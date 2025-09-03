¿Quién es el agente de José Altuve?

José Altuve quería ser un miembro de los Houston Astros por toda su carrera en MLB, pues consiguió en 2024 un acuerdo de extensión de contrato que haría realidad ese anhelo.

Pero con el pacto cumplió mucho más que eso. El vínculo que expira en 2029 le garantizará superar los $300 millones de ganancias totales en su trayectoria. También lo hace el pelotero número 16 de siempre en las Grandes Ligas que firma más de un contrato de por lo menos $100 millones (venía de un acuerdo de 7 años y $163.5 millones).

Por si fuera poco, Altuve, de 35 años, también es el pelotero que consigue este hito con mayor edad. Y aunque es obvio que cerrar un trato fue posible debido a que los intereses de ambas partes estaban alineados, y por el significado que tiene el venezolano para la organización, la intervención de su agencia de representación también fue determinante.

Scott Boras’ affectionate words about Jose Altuve. pic.twitter.com/GfpaZghZDF — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) February 7, 2024

El éxito financiero de Altuve puede agradecérselo a su agente, el afamado Scott Boras. Lo maneja desde 2016 a través de Boras Corporation y es gracias a sus negociaciones que consiguió sus dos últimos contratos, que se destacan por el hecho de que los siderales no acostumbran otorgar este tipo de acuerdos.

Tampoco Boras es partidario de negociar extensiones y generalmente recomienda a sus clientes probar suerte en la agencia libre, pero esta vez hubo un cambio de estrategia.

“Es evidente que los deseos personales de Altuve tuvieron mayor prioridad. Boras también negoció su última extensión en 2018: un contrato de cinco años y 151 millones de dólares que Altuve firmó dos años antes de su fecha prevista de convertirse en agente libre. Se cree que Altuve tuvo una enorme influencia en la negociación de este acuerdo”, reporta una publicación en The Athletic.

¿Quién es Scott Boras?

Aunque es un agente reconocido en MLB y su carrera tiene más de 30 años, no son muchos los detalles que se conocen sobre la vida personal de Scott Boras.

Nació en Sacramento, California, hace 72 años y su padre era un granjero. Jugó béisbol en la Universidad del Pacífico y es miembro del Salón de la Fama universitario, pero las lesiones en las rodillas no le permitieron seguir una carrera profesional. Eligió seguir sus estudios de derecho, sacó un doctorado en 1982 y desde antes de graduarse ya negociaba contratos.

Se estima que el patrimonio neto de Boras es de unos 450 millones de dólares, está casado con Jeanette Boras y tiene tres hijos.

¿A qué otros jugadores representa?

Boras tiene en su cartera de clientes a 150 atletas de alto perfil, con nombres tan destacados como el de Gerrit Cole, Juan Soto, Pete Alonso, Bryce Harper, Alex Bregman y Carlos Correa, entre otros.

Entretanto Matt Chapman, Stephen Strasburg, Anthony Rendon, Corbin Burnes, Blake Snell, Jordan Montgomery y Cody Bellinger también han estado representados por Boras en algún momento de sus carreras.