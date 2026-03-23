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Sports Illustrated

Ranking de los 10 mejores lineups de la MLB en la temporada de 2026

Llegó el momento de hacer proyecciones y pronósticos sobre quiénes tendrán los mejores equipos en la campaña que está por comenzar
Mariana Moreno|
Shohei Ohtani estará fijo en el lineup de los Dodgers
Shohei Ohtani estará fijo en el lineup de los Dodgers | Brandon Sloter/GettyImages

No se ha disputado todavía el primer juego oficial de la temporada de 2026 en MLB y los portales especializados presentan sus análisis, proyecciones y pronósticos para el campeonato que está por empezar. Como es natural, muchas miradas están puestas en Los Angeles Dodgers, campeones los últimos dos años y que siguen reforzando el conjunto del manager Dave Roberts.

Pero también hay otras escuadras con argumentos -al menos en teoría- para disputarle a los angelinos el favoritismo para la campaña de 2026. Si bien es cierto que “el pitcheo es el nombre del juego”, también es verdad que la ofensiva suele ser protagonista en las Grandes Ligas y por eso es uno de los principales elementos de evaluación.

Definir a los equipos con las mejores lineups para la temporada de 2026 no es tan sencillo como parece porque no se trata sólo de poder o de alinear súper estrellas. Es vital conseguir el equilibrio ente el contacto, la fuerza, la velocidad en las bases, la capacidad de producir carreras y también la experiencia para afrontar momentos de presión.

10. Baltimore Orioles

Hay analistas que piensan que los Orioles podrían ser incluso un equipo del top 5 en esta clasificación. Pero hay algunas dudas en este comienzo de temporada, como la fractura del hueso ganchoso que obligó a Matt Holliday a pasar por el quirófano comenzando la pretemporada. Pero si este resulta ser el año de la gran explosión del novato Samuel Basallo, Gunnar Henderson regresa al nivel que mostró en 2024 y Pete Alonso consigue darle el plus a la ofensiva que buscaron con su firma en la agencia libre, hay que contar con Baltimore.

Jugador

Posición

Gunnar Henderson

Campocorto

Jordan Westburg

Tercera base

Taylor Ward

Jardinero izquierdo

Pete Alonso

Primera base

Adley Rutschman

Receptor

Samuel Basallo

Bateador designado

Jackson Holliday

Segunda base

Tyler O’Neill

Jardinero derecho

Colton Cowser

Jardinero central

9. Athletics

Si hace un par de años se hubiese dicho que los Athletics estarían entre las 10 mejores alineaciones nadie lo hubiera creído. Pero una vez que salieron de Oakland el panorama cambió para el equipo, que ha hecho algunas inversiones y ha optado por retener a varias de sus jóvenes figuras con la esperanza de, al fin, construir un conjunto ganador. El estadio les será propicio tomando en cuenta la explosividad de su ofensiva, aunque el pitcheo es otra historia. Brent Rooker despunta como estrella y Nick Kurtz estará bajo el escrutinio en su segundo año. La experiencia de McNeill puede ser clave.

Jugador

Posición

Nick Kurtz

Primera base

Shea Langeliers

Receptor

Tyler Soderstrom

Jardinero izquierdo

Brent Rooker

Bateador designado

Jeff McNeil

Segunda base

Jacob Wilson

Campocorto

Lawrence Butler

Jardinero derecho

Max Muncy

Tercera base

Denzel Clarke

Jardinero central

8. Chicago Cub

Los Cubs perdieron a una figura protagónica como Kyle Tucker, que se marchó a los Dodgers, pero compensaron con la firma en la agencia libre del veterano antesalista Alex Bregman. La experiencia de Bregman, su aporte defensivo y también lo que puede sumar en la producción puede al fin llevar a Chicago al banderín en el centro de la Nacional. Necesitarán que el japonés Seiya Suzuki se recupere rápido y por completo y que Pete Crow-Armstrong pueda dar un paso al frente. Ian Happ y Dansby Swanson necesitan aportar más para quitarle presión al novato Ballesteros.

Jugador

Posición

Michael Busch

Primera base

Alex Bregman

Tercera base

Ian Happ

Jardinero izquierdo

Seiya Suzuki

Jardinero derecho

Pete Crow-Armstrong

Jardinero central

Nico Hoerner

Segunda base

Dansby Swanson

Campocorto

Moisés Ballesteros

Bateador designado

Carson Kelly

Receptor

7. San Francisco Giants

Cuando el portal de MLB.com hizo su ranking de las 10 mejores alineaciones para la temporada de 2026 no incluyó al conjunto de la Bahía, tal vez porque todavía no han conseguido la fórmula para el éxito. La temporada pasada adquirieron a Rafael Devers, que debería estar más asentado este año, Willy Adames debe recuperar el nivel que mostró en Milwaukee, Matt Chapman siempre aporta algo aunque su fuerte es la defensiva y para esta campaña adquirieron a un primer bate de lujo, como es el venezolano y triple campeón bate Luis Arráez. Si el boricua Heliot Ramos puede estar a la altura de la expectativas, puede ser un año interesante en San Francisco.

Jugador

Posición

Luis Arráez

Segunda base

Willy Adames

Campocorto

Rafael Devers

Primera base

Matt Chapman

Tercera base

Heliot Ramos

Jardinero izquierdo

Jung Hoo Lee

Jardinero derecho

Harrison Bader

Jardinero central

Jerar Encarnación

Bateador designado

Patrick Bailey

Receptor

6. New York Mets

Carlos Mendoza y compañía descubrieron que la sola presencia de Juan Soto como compañía de Francisco Lindor no bastaba para dar el paso que los metropolitanos necesitan para, al fin, ser un equipo ganador y cumplir el objetivo que se propuso Steve Cohen cuando adquirió el equipo. La eliminación de 2025 trajo consecuencias y el lineup de los metropolitanos luce diferente esta campaña. Perdieron a Pete Alonso, pero sumaron a Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette y el cubano Luis Robert Jr., que a pesar de su tendencia a las lesiones, es letal cuando está sano.

Jugador

Posición

Francisco Lindor

Campocorto

Juan Soto

Jardinero izquierdo

Bo Bichette

Tercera base

Jorge Polanco

Primera base

Marcus Semien

Segunda base

Brett Baty

Bateador designado

Francisco Álvarez

Receptor

Luis Robert Jr.

Jardinero central

Carson Benge

Jardinero derecho

5. Seattle Mariners

Durante un tiempo la ofensiva de los Mariners fue el gran signo de interrogación. Y no es casualidad que hayan conquistado al fin el banderín de la división cuando emergió Cal Raleigh con la mejor temporada de su carrera y un desempeño digno del MVP si no tuviera como rival a Aaron Judge. Ya Julio Rodríguez tiene respaldo y se aseguraron de retener al slugger Josh Naylor. En Seattle necesitan que Randy Arozarena recupere su nivel y que Dominic Canzone esté a la altura de las expectativas.

Jugador

Posición

Brendan Donovan

Tercera base

Cal Raleigh

Receptor

Julio Rodríguez

Jardinero central

Josh Naylor

Primera base

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Víctor Robles

Jardinero derecho

Dominic Canzone

Bateador designado

J.P. Crawford

Campocorto

Cole Young

Segunda base

4. Philadelphia Phillies

Con la cantidad de estrellas que tienen en Philadelphia sigue siendo un misterio que no puedan dar el paso que les falta para dar el campanazo y saldar la deuda que tienen con la afición. Perdieron a Johan Rojas 80 juegos por suspensión, pero en sus filas está Trea Turner, el dos veces ganador del MVP Bryce Harper, Kyle Schwarber, que viene de un 2025 espléndido en el que escoltó a Shohei Ohtani en la votación para el Más Valioso, Alec Bohm y Brandon Marsh, que han bateado en momentos clave y ahora sumaron al poderoso cubano Adolis García.

Jugador

Posición

Trea Turner

Campocorto

Kyle Schwarber

Bateador designado

Bryce Harper

Primera base

Alec Bohm

Tercera base

Brandon Marsh

Jardinero izquierdo

Adolis García

Jardinero derecho

Bryson Stott

Segunda base

J.T. Realmuto

Receptor

Justin Crawford

Jardinero central

3. Toronto Blue Jays

Los campeones de la Liga Americana vieron partir al socio de Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, en la agencia libre y sufrieron una dura pérdida con la lesión que llevó al quirófano al outfielder venezolano Anthony Santander, pero tienen varios argumentos para pensar que pueden defender con éxito su banderín. El primero de ellos es el propio Vladdy, y luego está el mexicano Alejandro Kirk, que viene de una gran campaña. Lo que pueda hacer Daulton Varsho y el recién adquirido Kazuma Okamoto será clave, así como que el veterano George Springer se mantenga sano.

Jugador

Posición

George Springer

Bateador designado

Daulton Varsho

Jardinero central

Vladimir Guerrero Jr.

Primera base

Addison Barger

Jardinero derecho

Alejandro Kirk

Receptor

Jesús Sánchez

jardinero izquierdo

Kazuma Okamoto

Tercera base

Andrés Giménez

Campocorto

Ernie Clement

Segunda base

2. New York Yankees

A pesar de todas las críticas que recibió el gerente Brian Cashman por su falta de agresividad en el mercado de invierno, las proyecciones iniciales parecen darle la razón. El lineup a disposición del manager Aaron Boone tiene de nuevo a la dupla de ganadores del MVP Cody Bellinger y Aaron Judge, a un Trent Grisham que se ganó la titularidad con su gran campaña de 2025 y a Giancarlo Stanton sano desde el inicio. Si Jazz Chisholm Jr. produce, Ben Rice repite su buena actuación y José Caballero hace olvidar la ausencia de Anthony Volpe será divertido ver jugar a los Yankees.

Jugador

Posición

Trent Grisham

Jardinero central

Aaron Judge

Jardinero derecho

Cody Bellinger

Jardinero izquierdo

Ben Rice

Primera base

Giancarlo Stanton

Bateador designado

Jazz Chisholm Jr.

Segunda base

Ryan McMahon

Tercera base

José Caballero

Campocorto

Austin Wells

Receptor

1. Los Angeles Dodgers

No hay discusión en esto. Tener a Shohei Ohtani, cuatro veces ganador del MVP, fundador del club 50-50 y dueño de marcas centenarias hubiese sido suficiente para decretar que el de Los Angeles es el mejor lineup, pero además el manager Dave Roberts tiene bajo su mando a estrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, el siempre rendidor Will Smith y ahora sumaron a Kyle Tucker, al que firmaron en la agencia libre. Los partidos hay que jugarlos, pero el lineup de los Dodgers está blindado y puede llevarlos a su tercera corona consecutiva.

Jugador

Posición

Shohei Ohtani

Bateador designado

Kyle Tucker

Jardinero derecho

Mookie Betts

Campocorto

Freddie Freeman

Primera base

Will Smith

Receptor

Max Muncy

Tercera base

Teoscar Hernández

jardinero izquierdo

Andy Pagés

Jardinero central

Santiago Espinal

Segunda base

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Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.