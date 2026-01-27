¿Quién ganó el Super Bowl XLIX de 2015 entre New England Patriots y Seattle Seahawks?

New England Patriots y Seattle Seahawks disputarán el 8 de febrero próximo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el Super Bowl LX.

Sin dudas, el duelo decisivo de la campaña 2025/2026 de la NFL promete emociones fuertes y revive uno de los capítulos más recordados en los últimos tiempos, dado que ambas franquicias ya se vieron las caras en el partido final por el Trofeo Vince Lombardi en la edición XLIX, en 2015.

En consecuencia, uno de los dos equipos que aterrizará en el juego cumbre a celebrarse en la casa de los San francisco 49ers buscará la revancha, tras ver cómo su venidero rival se quedó con el anillo de manera épica en aquella batalla celebrada en el University of Phoenix Stadium, hace 11 años.

¿Quién ganó el Super Bowl de 2015 entre Patriots y Seahawks?

New England ya le ganó a Seattle un Super Tazón; fue en 2015 con marcador de 28-24. Celebrado el 1 de febrero de aquel calendario en Glendale, Arizona, dicho desafío es recordado por uno de los finales más dramáticos e impactantes de siempre en la National Football League.

Los New England Patriots de Brady superaron a los Seattle Seahawks en el Super Bowl de 2015 | Tom Hauck/GettyImages

El encuentro enfrentó a dos potencias de la mediática liga: los Pats, liderados por Tom Brady en el emparrillado y Bill Belichick en la pizarra, ante unos Hawks, entonces campeones defensores con una formidable defensa conocida como "Legion of Boom" y el corredor Marshawn Lynch en rol de referente de ataque.

La batalla en cuestión no sólo definió al monarca del curso 2014/2015, también solidificó el legado de Brady con su cuarto anillo de Super Bowl y tercer MVP en dicha cita.

De esa forma, lo que parecía ser una victoria segura para Seattle se convirtió en una remontada histórica de Nueva Inglaterra, culminada con una acción defensiva que quedó grabada en la memoria de los aficionados: una intercepción en la línea de gol por parte del novato Malcolm Butler a 20 segundos del final que selló el destino del Trofeo Lombardi.

¿Cómo fue el Super Bowl XLIX entre Patriots y Seahawks?

El partido resultó un choque de estilos y una pugna táctica de alto nivel, ya que los Patriots llegaron con una ofensiva aérea versátil, mientras que los Seahawks se basaron en una defensa asfixiante y un juego terrestre poderoso. El marcador se mantuvo igualado a 14 al descanso, tras un intercambio de golpes que demostró la paridad de fuerzas.

El Show del Medio Tiempo, protagonizado por Katy Perry, dio paso a una segunda mitad en la que Seattle tomó la delantera, incluso posicionándose con una ventaja de 10 puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, la remontada de la entidad de Massachusetts en el último período, comandada por un Brady que impuso récord de pases completos en un Super Bowl (37), preparó el escenario para un cierre de infarto.

La intercepción de Malcolm Butler le dio a New England Patriots el Super Tazón de 2015 | Rob Carr/GettyImages

¿Cómo fue la histórica jugada decisiva del Super Bowl de 2015?

Con menos de un minuto en el tablero, Seattle se encontraba en la yarda 1 de New England, muy cerca de anotar el touchdown de la victoria, así que todo el mundo esperaba un acarreo del temible Lynch, quien había demostrado ser casi imparable en situaciones de anotación.

Pero contra cualquier pronóstico, el entrenador en jefe de los Hawks, Pete Carroll, ordenó un pase, por lo que el mariscal Russell Wilson intentó un movimiento rápido hacia el receptor Ricardo Lockette; no obstante, Malcolm Butler, esquinero novato, se anticipó a la trayectoria del ovoide e interceptó el pase en la zona de anotación.

No en vano, semejante intercepción es ampliamente considerada una de las jugadas defensivas más icónicas y cruciales en la historia del deporte estadounidense, motivado a asegurar la remontada de los Pats y el anillo de campeón.

Más sobre el Super Bowl de la NFL