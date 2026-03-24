Ranking de las 10 mejores rotaciones de la MLB en la temporada de 2026

Siempre se ha dicho entre seguidores y analistas de MLB que “pitcheo es el nombre del juego” y por eso para un equipo con aspiraciones de ser competitivo en la liga es obligatorio contar con un sólido cuerpo de lanzadores, principalmente en lo que respecta a la rotación de abridores.

Los Angeles Dodgers han sido una excepción a los estándares, conquistando dos campeonatos de forma consecutiva a pesar de no tener un grupo de abridores consistente a causa de las lesiones que han perjudicado a las piezas que la gerencia ha conseguido en el mercado.

Ahora que los angelinos apuntan a una tercera corona, las proyecciones antes del Opening Day de Grandes Ligas muestran a una escuadra que los supera en este departamento, gracias a los movimientos agresivos que hicieron en el invierno.

En el top 10 no aparecen los New York Yankees porque tres de sus piezas estelares están en plena recuperación de intervenciones quirúrgicas, pero seguro aparecerán mejor posicionados hacia la segunda mitad de la temporada.

M’s Pitching Staff is starting the season ranked 2, only behind the Dodgers.



Personally I think we are 1 but maybe there’s a little bias in that🤷🏻‍♂️.#Mariners pic.twitter.com/r5avRCm45N — SleeperMariners (@SleeperMariners) March 21, 2026

10- Toronto Blue Jays

En Toronto agradecen que se haya descubierto a tiempo la lesión del boricua José Berríos (una fractura por estrés detectada durante la primavera) para poder evitar un mal mayor, y también tienen recuperándose a Shane Bieber y la joven revelación de 2025 Trey Yesavage, por lo que la rotación tiene potencial para ser todavía mejor. El regreso del veterano Max Scherzer y la firma de Dylan Cease en la agencia libre son adquisiciones importantes en su aspiración de regresar a la Serie Mundial.

Lanzador Brazo Kevin Gausman Derecho Dylan Cease Derecho Eric Lauer Zurdo Cody Ponce Derecho Max Scherzer Derecho

9- Atlanta Braves

Los Braves tienen nuevo manager y algunos desafíos qué superar apenas en el comienzo de la temporada. Pero tienen tanta profundidad en su cuerpo de pitcheo que se dan el lujo de estar en el top 10 de este ranking a pesar de que acaban de anunciar que Spencer Strider está de regreso a lista de lesionados con una distensión del oblicuo izquierdo y también están inhabilitados Spencer Schwellenbach (cirugía de codo derecho), Hurston Waldrep (cirugía de codo derecho) y Joey Wentz (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha).

Lanzador Brazo Chris Sale Zurdo Reynaldo López Derecho Grant Holmes Derecho Bryce Elder Derecho José Suarez Zurdo

8- Pittsburgh Pirates

Los bucaneros armaron una rotación de abridores que luce interesante y que promete dar emociones. El grupo está comandado por el ganador del Cy Young de 2025 Paul Skenes, que ya demostró en el Spring Training y el Clásico Mundial de Béisbol que está listo para la batalla de esta temporada. El prospecto Bubba Chandler apunta a mostrarse como una revelación y además le dieron experiencia al cuerpo de serpentineros con la adquisición del mexicano José Urquidy.

Lanzador Brazo Paul Skenes Derecho Mitch Keller Derecho Bubba Chandler Derecho Braxton Ashcraft Derecho José Urquidy Derecho

7- New York Mets

El conjunto de Queens está listo para mostrar que su eliminación de la temporada 2025 quedó atrás y la gerencia se movió diligentemente en el mercado de invierno para cubrir las carencias del grupo que dirige Carlos Mendoza. Fue clave la adquisición vía cambio del dominicano Freddy peralta, que pasó a ser el as de una rotación de lanzadores con experiencia y también promesas como Nolan McLean, y que se dio el lujo de enviar a Sean Manaea al bullpen.

Lanzador Brazo Freddy Peralta Derecho David Peterson Zurdo Nolan McLean Derecho Clay Holmes Derecho Kodai Senga Derecho

6- Texas Rangers

Los Rangers son otros de los conjuntos que estrenan manager para esta temporada y tendrán en el timón a Skip Schumaker, bien recordado en Miami. El conjunto de Texas tiene un sólido cuerpo de abridores con el que puede aspirar a dar pelea en el Oeste de la Liga Americana y que tiene al frente al veterano Nathan Eovaldi. Jacob deGrom busca reivindicación tras años impactado por lesiones y MacKenzie Gore fue una de las adquisiciones del receso de invierno.

Lanzador Brazo Nathan Eovaldi Derecho Jacob deGrom Derecho MacKenzie Gore Zurdo Jack Leiter Derecho Kumar Rocker Derecho

5- Philadelphia Phillies

El manager Rob Thomson perdió una pieza importante cuando el venezolano Ranger Suárez se marchó en la agencia libre y también tiene lesionado a Zack Wheeler, que tuvo una cirugía torácica en septiembre. Aún así, el pitcheo abridor de Philadelphia es de primer nivel y aparece en el top 5 de todo el circuito gracias al dominicano Cristopher Sánchez, que fue segundo en la votación para el Cy Young en 2025 y el venezolano Jesús Luzardo. Será clave que el novato Andrew Painter dé un paso al frente.

Lanzador Brazo Cristopher Sánchez Zurdo Jesús Luzardo Zurdo Aaron Nola Derecho Taijuan Walker Derecho Andrew Painter Derecho

4- Seattle Mariners

La gerencia de los Mariners se enfocó en reforzar la ofensiva durante la pretemporada, sabiendo de la solidez de su cuerpo de lanzadores, con todo y las molestias que ha experimentado Bryce Miller y la inconsistencia que mostró el veterano dominicano Luis Castillo en la última campaña. Logan Gilbert y George Kirby hacen una dupla de élite y si el resto de la rotación puede mantenerse sana, volveremos a ver a Seattle metido en la postemporada.

Lanzador Brazo Logan Gilbert Derecho George Kirby Derecho Bryan Woo Derecho Luis Castillo Derecho Bryce Miller Derecho

3-Detroit Tigers

El manager A.J. Hinch de seguro celebró la adquisición en la agencia libre del zurdo dominicano Framber Valdez, un serpentinero sólido que suele lanzar muchos innings por temporada y con experiencia sobrada en playoffs por su paso por Houston. Valdez llegó a convertirse en el escudero del dos veces ganador del Cy Young Tarik Skubal en una rotación que se ha hecho temible y que también tiene al futuro miembro del Salón de la Fama Justin Verlander.

Lanzador Brazo Tarik Skubal Zurdo Framber Valdez Zurdo Jack Flaherty Derecho Justin Verlander Derecho Casey Mize Derecho

2- Los Angeles Dodgers

Los Dodgers vieron pasar a 17 lanzadores diferentes por su rotación en la temporada de 2025 y a pesar de eso Dave Roberts tuvo la sabiduría de llevarlos de nuevo al título. Las lesiones fueron inclementes con este departamento del conjunto angelino y vuelven a castigar a Gavin Stone y a Blake Snell desde el comienzo de la campaña, pero Roberts tiene profundidad para darle solución a este inconveniente y también al problema en que se ha convertido Roki Sasaki con su descontrol. Tener a Shohei Ohtani desde el arranque es un plus.

Lanzador Brazo Yoshinobu Yamamoto Derecho Emmet Sheehan Derecho Tyler Glasnow Derecho Roki Sasaki Derecho Shohei Ohtani Derecho

1- Boston Red Sox

Haber adquirido a Garrett Crochet en 2025 fue apenas la primera fase en el plan de reconstrucción de la rotación que implementó la gerencia de los Red Sox y que aspira a ver frutos en 2026. En este receso de temporada fueron todavía más agresivos y firmaron al venezolano Ranger Suárez en la agencia libre, además de adquirir en cambios al veterano Sonny Gray y el cubano Johan Oviedo, que estaba llamado a quedarse con el quinto lugar en el cuerpo de abridores, pero fue sorpresivamente vencido por Connelly Early, a quien le acaban de anunciar que hizo el roster del Opening Day. En Boston apuntan alto y tienen la rotación para lograrlo.

Lanzador Brazo Garrett Crochet Zurdo Ranger Suárez Zurdo Sonny Gray Derecho Brayan Bello Derecho Connelly Early Zurdo

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