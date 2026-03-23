Ranking de los 10 mejores lineups de la MLB en la temporada de 2026

No se ha disputado todavía el primer juego oficial de la temporada de 2026 en MLB y los portales especializados presentan sus análisis, proyecciones y pronósticos para el campeonato que está por empezar. Como es natural, muchas miradas están puestas en Los Angeles Dodgers, campeones los últimos dos años y que siguen reforzando el conjunto del manager Dave Roberts.

Pero también hay otras escuadras con argumentos -al menos en teoría- para disputarle a los angelinos el favoritismo para la campaña de 2026. Si bien es cierto que “el pitcheo es el nombre del juego”, también es verdad que la ofensiva suele ser protagonista en las Grandes Ligas y por eso es uno de los principales elementos de evaluación.

Definir a los equipos con las mejores lineups para la temporada de 2026 no es tan sencillo como parece porque no se trata sólo de poder o de alinear súper estrellas. Es vital conseguir el equilibrio ente el contacto, la fuerza, la velocidad en las bases, la capacidad de producir carreras y también la experiencia para afrontar momentos de presión.

10. Baltimore Orioles

Hay analistas que piensan que los Orioles podrían ser incluso un equipo del top 5 en esta clasificación. Pero hay algunas dudas en este comienzo de temporada, como la fractura del hueso ganchoso que obligó a Matt Holliday a pasar por el quirófano comenzando la pretemporada. Pero si este resulta ser el año de la gran explosión del novato Samuel Basallo, Gunnar Henderson regresa al nivel que mostró en 2024 y Pete Alonso consigue darle el plus a la ofensiva que buscaron con su firma en la agencia libre, hay que contar con Baltimore.

Jugador Posición Gunnar Henderson Campocorto Jordan Westburg Tercera base Taylor Ward Jardinero izquierdo Pete Alonso Primera base Adley Rutschman Receptor Samuel Basallo Bateador designado Jackson Holliday Segunda base Tyler O’Neill Jardinero derecho Colton Cowser Jardinero central

9. Athletics

Si hace un par de años se hubiese dicho que los Athletics estarían entre las 10 mejores alineaciones nadie lo hubiera creído. Pero una vez que salieron de Oakland el panorama cambió para el equipo, que ha hecho algunas inversiones y ha optado por retener a varias de sus jóvenes figuras con la esperanza de, al fin, construir un conjunto ganador. El estadio les será propicio tomando en cuenta la explosividad de su ofensiva, aunque el pitcheo es otra historia. Brent Rooker despunta como estrella y Nick Kurtz estará bajo el escrutinio en su segundo año. La experiencia de McNeill puede ser clave.

Jugador Posición Nick Kurtz Primera base Shea Langeliers Receptor Tyler Soderstrom Jardinero izquierdo Brent Rooker Bateador designado Jeff McNeil Segunda base Jacob Wilson Campocorto Lawrence Butler Jardinero derecho Max Muncy Tercera base Denzel Clarke Jardinero central

8. Chicago Cub

Los Cubs perdieron a una figura protagónica como Kyle Tucker, que se marchó a los Dodgers, pero compensaron con la firma en la agencia libre del veterano antesalista Alex Bregman. La experiencia de Bregman, su aporte defensivo y también lo que puede sumar en la producción puede al fin llevar a Chicago al banderín en el centro de la Nacional. Necesitarán que el japonés Seiya Suzuki se recupere rápido y por completo y que Pete Crow-Armstrong pueda dar un paso al frente. Ian Happ y Dansby Swanson necesitan aportar más para quitarle presión al novato Ballesteros.

Jugador Posición Michael Busch Primera base Alex Bregman Tercera base Ian Happ Jardinero izquierdo Seiya Suzuki Jardinero derecho Pete Crow-Armstrong Jardinero central Nico Hoerner Segunda base Dansby Swanson Campocorto Moisés Ballesteros Bateador designado Carson Kelly Receptor

7. San Francisco Giants

Cuando el portal de MLB.com hizo su ranking de las 10 mejores alineaciones para la temporada de 2026 no incluyó al conjunto de la Bahía, tal vez porque todavía no han conseguido la fórmula para el éxito. La temporada pasada adquirieron a Rafael Devers, que debería estar más asentado este año, Willy Adames debe recuperar el nivel que mostró en Milwaukee, Matt Chapman siempre aporta algo aunque su fuerte es la defensiva y para esta campaña adquirieron a un primer bate de lujo, como es el venezolano y triple campeón bate Luis Arráez. Si el boricua Heliot Ramos puede estar a la altura de la expectativas, puede ser un año interesante en San Francisco.

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Willy Adames Campocorto Rafael Devers Primera base Matt Chapman Tercera base Heliot Ramos Jardinero izquierdo Jung Hoo Lee Jardinero derecho Harrison Bader Jardinero central Jerar Encarnación Bateador designado Patrick Bailey Receptor

6. New York Mets

Carlos Mendoza y compañía descubrieron que la sola presencia de Juan Soto como compañía de Francisco Lindor no bastaba para dar el paso que los metropolitanos necesitan para, al fin, ser un equipo ganador y cumplir el objetivo que se propuso Steve Cohen cuando adquirió el equipo. La eliminación de 2025 trajo consecuencias y el lineup de los metropolitanos luce diferente esta campaña. Perdieron a Pete Alonso, pero sumaron a Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette y el cubano Luis Robert Jr., que a pesar de su tendencia a las lesiones, es letal cuando está sano.

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Juan Soto Jardinero izquierdo Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Primera base Marcus Semien Segunda base Brett Baty Bateador designado Francisco Álvarez Receptor Luis Robert Jr. Jardinero central Carson Benge Jardinero derecho

5. Seattle Mariners

Durante un tiempo la ofensiva de los Mariners fue el gran signo de interrogación. Y no es casualidad que hayan conquistado al fin el banderín de la división cuando emergió Cal Raleigh con la mejor temporada de su carrera y un desempeño digno del MVP si no tuviera como rival a Aaron Judge. Ya Julio Rodríguez tiene respaldo y se aseguraron de retener al slugger Josh Naylor. En Seattle necesitan que Randy Arozarena recupere su nivel y que Dominic Canzone esté a la altura de las expectativas.

Jugador Posición Brendan Donovan Tercera base Cal Raleigh Receptor Julio Rodríguez Jardinero central Josh Naylor Primera base Randy Arozarena Jardinero izquierdo Víctor Robles Jardinero derecho Dominic Canzone Bateador designado J.P. Crawford Campocorto Cole Young Segunda base

4. Philadelphia Phillies

Con la cantidad de estrellas que tienen en Philadelphia sigue siendo un misterio que no puedan dar el paso que les falta para dar el campanazo y saldar la deuda que tienen con la afición. Perdieron a Johan Rojas 80 juegos por suspensión, pero en sus filas está Trea Turner, el dos veces ganador del MVP Bryce Harper, Kyle Schwarber, que viene de un 2025 espléndido en el que escoltó a Shohei Ohtani en la votación para el Más Valioso, Alec Bohm y Brandon Marsh, que han bateado en momentos clave y ahora sumaron al poderoso cubano Adolis García.

Jugador Posición Trea Turner Campocorto Kyle Schwarber Bateador designado Bryce Harper Primera base Alec Bohm Tercera base Brandon Marsh Jardinero izquierdo Adolis García Jardinero derecho Bryson Stott Segunda base J.T. Realmuto Receptor Justin Crawford Jardinero central

3. Toronto Blue Jays

Los campeones de la Liga Americana vieron partir al socio de Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, en la agencia libre y sufrieron una dura pérdida con la lesión que llevó al quirófano al outfielder venezolano Anthony Santander, pero tienen varios argumentos para pensar que pueden defender con éxito su banderín. El primero de ellos es el propio Vladdy, y luego está el mexicano Alejandro Kirk, que viene de una gran campaña. Lo que pueda hacer Daulton Varsho y el recién adquirido Kazuma Okamoto será clave, así como que el veterano George Springer se mantenga sano.

Jugador Posición George Springer Bateador designado Daulton Varsho Jardinero central Vladimir Guerrero Jr. Primera base Addison Barger Jardinero derecho Alejandro Kirk Receptor Jesús Sánchez jardinero izquierdo Kazuma Okamoto Tercera base Andrés Giménez Campocorto Ernie Clement Segunda base

2. New York Yankees

A pesar de todas las críticas que recibió el gerente Brian Cashman por su falta de agresividad en el mercado de invierno, las proyecciones iniciales parecen darle la razón. El lineup a disposición del manager Aaron Boone tiene de nuevo a la dupla de ganadores del MVP Cody Bellinger y Aaron Judge, a un Trent Grisham que se ganó la titularidad con su gran campaña de 2025 y a Giancarlo Stanton sano desde el inicio. Si Jazz Chisholm Jr. produce, Ben Rice repite su buena actuación y José Caballero hace olvidar la ausencia de Anthony Volpe será divertido ver jugar a los Yankees.

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Ryan McMahon Tercera base José Caballero Campocorto Austin Wells Receptor

1. Los Angeles Dodgers

No hay discusión en esto. Tener a Shohei Ohtani, cuatro veces ganador del MVP, fundador del club 50-50 y dueño de marcas centenarias hubiese sido suficiente para decretar que el de Los Angeles es el mejor lineup, pero además el manager Dave Roberts tiene bajo su mando a estrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, el siempre rendidor Will Smith y ahora sumaron a Kyle Tucker, al que firmaron en la agencia libre. Los partidos hay que jugarlos, pero el lineup de los Dodgers está blindado y puede llevarlos a su tercera corona consecutiva.

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Will Smith Receptor Max Muncy Tercera base Teoscar Hernández jardinero izquierdo Andy Pagés Jardinero central Santiago Espinal Segunda base

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