador Edwin Díaz y el outfielder Heliot Ramos, entre otros jugadores de Grandes Ligas. Eso había llevado a que en Puerto Rico confirmaran su participación en esta edición de la competencia. Se espera una declaración oficial en las próximas horas.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol