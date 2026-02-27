¿Quién es Drew Brees, la leyenda de la NFL que quiere comprar a los San Diego Padres?

La NFL y la MLB siempre han estado muy ligadas y en la ciudad de San Diego podrían estarlo mucho más. Drew Brees, el legendario mariscal de campo de los Chargers, comanda un grupo de accionistas que quieren comprar a los Padres.

Aunque se le recuerda más por su etapa con los New Orleans Saints, pasó las primeras cinco temporadas de su carrera con los Chargers en San Diego. De ahí nació el amor por la ciudad y también ahora la intención de comprar al equipo de béisbol.

Brees es uno de los pasadores más prolíficos de su tiempo. En 2005, cuando muchos pensaban que su carrera había terminado por una lesión de hombro, demostró que todavía tenía gasolina en su tanque y pasó a New Orleans, donde ganó el único Super Bowl de la franquicia en el 2009.

¿Cuál es el grupo inversor que comanda Brees?

Brees tiene grandes conexiones locales en San Diego y se ha asociado con Joe Kudla, fundador y CEO de Vuori, una marca que ha revolucionado el mercado de ropa deportiva y estilo de vida, con un gran impulso en la ciudad.

Kudla es exalumno de la Universidad de San Diego (USD) y su empresa es un caso de éxito local. Es por ello que tiene un gran apoyo para ser uno de los accionistas de los Padres, un equipo que necesita cambiar en varios aspectos para poder ganar en la MLB.

A pesar de haber jugado en varias ciudades en su etapa de jugador, Brees mantiene su residencia en San Diego y se le ha visto en varios juegos de los Padres en el Petco Park.

¿Cuánto podrían costar los San Diego Padres?

Se espera que el costo de los Padres sea todo un récord en la MLB. Se estima que la venta podría superar los 3.000 millones de dólares, lo que rompería el récord de la MLB (actualmente de 2.420 millones por los Mets).

La competencia para Brees y Kudla es de alto nivel, midiéndose contra figuras como el dueño de los Warriors, Joe Lacob, y magnates del fútbol europeo como José E. Feliciano y Dan Friedkin, propietarios del Chelsea y el Everton/Roma respectivamente.

¿Por qué Brees es el dueño ideal para los Padres?

Es un ganador en su etapa de jugador en la NFL y una persona con un profundo arraigo por la ciudad, que vive en San Diego y que tiene un cariño especial por los Padres.

A sus 47 años de edad, es una persona joven que puede tener planes de renovación para la franquicia, en distintos aspectos. Entiende la ciudad, sabe lo que es ser un aficionado de los Padres y puede cambiar la historia del club.

