Durante la mayor parte de su carrera en MLB, fue muy poco lo que se supo de la vida privada del astro japonés Shohei Ohtani. Primero con los Angels y luego con Los Angeles Dodgers, su nombre estuvo como protagonista de titulares siempre por sus actuaciones sobresalientes en el terreno de juego y no por otras razones.

Eso cambió en los últimos tiempos. Un par de meses después de haber implantado un récord con su contrato en la agencia libre con los Dodgers, Ohtani estremeció a los seguidores de las Grandes Ligas con un anuncio personal: el de su boda.

Fue en pleno campamento primaveral con su nuevo equipo que sorprendió -incluso a sus compañeros- con una publicación en su cuenta de Instagram: “Se acerca la temporada, pero me gustaría anunciar a todo el mundo que me he casado. Comencé un nuevo capítulo en mi carrera con los Dodgers, pero también he empezado una nueva vida con alguien de mi país natal, Japón, que es muy especial para mí”.

El anuncio dio paso a una cacería intensa por conocer a la afortunada, a la que no mencionó. Aunque había dicho que su esposa era “una mujer normal de Japón”, un mes más tarde toda la información salió a la luz junto a unas imágenes en las que se les veía juntos. Con el paso del tiempo se ha hecho más común verla junto a su esposo o en compañía de las parejas de otros jugadores de Los Angeles.

¿Quién es la esposa de Shohei Ohtani?

No se trataba sólo de “una mujer común de Japón”. La señora Ohtani es Mamiko Tanaka, nacida en la localidad nipona de Mitaka el 11 de diciembre de 1996 y que actualmente tiene 28 años de edad.

¿A qué se dedica?

Tanaka, que mide 1.80m de estatura, es deportista desde su época de estudiante de la escuela secundaria. Jugó como alero durante cuatro años en el baloncesto profesional como parte del equipo Fujitsu Red Wave de la Liga de Baloncesto Femenina de Japón. Fue parte de la sección de su país a nivel juvenil en el Campeonato FIBA Asia Sub-16 de 2011, el Campeonato Mundial FIBA Sub-17 de 2012 y el Campeonato FIBA Asia Sub-18 de 2014. Aunque se preparó para ir al preolímpico femenino de 3x3 no consiguió ser parte del equipo y se retiró en 2023.

¿Qué números dejó en el baloncesto?

En 2023, su última temporada como profesional, Tanaka mostró una tasa de efectividad de lanzamiento de 47.7% desde el campo y de 69.9% desde la línea de tiros libres en 28 partidos, de acuerdo con datos recabados por ESPN.

¿Cuántos hijos tienen?

Mamiko Tanaka y Shohei Ohtani le dieron la bienvenida a su primera hija en abril de 2025. Habían anunciado el embarazo durante el receso de temporada y todavía no se han visto imágenes de la pequeña ni se conoce su nombre.