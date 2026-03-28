¿Quiénes son los prospectos top de los Boston Red Sox en 2026 y en dónde empezarán la temporada?

Las cosas han cambiado en las granjas de los Boston Red Sox en los últimos años. Hasta hace poco entre sus mejores prospectos destacaban los bateadores (y ahí están Jarren Duran y Roman Anthony destacándose en las Grandes Ligas), pero ahora hay siete lanzadores dentro del exclusivo top 10 de esperanzas de futuro.

De los tres jugadores de posición, dos son campocortos y el otro es el outfielder dominicano Justin Gonzales. Boston está a mitad de camino en el ranking de organizaciones de MLB con mejores granjas (15, según Baseball America), pero puede jactarse de tener mucha profundidad en el pitcheo.

De hecho, en la rotación de abridores del manager Alex Cora en este comienzo de temporada (considerada la mejor de todo el circuito en las proyecciones del Opening Day) tiene a uno de sus mejores prospectos, Connelly Early. Al derecho hay que seguirle la pista, pero no es la única promesa de los patirrojos que llama la atención de analistas y seguidores del béisbol.

Franklin Arias had a very great past season with the Boston Red Sox organization. He played in the SAL Player of the Month in May and earned two promotions ending the year in Double-A. The infielder hit .404 with a .438 on base percentage for Greenville in May.



2025 Season… pic.twitter.com/Cwh9DO9Hi0 — Milb Central (@milb_central) January 22, 2026

Payton Tolle

El cuerpo de lanzadores de los Red Sox está tan sólido ahora mismo que puede darse el lujo de ordenar que Payton Tolle comience la temporada en las menores, a pesar de que en el Spring Training ponchó a 13 bateadores y otorgó apenas un boleto en 10.2 innings.

El zurdo de 23 años de edad ya debutó en Grandes Ligas en 2025 y es el prospecto número 1 de la organización. Fue asignado a Triple A, pero no hay dudas de que recibirá un nuevo llamado en cualquier momento.

Franklin Arias

Nacido en Caracas, Venezuela, hace 20 años, Arias puede jugar en el campocorto y la segunda base y es la segunda mejor promesa de la organización de Boston. Su buena defensa, contacto y sobre todo su inteligencia para el juego destacan en los reportes de los scouts y son las cualidades que le permitieron subir tres niveles en 2025.

Arias dejó números generales de .278/.335/.388, OPS de .723, 8 jonrones, 27 dobles y 66 remolcadas. Estuvo invitado en el Spring Training pero vio muy poca acción: apenas tres turnos en un partido y no pudo conectar hit. Comenzará 2026 en Doble A.

Connelly Early

El zurdo de 23 años de edad ocupa el tercer lugar en el ranking de prospectos de los Red Sox y se vio tan bien en el campamento de primavera que le ganó la batalla por el quinto puesto en la rotación de abridores al cubano Johan Oviedo, recién llegado en un cambio desde Pittsburgh.

Early tuvo 5 apariciones en la Liga de la Toronja, 4 de ellas como abridor, y dejó efectividad de 1.59 con 16 abanicados y 5 boletos en 17.0 entradas. Ya había debutado en MLB en 2025.

Kyson Witherspoon

En Boston revelaron recientemente su plan con Kyson Witherspoon, que es su cuarto mejor prospecto. El lanzador derecho de 21 años fue asignado a la sucursal Clase A+ para el comienzo de esta temporada. Según MLB Pipeline su debut en MLB está previsto para 2027.

Witherspoon fue la escogencia de primera ronda de los Red Sox en el draft de 2025 y le dieron un bono de firma de 5 millones de dólares. No fue invitado al campo de entrenamiento de pretemporada.

Otros prospectos de Red Sox

Como Kyson Witherspoon, otra promesa del pitcheo, el también diestro Anthony Eyanson (21 años de edad, número 10 en el ranking de los patirrojos, fue enviado a Clase A+, mientras que Marcus Phillips (9) comenzará la campaña de 2026 en el Salem, la sucursal Clase-A.

Hay que prestar atención a Jake Bennett, un zurdo de 25 años que llegó desde los Washington Nationals por Luis Perales y que en su debut en el Spring Training asombró a todos con un pitcheo de 97.6 mph, por encima de la velocidad que alcanzó en la primavera de 2025. A Bennett, séptimo en el ranking de promesas de Boston, lo asignaron a Triple A.

Más contenido de los Boston Red Sox