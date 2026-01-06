¿Qué significa el "OMG" de los New York Mets?

Tuvieron un complicado comienzo de temporada en la MLB en 2024, pero los New York Mets consiguieron hacer ajustes y emprender un camino que los llevó hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. No pudieron llegar a la Serie Mundial, pero en el equipo de Carlos Mendoza se divirtieron en el intento.

Coincidencia o no, la recuperación de los metropolitanos empezó en el verano, justo cuando José Iglesias cantó en el terreno del Citi Field tras un triunfo sobre los Astros y desde entonces acompañaron sus celebraciones con un cartel azul y naranja -los colores del equipo- con las letras OMG, creado por el artista Jerome McCroy.

Se hizo costumbre ver estas letras en cada festejo del conjunto de Queens: un jonrón, un triunfo, casi cualquier excusa era buena para sacar el cartel. Prácticamente no hay fotografías de la segunda mitad de temporada de los Mets en los que no se vea el OMG y el cartel estaba resguardado por José Iglesias y Luis Severino en el dugout. Pero aunque se hizo memorable, es posible que todavía queden dudas sobre el significado de esto.

¿Qué es el “OMG” de los Mets?

“OMG” son las siglas de “Oh My God” (Oh, Dios mío), una canción de pop latino cuya letra está mayormente en español y que fue grabada durante la pretemporada por el infielder cubano José Iglesias, “Candelita”, que era parte del roster de los metropolitanos en la temporada pasada.

La canción se hizo parte de las celebraciones de los Mets y sonó después de cada cuadrangular conectado y cada triunfo obtenido en Citi Field, así como en el clubhouse. Se convirtió en un himno, le dio una vibra distinta al dugout que contagió a los aficionados y con esas letras se fabricó el famoso cartel que se ve en las imágenes.

¿Cuándo comenzaron a usar el “OMG”?

La canción, cuya letra habla de esperanza, se grabó en Miami. José Iglesias la usó para acompañar su camino hacia el plato desde el 31 de mayo y no fue hasta el 28 de junio cuando se convirtió en el himno del equipo. Ese día, tras un triunfo contra Houston, “Candelita” la interpretó en el campo del Citi Field con un micrófono y todo el equipo lo acompañó mientras la afición lo aplaudía.

A la par del éxito de los Mets en el campo, la canción se hizo viral, con millones de vistas en YouTube y otras plataformas. El crítico musical Gary Suárez le dijo al portal de MLB por qué piensa que gustó tanto: “Como canción, es música pop pura y positiva. Es una celebración de las cosas buenas por encima de la adversidad, lo cual se siente muy bien para una canción de béisbol”.

El cartel, incluso, fue llevado al Salón de la Fama de Cooperstown.

José Iglesias le dio un himno a New York Mets | MLB Photos/GettyImages

¿Qué pasó con José Iglesias?

A la par de una carrera en Grandes Ligas que suma 13 temporadas, Iglesias ha grabado varios temas musicales. El veterano comenzó la campaña de 2024 en ligas menores y fue promovido para dar solución a las lesiones de la plantilla de Mendoza.

En 85 partidos dejó línea de .337/.381/.448, con OPS de .830, 16 dobles, 4 jonrones y 26 remolcadas. Su rendimiento bajó en la postemporada y no lo retuvieron en la agencia libre. Jugó en la temporada siguiente con los San Diego Padres.

Más noticias sobre MLB