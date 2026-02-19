Rafael Devers responde a las últimas críticas del presidente de los Boston Red Sox

Rafael Devers salió en plena temporada pasada de los Boston Red Sox, donde era figura indiscutida, a los San Francisco Giants. Fue uno de los cambios con más secuelas de los últimos años en el beisbol, ya que todavía se habla de él, previo a la temporada del 2026.

Devers salió del equipo de Boston tras ser nombrado como el bateador designado del equipo, tras la contratación de Alex Bregman. Esto no le gustó al dominicano, que en los pasados entrenamientos aseguró que su posición era la antesala.

Como Bregman venía con sus antecedentes de Guante de Oro, en el equipo dirigido por Alex Cora se le dio preferencias defensivas. Esto terminó en malos términos, con Devers quejándose de manera pública del trato recibido y con el cambio que luego lo llevaría a San Francisco.

En este inicio de campos de entrenamiento, Tom Werner, presidente de los Red Sox, y Sam Kennedy, gerente general del club, hablaron sobre ese cambio. "Fue una de las decisiones más difíciles”, dijo Kennedy.

Sin embargo, Werner habló más del asunto. “No me gusta hablar mal de ningún jugador. Me gustaría decir que es una persona maravillosa, pero cuando tuvimos una lesión en primera base, su reticencia a jugar en esa posición fue extremadamente desalentadora. Fue un episodio frustrante, simplemente, toma el guante”, dijo el presidente del club, según ESPN.

A Devers le hicieron llegar estos comentarios, pero el dominicano está sólo enfocado en su temporada con los Giants. “No, eso ya quedó en el pasado para mí”, dijo Devers sobre su etapa con los Red Sox y las palabras de Werner. “No tengo ningún tipo de comentario sobre ese tipo de personas. Eso pasó, quedó atrás. Soy un tipo que no mira hacia atrás. Lo mío está en esta organización".

Devers sabe que no viene de una buena temporada en San Francisco, que la primera impresión no fue positiva y que ahora debe trabajar más para tener una buena campaña en la Bahía.

El dominicano dejó un promedio con los Gigantes de .236 con un OPS de .807, 20 cuadrangulares y 51 carreras remolcadas. Para cualquier otro pelotero serían números decentes, pero para un All Star como Devers eso es quedar en deuda.

El infielder no participará con República Dominicana en el Clásico Mundial, ya que utilizará estos días para prepararse de lleno para su temporada. Aunque es una ausencia de peso para el equipo quisqueyano, tienen otras estrellas en su posición.

