¿Quién es Travis Bazzana, el prospecto top que subieron los Cleveland Guardians a MLB?

El año memorable de Travis Bazzana tuvo un capítulo especial este martes, cuando el prospecto del infield tuvo su debut en MLB con los Cleveland Guardians apenas un mes después de vivir su primera experiencia en el Spring Training y en el Clásico Mundial de Béisbol.

Desde el lunes en la noche se supo que los Guardians le hicieron el llamado y ahora el segunda base se unió a una lista de casi 40 jugadores de Australia que han desfilado por las Grandes Ligas, incluyendo al veterano lanzador Liam Hendricks.

Antes que Bazzana, el más reciente australiano en ser ascendido a las mayores fue Jack O’Loughlin, con los Athletics en 2024. La lesión del venezolano Gabriel Arias sin dudas aceleró el ascenso del jugador de cuadro, que probablemente regrese pronto a Triple A.

The 2024 No. 1 overall Draft pick has officially been called up for his MLB debut!



Here's what to expect from Travis Bazzana: https://t.co/Es3HNu79F3 pic.twitter.com/SZjU6y77OI — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 28, 2026

¿Quién es Travis Bazzana?

Travis Bazzana es un segunda base nacido en Hornsby, un suburbio de Sidney, Australia. Tiene 23 años de edad, es el prospecto número 1 de las granjas de los Cleveland Guardians (y 16 en toda MLB) y es el primer jugador nacido en Australia seleccionado en el puesto número 1 del Draft de la MLB (el de 2024).

Sus padres, Jenny y Gary Bazzana, sus hermanos Hayden y Mitchell y otros familiares viajaron desde Australia a Cleveland para acompañarlo en su debut en las Grandes Ligas.

¿Cómo le fue en su debut en MLB?

Ante los Tampa Bay Rays Travis Bazzana no pudo conectar su primer hit en MLB, pero sí consiguió embasarse. Se fue en blanco en dos turnos con dos bases por bolas recibidas. Su average está en .000 pero muestra OBP de .500. Defensivamente registró seis asistencias sin errores.

¿Cuáles son sus fortalezas?

El reporte de los scouts que aparece en su perfil de MLB Pipeline señala que el australiano tiene “una disciplina férrea” en el plato y un swing zurdo rápido y compacto que le permite hacer contacto consistente. “Aún se proyecta como un bateador destacado con al menos un poder promedio y muchas bases por bolas recibidas”, aseguran. También tiene una velocidad excepcional en las piernas, rapidez en las manos y pies, pero la fuerza de su brazo se categoriza entre regular y promedio en la segunda base.

Los scouts piensan que, como Cleveland tiene más talento en el infield que en los jardines, Bazzana “podría terminar jugando en el jardín central o izquierdo a largo plazo”.

¿Qué números dejó Travis Bazzana en ligas menores?

Bazzana tuvo en 2025 su segundo año como profesional y subió varios niveles hasta asentarse en el Columbus, la sucursal Triple A de Cleveland, donde terminó la temporada a pesar de estar limitado a sólo 84 juegos en la zafra a causa de varias lesiones.

Antes de recibir la llamada de los Guardians esta semana disputó 24 juegos con el Columbus y dejó promedios de .287/.422/.511 con OPS de .933, dos jonrones, dos triples y 11 dobles, además de 10 carreras impulsadas y ocho bases robadas.

¿Cómo fue su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol?

La selección de Australia esperaba mucho de Bazzana, pero no pudo rendir a la ofensiva. De los tres hits que conectó, su único extrabase fue un jonrón. Remolcó un par de anotaciones y dejó promedios de .188/.235/.375 con OPS de .610.

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