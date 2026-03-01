¿Quién es Dan Serafini, el ex pitcher de MLB sentenciado a cadena perpetua por asesinato?

Los portales de noticias de béisbol en Estados Unidos y varios países de América Latina tienen la historia de Dan Serafini en los titulares, luego de que el ex jugador de MLB recibiera el viernes una sentencia a cadena perpetua (sin posibilidad de libertad condicional) por un tiroteo ocurrido en 2021.

Serafini, de 52 años de edad, era un lanzador zurdo que jugó en las Grandes Ligas y también en los circuitos invernales de Venezuela y México. En este último país pasó sus últimos cuatro años de carrera e incluso llegó a disputar la Serie del Caribe. Hace más de una década que se retiró.

Ex-MLB pitcher Dan Serafini gets life in prison for shooting in-laws in California home: 'He is a monster' https://t.co/Xtdxc4AGol pic.twitter.com/GD5a5jSmlJ — New York Post (@nypost) February 28, 2026

De acuerdo con un reporte de ESPN, la fiscal del distrito del condado de Placer, Morgan Gire, declaró sobre las consecuencias que tuvieron los crímenes cometidos por Serafini, aunque éste ha insistido en afirmar que es inocente y su abogado sostiene que no hay pruebas físicas que lo vinculen con el hecho por el que se le ha seguido juicio desde 2023 y terminó siendo condenado.

“El impacto de este ataque se ha extendido mucho más allá de las víctimas inmediatas, afectando profundamente a sus familiares y a la comunidad en general, y poniendo de relieve el daño duradero causado por la violencia deliberada”, dijo Gire.

¿De qué acusan a Dan Serafini?

Dan Serafini ya había sido condenado en julio de 2025 por varios cargos: asesinato en primer grado de su suegro, Gary Spohr; intento de asesinato de su suegra, Wendy Wood; y robo en primer grado. Aunque Wood sobrevivió al ataque, falleció un año después del tiroteo sucedido en su casa junto al lago Tahoe.

El diario Sacramento Bee reporta que durante el juicio los fiscales aseguraron que el ex lanzador odiaba a los padres de su esposa. También señalaron que al acusado se le había escuchado decir que estaba dispuesto a pagar $20.000 para que los mataran. Como sustento, la fiscalía mostró transcripciones de correos electrónicos y mensajes de texto “llenos de ira entre Serafini y sus suegros”.

¿Qué números dejó en MLB?

El zurdo lanzó por 11 temporadas en MLB, principalmente en un rol de relevista. Dejó números de por vida de 15-16, efectividad de 6.04 en 104 apariciones (33 como abridor) y consiguió un juego salvado. Ponchó a 127 bateadores en 263.2 innings lanzados.

¿En cuántos equipos jugó Dan Serafini?

A Dan Serafini lo seleccionaron los Minnesota Twins en el Draft de 1992, pero nunca llegó a lanzar con ellos e hizo su carrera en la Liga Nacional. En su paso por las mayores el serpentinero llegó a vestir los uniformes de Chicago Cubs, San Diego Padres, Pittsburgh Pirates, Cincinnati Reds y Colorado Rockies.

Acumuló ganancias de 14 millones de dólares, pero malas inversiones y un divorcio costoso le hicieron perder ese dinero. Para el momento del ataque a su suegro, tenía deudas por el orden de los $300.000.

¿Dónde cumplirá su condena?

La información que se ha hecho pública es que Serafini cumplirá su condena en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. Así lo dejó saber la Fiscalía del Condado de Placer.

