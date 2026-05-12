Ranking Cy Young Liga Nacional: ¿Quiénes son los favoritos en la actualidad?

El panorama en la Liga Nacional en este comienzo de temporada de MLB con respecto a los candidatos para el Cy Young no es muy diferente al del otro circuito. El defensor del título, Paul Skenes, está sano y cumpliendo como as de los Pittsburgh Pirates, pero tiene fuertes rivales este año.

La competencia por el premio que distingue al mejor lanzador está abierta, pero algunos nombres comienzan a despuntar y sí, uno de ellos es el del japonés de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani.

Es pronto para asegurar que el trono de Skenes está vacante, pero en este momento hay cuatro serpentineros que se asoman como serios contendientes a llevarse el galardón.

1. Cristopher Sánchez

El zurdo dominicano de 29 años de edad fue el escolta de Skenes en la votación de la temporada pasada y otra vez está haciendo méritos para llevarse el premio. De hecho, acaba de ser nombrado Jugador de la Semana. Sánchez es el as de la rotación de Philadelphia Phillies, es líder en WAR para pitchers de la Liga Nacional con 2.5 y comparte el primer lugar en aperturas con nueve, es cuarto en efectividad con 2.11, séptimo en triunfos con cuatro (por dos derrotas), segundo en innings lanzados con 55.1 y en ponches con 67.

2. Shohei Ohtani

Ohtani está teniendo un inusual bajo rendimiento ofensivo y muchos apuntan a que la razón está en la atención que le está prestando a su rol como lanzador. El astro japonés de los Dodgers es un serio candidato al Cy Young a pesar de que no ha podido apuntarse el triunfo en sus últimas tres salidas. Tiene efectividad de 0.97 en seis aperturas, balance de 2-2 y 42 ponches por nueve boletos en 37.1 innings lanzados. Las aspiraciones de Ohtani de llevarse este galardón tienen un obstáculo y es el plan de Los Angeles con sus días de descanso, que le llevan a tener menos aperturas que el resto.

3. Chris Sale

Pasan los años y el veterano Chris Sale sigue teniendo categoría de as. El zurdo de los Atlanta Braves ganó el Cy Young (y la Triple Corona) en 2024 y con 37 años de edad en 2026 de nuevo ve su nombre en el top 10 de varios departamentos. Está jugando su temporada 16 en las Grandes Ligas y ahora mismo en quinto en ponches con 56, cuarto en innings lanzados con 49.0 y segundo en triunfos con 6 (por dos derrotas). Ha hecho ocho aperturas y su efectividad de 2.20 es la séptima mejor entre los serpentineros de la Liga Nacional.

4. Jacob Misiorowski

Como es habitual, el equipo de Milwaukee Brewers tiene a varios buenos lanzadores en su rotación y aunque Aaron Ashby se ha visto bien, es el derecho Jacob Misiorowski quien está recibiendo atención. El serpentinero de 24 años de edad acaba de dar un recital de pitcheo ante los Yankees con 11 abanicados y estableció una marca con sus múltiples ponches con lanzamientos por encima de las 102 mph. Está en su segunda temporada en Grandes Ligas y se apoderó del liderato de ponches de la Nacional con 70. Además tiene WHIP de 0.95, balance de 3-2 en ocho aperturas y efectividad de 2.45.

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