Ranking de las 10 mejores rotaciones de la MLB en la temporada de 2026
Siempre se ha dicho entre seguidores y analistas de MLB que “pitcheo es el nombre del juego” y por eso para un equipo con aspiraciones de ser competitivo en la liga es obligatorio contar con un sólido cuerpo de lanzadores, principalmente en lo que respecta a la rotación de abridores.
Los Angeles Dodgers han sido una excepción a los estándares, conquistando dos campeonatos de forma consecutiva a pesar de no tener un grupo de abridores consistente a causa de las lesiones que han perjudicado a las piezas que la gerencia ha conseguido en el mercado.
Ahora que los angelinos apuntan a una tercera corona, las proyecciones antes del Opening Day de Grandes Ligas muestran a una escuadra que los supera en este departamento, gracias a los movimientos agresivos que hicieron en el invierno.
En el top 10 no aparecen los New York Yankees porque tres de sus piezas estelares están en plena recuperación de intervenciones quirúrgicas, pero seguro aparecerán mejor posicionados hacia la segunda mitad de la temporada.
10- Toronto Blue Jays
En Toronto agradecen que se haya descubierto a tiempo la lesión del boricua José Berríos (una fractura por estrés detectada durante la primavera) para poder evitar un mal mayor, y también tienen recuperándose a Shane Bieber y la joven revelación de 2025 Trey Yesavage, por lo que la rotación tiene potencial para ser todavía mejor. El regreso del veterano Max Scherzer y la firma de Dylan Cease en la agencia libre son adquisiciones importantes en su aspiración de regresar a la Serie Mundial.
Lanzador
Brazo
Kevin Gausman
Derecho
Dylan Cease
Derecho
Eric Lauer
Zurdo
Cody Ponce
Derecho
Max Scherzer
Derecho
9- Atlanta Braves
Los Braves tienen nuevo manager y algunos desafíos qué superar apenas en el comienzo de la temporada. Pero tienen tanta profundidad en su cuerpo de pitcheo que se dan el lujo de estar en el top 10 de este ranking a pesar de que acaban de anunciar que Spencer Strider está de regreso a lista de lesionados con una distensión del oblicuo izquierdo y también están inhabilitados Spencer Schwellenbach (cirugía de codo derecho), Hurston Waldrep (cirugía de codo derecho) y Joey Wentz (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha).
Lanzador
Brazo
Chris Sale
Zurdo
Reynaldo López
Derecho
Grant Holmes
Derecho
Bryce Elder
Derecho
José Suarez
Zurdo
8- Pittsburgh Pirates
Los bucaneros armaron una rotación de abridores que luce interesante y que promete dar emociones. El grupo está comandado por el ganador del Cy Young de 2025 Paul Skenes, que ya demostró en el Spring Training y el Clásico Mundial de Béisbol que está listo para la batalla de esta temporada. El prospecto Bubba Chandler apunta a mostrarse como una revelación y además le dieron experiencia al cuerpo de serpentineros con la adquisición del mexicano José Urquidy.
Lanzador
Brazo
Paul Skenes
Derecho
Mitch Keller
Derecho
Bubba Chandler
Derecho
Braxton Ashcraft
Derecho
José Urquidy
Derecho
7- New York Mets
El conjunto de Queens está listo para mostrar que su eliminación de la temporada 2025 quedó atrás y la gerencia se movió diligentemente en el mercado de invierno para cubrir las carencias del grupo que dirige Carlos Mendoza. Fue clave la adquisición vía cambio del dominicano Freddy peralta, que pasó a ser el as de una rotación de lanzadores con experiencia y también promesas como Nolan McLean, y que se dio el lujo de enviar a Sean Manaea al bullpen.
Lanzador
Brazo
Freddy Peralta
Derecho
David Peterson
Zurdo
Nolan McLean
Derecho
Clay Holmes
Derecho
Kodai Senga
Derecho
6- Texas Rangers
Los Rangers son otros de los conjuntos que estrenan manager para esta temporada y tendrán en el timón a Skip Schumaker, bien recordado en Miami. El conjunto de Texas tiene un sólido cuerpo de abridores con el que puede aspirar a dar pelea en el Oeste de la Liga Americana y que tiene al frente al veterano Nathan Eovaldi. Jacob deGrom busca reivindicación tras años impactado por lesiones y MacKenzie Gore fue una de las adquisiciones del receso de invierno.
Lanzador
Brazo
Nathan Eovaldi
Derecho
Jacob deGrom
Derecho
MacKenzie Gore
Zurdo
Jack Leiter
Derecho
Kumar Rocker
Derecho
5- Philadelphia Phillies
El manager Rob Thomson perdió una pieza importante cuando el venezolano Ranger Suárez se marchó en la agencia libre y también tiene lesionado a Zack Wheeler, que tuvo una cirugía torácica en septiembre. Aún así, el pitcheo abridor de Philadelphia es de primer nivel y aparece en el top 5 de todo el circuito gracias al dominicano Cristopher Sánchez, que fue segundo en la votación para el Cy Young en 2025 y el venezolano Jesús Luzardo. Será clave que el novato Andrew Painter dé un paso al frente.
Lanzador
Brazo
Cristopher Sánchez
Zurdo
Jesús Luzardo
Zurdo
Aaron Nola
Derecho
Taijuan Walker
Derecho
Andrew Painter
Derecho
4- Seattle Mariners
La gerencia de los Mariners se enfocó en reforzar la ofensiva durante la pretemporada, sabiendo de la solidez de su cuerpo de lanzadores, con todo y las molestias que ha experimentado Bryce Miller y la inconsistencia que mostró el veterano dominicano Luis Castillo en la última campaña. Logan Gilbert y George Kirby hacen una dupla de élite y si el resto de la rotación puede mantenerse sana, volveremos a ver a Seattle metido en la postemporada.
Lanzador
Brazo
Logan Gilbert
Derecho
George Kirby
Derecho
Bryan Woo
Derecho
Luis Castillo
Derecho
Bryce Miller
Derecho
3-Detroit Tigers
El manager A.J. Hinch de seguro celebró la adquisición en la agencia libre del zurdo dominicano Framber Valdez, un serpentinero sólido que suele lanzar muchos innings por temporada y con experiencia sobrada en playoffs por su paso por Houston. Valdez llegó a convertirse en el escudero del dos veces ganador del Cy Young Tarik Skubal en una rotación que se ha hecho temible y que también tiene al futuro miembro del Salón de la Fama Justin Verlander.
Lanzador
Brazo
Tarik Skubal
Zurdo
Framber Valdez
Zurdo
Jack Flaherty
Derecho
Justin Verlander
Derecho
Casey Mize
Derecho
2- Los Angeles Dodgers
Los Dodgers vieron pasar a 17 lanzadores diferentes por su rotación en la temporada de 2025 y a pesar de eso Dave Roberts tuvo la sabiduría de llevarlos de nuevo al título. Las lesiones fueron inclementes con este departamento del conjunto angelino y vuelven a castigar a Gavin Stone y a Blake Snell desde el comienzo de la campaña, pero Roberts tiene profundidad para darle solución a este inconveniente y también al problema en que se ha convertido Roki Sasaki con su descontrol. Tener a Shohei Ohtani desde el arranque es un plus.
Lanzador
Brazo
Yoshinobu Yamamoto
Derecho
Emmet Sheehan
Derecho
Tyler Glasnow
Derecho
Roki Sasaki
Derecho
Shohei Ohtani
Derecho
1- Boston Red Sox
Haber adquirido a Garrett Crochet en 2025 fue apenas la primera fase en el plan de reconstrucción de la rotación que implementó la gerencia de los Red Sox y que aspira a ver frutos en 2026. En este receso de temporada fueron todavía más agresivos y firmaron al venezolano Ranger Suárez en la agencia libre, además de adquirir en cambios al veterano Sonny Gray y el cubano Johan Oviedo, que estaba llamado a quedarse con el quinto lugar en el cuerpo de abridores, pero fue sorpresivamente vencido por Connelly Early, a quien le acaban de anunciar que hizo el roster del Opening Day. En Boston apuntan alto y tienen la rotación para lograrlo.
Lanzador
Brazo
Garrett Crochet
Zurdo
Ranger Suárez
Zurdo
Sonny Gray
Derecho
Brayan Bello
Derecho
Connelly Early
Zurdo
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.