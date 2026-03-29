¿Quién es el venezolano Jeferson Quero, el prospecto top que subieron los Brewers a MLB?

Al menos durante algunas semanas la receptoría de Milwaukee Brewers será 100% venezolana, ahora que el equipo llamó a MLB al prospecto Jeferson Quero para que sea el respaldo de William Contreras detrás del plato.

La promoción de Quero, uno de los 10 mejores prospectos de la organización, es consecuencia de la lesión que sufrió Andrew Vaughn. El inicialista tuvo una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda en el Opening Day que requerirá cirugía y estará fuera entre cuatro y seis semanas.

Subir al novato desde la sucursal Triple A le da al equipo del manager Pat Murphy un bateador derecho, y la posibilidad de que el dominicano Gary Sánchez juegue en la primera base. Quero no ha ocultado su emoción por el llamado, una recompensa a la resiliencia tras superar lesiones complicadas.

“Ha sido un largo camino hasta llegar aquí, pero todo lo que ha sucedido hace que este momento sea aún más emocionante” dijo a los periodistas cuando se unió a los Brewers. “Me siento al 100%”.

Jeferson Quero on his long, difficult road to the Majors. pic.twitter.com/TOONLpARti — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) March 28, 2026

¿Quién es Jeferson Quero?

El receptor de 23 años de edad nació en Barquisimeto, estado Lara, y fue firmado para jugar profesionalmente por la organización de Milwaukee en 2019, con un bono de $200.000. Para 2024 Quero era uno de los 100 mejores prospectos de las Grandes Ligas y actualmente ocupaba el puesto 8 en el ranking de promesas de los Brewers.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Lo que se destaca en los reportes de los scouts es la habilidad defensiva del venezolano, que tiene un brazo de élite, es muy bueno bloqueando el plato y también con el “framing” de pitcheos. Sin embargo, también tiene cualidades ofensivas, es un bateador de poder con proyección para dar 20 jonrones por año. La cirugía en el hombro no le ha restado condiciones lanzando a las bases.

¿Qué números tiene en las ligas menores?

Quero estaba en su sexta temporada en el sistema de ligas menores de Milwaukee. De por vida tiene línea ofensiva de .275/.353/.452, con OPS de .805, 39 cuadrangulares, 56 dobles y 171 carreras impulsadas. Empezó la campaña de 2026 como titular de la receptoría en el Nashville, el equipo Triple A de los Brewers.

¿Qué impidió que fuese ascendido antes a MLB?

Con 21 años de edad el jugador venezolano despuntaba y se pensó que su debut en MLB era inminente. Sin embargo, Quero ha visto interrumpidos su progresión y ascenso por dos lesiones complicadas en años consecutivos. En 2024 se perdió toda la temporada por una cirugía en el hombro para reparar un desgarro en el labrum que sufrió en el Opening Day, y en 2025 perdió tiempo por una lesión en la corva.

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