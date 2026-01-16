¿Quién es el venezolano Luis Hernández, el mejor prospecto internacional que firmaron los Giants?

La organización de San Francisco Giants disponía del monto más bajo entre los equipos de MLB para los bonos de firma internacional, 5.4 millones de dólares. Y decidieron ponerlo casi todo en manos de un solo jugador.

El afortunado fue Luis Hernández, a quien varias publicaciones consideran el mejor prospecto internacional de este periodo de firmas. En el ranking de MLB Pipeline su nombre está en el tope de la lista.

El acuerdo entre Hernández y los Giants no fue una sorpresa: desde hace semanas se hablaba de que se haría el anuncio oficial y se especulaba con el monto que le pagarían. Finalmente se concretó con una ceremonia en República Dominicana, el mismo día de inicio del proceso de firmas.

“Vengo esperando este día desde hace mucho tiempo. Yo siento que todo lo que ha pasado, ha sido para algo positivo”, dijo el venezolano a Listín Diario, un diario dominicano. “Hoy en día estoy bien, seguiré dando mi 100 %. Creo que voy a ser mucho mejor de lo que soy ahora”.

No hay dudas de que Hernández causó una buena mpresión. “Es un jugador muy maduro para su edad”, indicó Joe Salermo, director senior de scouts internacionales de San Francisco, en declaraciones a NBC Sports “Puede jugar en el campocorto con habilidades excelentes y es un bateador extraordinario. Nuestros veedores hicieron un muy buen trabajo con él”.

¿Quién es Luis Hernández?

El campocorto de 17 años de edad nació en San Juan de los Morros, estado Guárico, pero apenas 11 días después de su nacimiento lo llevaron a vivir a Maracay. En la capital aragüeña se formó en la academia de un exjugador de Grandes Ligas, Carlos Guillén. Es reserva del equipo Leones del Caracas en la LVBP.

¿De cuanto fue el bono?

Los Giants destinaron más del 90% de su presupuesto en la firma de Luis Hernández y terminaron dándole un cheque por 5 millones de dólares. Ha habido sólo un jugador que recibió un bono más alto en el periodo de firmas internacionales de MLB y fue el infielder Lucius Fox, nacido en Bahamas, a quien San Francisco le pagó 6 millones de dólares en 2015. Fox no ha llegado a las mayores y ni siquiera es parte del sistema desde 2023.

¿Por qué dicen que Luis Hernández hizo historia?

Hernández es el primer jugador nacido en Venezuela que es considerado el prospecto número 1 de MLB Pipeline en un periodo internacional. Es verdad que Ethan Salas de San Diego Padres llegó a serlo, pero el receptor nació en Estados Unidos. A Salas le dieron un bono idéntico: $5 millones, en 2023.

¿Qué números dejó en Venezuela?

Luis Hernández jugó en la temporada de 2025 en la Liga Mayor, un circuito de verano en Venezuela, con el equipo Samanes de Aragua. Allí demostró muchas de sus cualidades y terminó con average de.346 en 104 visitas al plato, .386 de OBP, .452 de slugging, 8 dobles, un jonrón, 4 bases robadas y 16 carreras impulsadas.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Hernández, de acuerdo con los reportes de los scouts, tiene una interesante combinación de contacto, poder y velocidad que lo priyectan como un potencial 30-30. Tiene velocidad en el swing y esperan que desarrolle más poder para batear extrabases, su velocidad está por encima del promedio y es agresivo en las bases. Defensivamente tiene “un buen primer paso” pero su brazo de lanzar es promedio.

