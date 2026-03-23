Ranking de los 10 mejores lineups de la MLB en la temporada de 2026
No se ha disputado todavía el primer juego oficial de la temporada de 2026 en MLB y los portales especializados presentan sus análisis, proyecciones y pronósticos para el campeonato que está por empezar. Como es natural, muchas miradas están puestas en Los Angeles Dodgers, campeones los últimos dos años y que siguen reforzando el conjunto del manager Dave Roberts.
Pero también hay otras escuadras con argumentos -al menos en teoría- para disputarle a los angelinos el favoritismo para la campaña de 2026. Si bien es cierto que “el pitcheo es el nombre del juego”, también es verdad que la ofensiva suele ser protagonista en las Grandes Ligas y por eso es uno de los principales elementos de evaluación.
Definir a los equipos con las mejores lineups para la temporada de 2026 no es tan sencillo como parece porque no se trata sólo de poder o de alinear súper estrellas. Es vital conseguir el equilibrio ente el contacto, la fuerza, la velocidad en las bases, la capacidad de producir carreras y también la experiencia para afrontar momentos de presión.
10. Baltimore Orioles
Hay analistas que piensan que los Orioles podrían ser incluso un equipo del top 5 en esta clasificación. Pero hay algunas dudas en este comienzo de temporada, como la fractura del hueso ganchoso que obligó a Matt Holliday a pasar por el quirófano comenzando la pretemporada. Pero si este resulta ser el año de la gran explosión del novato Samuel Basallo, Gunnar Henderson regresa al nivel que mostró en 2024 y Pete Alonso consigue darle el plus a la ofensiva que buscaron con su firma en la agencia libre, hay que contar con Baltimore.
Jugador
Posición
Gunnar Henderson
Campocorto
Jordan Westburg
Tercera base
Taylor Ward
Jardinero izquierdo
Pete Alonso
Primera base
Adley Rutschman
Receptor
Samuel Basallo
Bateador designado
Jackson Holliday
Segunda base
Tyler O’Neill
Jardinero derecho
Colton Cowser
Jardinero central
9. Athletics
Si hace un par de años se hubiese dicho que los Athletics estarían entre las 10 mejores alineaciones nadie lo hubiera creído. Pero una vez que salieron de Oakland el panorama cambió para el equipo, que ha hecho algunas inversiones y ha optado por retener a varias de sus jóvenes figuras con la esperanza de, al fin, construir un conjunto ganador. El estadio les será propicio tomando en cuenta la explosividad de su ofensiva, aunque el pitcheo es otra historia. Brent Rooker despunta como estrella y Nick Kurtz estará bajo el escrutinio en su segundo año. La experiencia de McNeill puede ser clave.
Jugador
Posición
Nick Kurtz
Primera base
Shea Langeliers
Receptor
Tyler Soderstrom
Jardinero izquierdo
Brent Rooker
Bateador designado
Jeff McNeil
Segunda base
Jacob Wilson
Campocorto
Lawrence Butler
Jardinero derecho
Max Muncy
Tercera base
Denzel Clarke
Jardinero central
8. Chicago Cub
Los Cubs perdieron a una figura protagónica como Kyle Tucker, que se marchó a los Dodgers, pero compensaron con la firma en la agencia libre del veterano antesalista Alex Bregman. La experiencia de Bregman, su aporte defensivo y también lo que puede sumar en la producción puede al fin llevar a Chicago al banderín en el centro de la Nacional. Necesitarán que el japonés Seiya Suzuki se recupere rápido y por completo y que Pete Crow-Armstrong pueda dar un paso al frente. Ian Happ y Dansby Swanson necesitan aportar más para quitarle presión al novato Ballesteros.
Jugador
Posición
Michael Busch
Primera base
Alex Bregman
Tercera base
Ian Happ
Jardinero izquierdo
Seiya Suzuki
Jardinero derecho
Pete Crow-Armstrong
Jardinero central
Nico Hoerner
Segunda base
Dansby Swanson
Campocorto
Moisés Ballesteros
Bateador designado
Carson Kelly
Receptor
7. San Francisco Giants
Cuando el portal de MLB.com hizo su ranking de las 10 mejores alineaciones para la temporada de 2026 no incluyó al conjunto de la Bahía, tal vez porque todavía no han conseguido la fórmula para el éxito. La temporada pasada adquirieron a Rafael Devers, que debería estar más asentado este año, Willy Adames debe recuperar el nivel que mostró en Milwaukee, Matt Chapman siempre aporta algo aunque su fuerte es la defensiva y para esta campaña adquirieron a un primer bate de lujo, como es el venezolano y triple campeón bate Luis Arráez. Si el boricua Heliot Ramos puede estar a la altura de la expectativas, puede ser un año interesante en San Francisco.
Jugador
Posición
Luis Arráez
Segunda base
Willy Adames
Campocorto
Rafael Devers
Primera base
Matt Chapman
Tercera base
Heliot Ramos
Jardinero izquierdo
Jung Hoo Lee
Jardinero derecho
Harrison Bader
Jardinero central
Jerar Encarnación
Bateador designado
Patrick Bailey
Receptor
6. New York Mets
Carlos Mendoza y compañía descubrieron que la sola presencia de Juan Soto como compañía de Francisco Lindor no bastaba para dar el paso que los metropolitanos necesitan para, al fin, ser un equipo ganador y cumplir el objetivo que se propuso Steve Cohen cuando adquirió el equipo. La eliminación de 2025 trajo consecuencias y el lineup de los metropolitanos luce diferente esta campaña. Perdieron a Pete Alonso, pero sumaron a Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette y el cubano Luis Robert Jr., que a pesar de su tendencia a las lesiones, es letal cuando está sano.
Jugador
Posición
Francisco Lindor
Campocorto
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Bo Bichette
Tercera base
Jorge Polanco
Primera base
Marcus Semien
Segunda base
Brett Baty
Bateador designado
Francisco Álvarez
Receptor
Luis Robert Jr.
Jardinero central
Carson Benge
Jardinero derecho
5. Seattle Mariners
Durante un tiempo la ofensiva de los Mariners fue el gran signo de interrogación. Y no es casualidad que hayan conquistado al fin el banderín de la división cuando emergió Cal Raleigh con la mejor temporada de su carrera y un desempeño digno del MVP si no tuviera como rival a Aaron Judge. Ya Julio Rodríguez tiene respaldo y se aseguraron de retener al slugger Josh Naylor. En Seattle necesitan que Randy Arozarena recupere su nivel y que Dominic Canzone esté a la altura de las expectativas.
Jugador
Posición
Brendan Donovan
Tercera base
Cal Raleigh
Receptor
Julio Rodríguez
Jardinero central
Josh Naylor
Primera base
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Víctor Robles
Jardinero derecho
Dominic Canzone
Bateador designado
J.P. Crawford
Campocorto
Cole Young
Segunda base
4. Philadelphia Phillies
Con la cantidad de estrellas que tienen en Philadelphia sigue siendo un misterio que no puedan dar el paso que les falta para dar el campanazo y saldar la deuda que tienen con la afición. Perdieron a Johan Rojas 80 juegos por suspensión, pero en sus filas está Trea Turner, el dos veces ganador del MVP Bryce Harper, Kyle Schwarber, que viene de un 2025 espléndido en el que escoltó a Shohei Ohtani en la votación para el Más Valioso, Alec Bohm y Brandon Marsh, que han bateado en momentos clave y ahora sumaron al poderoso cubano Adolis García.
Jugador
Posición
Trea Turner
Campocorto
Kyle Schwarber
Bateador designado
Bryce Harper
Primera base
Alec Bohm
Tercera base
Brandon Marsh
Jardinero izquierdo
Adolis García
Jardinero derecho
Bryson Stott
Segunda base
J.T. Realmuto
Receptor
Justin Crawford
Jardinero central
3. Toronto Blue Jays
Los campeones de la Liga Americana vieron partir al socio de Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette, en la agencia libre y sufrieron una dura pérdida con la lesión que llevó al quirófano al outfielder venezolano Anthony Santander, pero tienen varios argumentos para pensar que pueden defender con éxito su banderín. El primero de ellos es el propio Vladdy, y luego está el mexicano Alejandro Kirk, que viene de una gran campaña. Lo que pueda hacer Daulton Varsho y el recién adquirido Kazuma Okamoto será clave, así como que el veterano George Springer se mantenga sano.
Jugador
Posición
George Springer
Bateador designado
Daulton Varsho
Jardinero central
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Addison Barger
Jardinero derecho
Alejandro Kirk
Receptor
Jesús Sánchez
jardinero izquierdo
Kazuma Okamoto
Tercera base
Andrés Giménez
Campocorto
Ernie Clement
Segunda base
2. New York Yankees
A pesar de todas las críticas que recibió el gerente Brian Cashman por su falta de agresividad en el mercado de invierno, las proyecciones iniciales parecen darle la razón. El lineup a disposición del manager Aaron Boone tiene de nuevo a la dupla de ganadores del MVP Cody Bellinger y Aaron Judge, a un Trent Grisham que se ganó la titularidad con su gran campaña de 2025 y a Giancarlo Stanton sano desde el inicio. Si Jazz Chisholm Jr. produce, Ben Rice repite su buena actuación y José Caballero hace olvidar la ausencia de Anthony Volpe será divertido ver jugar a los Yankees.
Jugador
Posición
Trent Grisham
Jardinero central
Aaron Judge
Jardinero derecho
Cody Bellinger
Jardinero izquierdo
Ben Rice
Primera base
Giancarlo Stanton
Bateador designado
Jazz Chisholm Jr.
Segunda base
Ryan McMahon
Tercera base
José Caballero
Campocorto
Austin Wells
Receptor
1. Los Angeles Dodgers
No hay discusión en esto. Tener a Shohei Ohtani, cuatro veces ganador del MVP, fundador del club 50-50 y dueño de marcas centenarias hubiese sido suficiente para decretar que el de Los Angeles es el mejor lineup, pero además el manager Dave Roberts tiene bajo su mando a estrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández, el siempre rendidor Will Smith y ahora sumaron a Kyle Tucker, al que firmaron en la agencia libre. Los partidos hay que jugarlos, pero el lineup de los Dodgers está blindado y puede llevarlos a su tercera corona consecutiva.
Jugador
Posición
Shohei Ohtani
Bateador designado
Kyle Tucker
Jardinero derecho
Mookie Betts
Campocorto
Freddie Freeman
Primera base
Will Smith
Receptor
Max Muncy
Tercera base
Teoscar Hernández
jardinero izquierdo
Andy Pagés
Jardinero central
Santiago Espinal
Segunda base
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.