Ranking de los 5 mejores equipos de la Liga Nacional para la temporada de 2026

Comenzó la cuenta regresiva para el Opening Day de MLB y los análisis y pronósticos para la temporada que está por comenzar se multiplican. Los movimientos en el receso de campaña reconfiguraron a algunas escuadras y simplemente robustecieron a otras, y al menos en el papel se espera otra interesante batalla.

La Liga Nacional tiene entre sus miembros a Los Angeles Dodgers, que ha conquistado las últimas dos ediciones de la Serie Mundial y que apunta a ser el rival a vencer en esta zafra. El manager Dave Roberts no ha ocultado sus aspiraciones de construir una dinastía y para ello irá por su tercera corona seguida y cuarta desde 2020.

Pero los Dodgers no están solos en la pelea por el banderín del viejo circuito. Otras organizaciones se reforzaron también en el mercado de invierno y no le pondrán las cosas fáciles a Shohei Ohtani y compañía.

5. Atlanta Braves

Atlanta sumó a Robert Suárez a su bullpen | Dale Zanine-Imagn Images

Un equipo que tenga a Ronald Acuña Jr. en sus filas siempre tiene un elemento a favor. También hay que considerar a su rotación, que tiene a Chris Sale y Spencer Strider como puntas de lanza. La gerencia hizo movimientos interesantes como la contratación de un nuevo manager y la adquisición del cerrador venezolano Robert Suárez y también el jardinero Mike Yastrzemski. La suspensión de Jurickson Profar es un golpe duro, pero pueden llegar lejos.

4. Chicago Cubs

Chicago Cubs tiene ahora a Edward Cabrera en la rotación | Rick Scuteri-Imagn Images

En los pronósticos de varios portales especializados aparecen los Cubs como uno de los mejores equipos para la temporada que se avecina. Javier Assad debe dar un paso al frente y la adquisición vía cambio de Edward Cabrera puede resultar clave para que consigan al fin ganar el banderín de la División Central. Shota Imanaga ha dejado buena impresión en el Spring Training y cruzan los dedos por la total recuperación de Seiya Suzuki.

3. Philadelphia Phillies

Philadelphia Phillies fortaleció su outfield con el cubano Adolis Garcia | Sam Navarro-Imagn Images

Los Phillies se aseguraron de cortar de raíz cualquier impacto por el tema de Nick Castellanos dejándolo libre temprano. Se espera que los veteranos Bryce Harper y Kyle Schwarber carguen con el equipo, pero también son importantes Christopher Sánchez y Jesús Luzardo en la rotación y José Alvarado en el bullpen. Además firmaron al lanzador derecho Brad Keller y al jardinero Adolis García, buscando fortalecer su plantilla para reivindicarse con su afición.

2. New York Mets

New York Mets adquirió en un cambio a Marcus Semien | Sam Navarro-Imagn Images

El equipo de Carlos Mendoza tendrá algunas modificaciones en el Opening Day de 2026, empezando por su lanzador de ese día, Freddy Peralta. Le dijeron adiós a Brandon Nimmo en el cambio que trajo al ganador de Guantes de Oro Marcus Semien, Luisangel Acuña se marchó a Chicago en la transacción por Luis Robert Jr. y también tendrán en la plantilla junto a Juan Soto y Francisco Lindor a Jorge Polanco y los lanzadores Devin Williams y Luke Weaver.

1. Los Angeles Dodgers

Los Angeles Dodgers adquirieron al outfielder Kyle Tucker en la agencia libre | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Tener dos coronas seguidas no ha impedido que la gerencia de los Dodgers siga activa en el mercado. Para esta nueva temporada le consiguieron al manager Dave Roberts un par de piezas de primera línea, entre los mejores jugadores disponibles en la agencia libre: el jardinero Kyle Tucker (cuya firma causó un revuelo) y el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. También aseguraron la permanencia de los veteranos Miguel Rojas y Kiké Hernández.

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