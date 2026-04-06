¿Quién es Brandon Valenzuela, el mexicano número 153 en la MLB?

La afición mexicana de MLB recibió una noticia buena y una mala al final de la semana. El receptor tijuanense Alejandro Kirk quedó fuera de acción con los Toronto Blue Jays por una fractura en el pulgar izquierdo, y la respuesta de la tropa canadiense fue llamar a las mayores a uno de sus compatriotas.

Así fue que se produjo el debut en las Grandes Ligas de Brandon Valenzuela, que también es catcher de los Blue Jays y que en su primer juego estuvo acompañado por su familia y pudo celebrar junto a ellos su primer hit.

Valenzuela, que el mexicano 153 en jugar en las mayores, es una firma original de San Diego Padres, organización que lo reclutó en el 2000 a los 17 años de edad y lo cambió a Toronto en la temporada pasada.

Making his mark 🔥



Brandon Valenzuela's first @MLB hit in his FIRST MLB at-bat! pic.twitter.com/2ztGkqIBUz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 5, 2026

¿Quién es Brandon Valenzuela?

El receptor y bateador ambidiestro nació en Hermosillo hace 25 años. En la liga mexicana pertenece al equipo Naranjeros de Hermosillo, con quienes debutó en la LMP en la temporada 2020-21. Estuvo invitado al Spring Training de los Blue Jays y jugó 11 partidos en la Liga de la Toronja.

¿Qué números dejó en las ligas menores?

Valenzuela apenas pasó cuatro juegos en Triple A antes de recibir el llamado a las Grandes Ligas. Tenía un cuadrangular entre sus tres inatrapables, remolcó cuatro anotaciones y mostraba promedios de .200/.294/.400 con OPS de .694. En sus ocho temporadas en ligas menores mostró línea ofensiva de .242/.345/.367, OPS de .712, 48 jonrones, 100 dobles, 10 triples, 293 carreras impulsadas y 14 bases robadas.

¿Qué marcas consiguió Brandon Valenzuela en su debut?

De acuerdo con una publicación de ESPN, Valenzuela consiguió varias marcas con su irrupción en MLB:

Es el cuarto jugador de Hermosillo que debuta desde la temporada 2023 y segundo en la historia que abre su carrera en Grandes Ligas con un hit en su primera aparición en el plato, después del lanzador Elmer Dessens.

Es el pelotero número 11 nacido en Hermosillo que juega en MLB después de Francisco Barrios, Dessens, Erubiel Durazo, Luis Carlos García, Isaac Paredes, Luis González, César Salazar, Irving López, Alan Rangel y Omar Cruz.

Garantizó el debut de un mexicano en MLB por décimo segunda temporada consecutiva. En 2013 y 2014 no hubo debutantes, pero a partir de 2015 ha habido al menos un nacido en México por zafra.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Los reportes de los scouts destacan las habilidades defensivas de Brandon Valenzuela, que tiene un “excelente framing y un potente brazo”. Su desafío es ser consistente ofensivamente. Si puede mejorar ese aspecto del juego ganará tiempo detrás del plato en ausencia de Alejandro Kirk.

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