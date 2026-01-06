Ranking de las distancias de jonrón por estadio en la MLB

Los estadios de béisbol son como copos de nieve: no hay dos iguales. Es una de las cosas que hacen grande a la MLB.

Pregúntale a cualquier aficionado al béisbol qué es lo que más le gusta de este deporte y probablemente dará una respuesta similar, algo que hace que el béisbol sea único entre todos los deportes. No hay reloj (salvo el de pitcheos) y se juega casi a diario durante siete meses (normalmente).

Lo que más llama la atención es que no hay dos campos iguales. Cada parque de fútbol americano mide 90 metros de largo y 48 metros de ancho. Las canchas de baloncesto, desde la preparatoria hasta la universidad y también en la NBA, miden 29 metros por 15 metros. Pero los equipos de Major League Baseball pueden elegir la forma de su superficie de juego, y esa decisión tiene amplias implicaciones.

Un estadio de banda ancha beneficiará a los lanzadores que obligan a batear rollings, mientras que un outfield como el de los Rockies reducirá los jonrones aunque se verán más dobles y triples. Las cercas pueden ser menos profundas en un lado u otro para dar ventaja a los jugadores que batean desde uno u otro lado del plato. Las paredes pueden encontrarse en ángulos irregulares, lo que requiere que el jardinero esté familiarizado con el rebote de la pelota para evitar que dos bases se conviertan en tres. Incluso la altura de las cercas varía, lo que evita que las líneas salgan del parque o que los jardineros traigan de vuelta los jonrones que rozan la pared.

En conjunto, estos factores tienen un profundo impacto en el juego que amamos. ¿Cuántas veces has visto a un jugador contrario conectar un jonrón contra tu equipo y has dicho: “¡Eso habría sido un out si hubiéramos jugado en casa!”?

En una época un poco menos profesional del béisbol, se jugaba en estadios que bien podrían haber sido diseñados por M.C. Escher. El Polo Grounds de Nueva York tenía 78 metros por la línea del jardín derecho, pero medía 147 metros por el central. El terreno del jardín izquierdo del Crosley Field de Cincinnati tenía una pendiente ascendente de 15 grados. El límite del jardín central del Yankee Stadium original estaba a casi 150 metros del home, con un asta de bandera y tres monumentos conmemorativos en juego. Tales cosas se considerarían, con razón, de amateur en el béisbol actual, pero los estadios modernos aún poseen muchas características que los hacen únicos. Por eso, Sports Illustrated clasificó cada jardín de la MLB, basándose en gustos totalmente subjetivos, pero con base en la colección de planos de estadios de thirteen81project.com y el archivo de Clem’s Baseball.

30. Sutter Health Park (Athletics)

El Sutter Health Park es el hogar temporal de los Athletics | Scott Marshall/GettyImages

Medidas en pies (de izquierda a derecha, en negrita el jardín central): 330, 403, 325.



Los Athletics abandonaron Oakland y su Coliseo al final de la temporada de 2024 y desde entonces juegan en el parque de Sacramento, que es el hogar de un equipo de ligas menores. Ahí se mantendrán hasta que llegue el momento de establecerse en Las Vegas. En su primer año fue escenario de jonrones memorables: hubo batazos e Nick Kurtz y Mike Trout que superaron los 480 pies. El mismo Kurtz dio cuatro vuelacercas en un sólo día.

29. Kauffman Stadium (Royals)

El Kauffman Stadium de los Royals tiene dimensiones simétricas | Icon Sportswire/GettyImages

Medidas en pies (de izquierda a derecha, en negrita, en el centro): 330, 387, 410, 387, 330.



El K, construido a finales de los 60 y principios de los 70, se construyó durante el auge de los estadios multiusos convencionales. Y mientras que el vecino Arrowhead Stadium albergaba al equipo de fútbol americano de Kansas City, el Kauffman mantuvo las mismas dimensiones simétricas asociadas con los recintos combinados de béisbol y fútbol americano de la época.

28. Rogers Centre (Blue Jays)

Rogers Centre es la sede de los Blue Jays | Thomas Skrlj/GettyImages

Medidas en pies (de izquierda a derecha, el central en negrita): 328, 375, 400, 375, 328.



Kansas City y Toronto son los únicos dos estadios de la MLB con dimensiones simétricas en los jardines y una altura uniforme en los muros. El Rogers Centre, anteriormente llamado Sky Dome, se abrió en 1989. Lo diseñaron el arquitecto Rod Robbie y el ingeniero estructural Michael Allen y fue renovado entre los recesos de temporada del lapso 2022-2024.

27. Busch Stadium (Cardinals)

Busch Stadium tiene un diseño particular | Icon Sports Wire/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., en negrita el centro): 336, 375, 400, 375, 335.



Cuando el recinto multiusos Busch Stadium II fue reemplazado por el estadio actual, los Cardnals solo modificaron mínimamente las dimensiones. Aunque las paredes son rectas en lugar de curvas, el estadio luce de forma muy similar a como lo hacía cuando Mark McGwire perseguía el récord de Roger Maris.

26. Dodger Stadium

La sede de Los Angeles Dodgers mantiene su encanto | Luke Hales/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 330, 360, 375, 400, 375, 360, 330.



Construido en 1962, el Dodger Stadium se parece mucho al Kauffman en Kansas City, pero el estadio Chavez Ravine -hogar de los Dodgers desde que abandonaron Nueva York) se lleva algunos puntos extra por sus muros bajos (de 1.2 metros) en las esquinas, que permiten robos de jonrones espectaculares.

25. Rate Field (White Sox)

Rate Field le da algunas complicaciones a los jugadores de White Sox) | Ron Vesely/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 330, 375, 400, 375, 335.



Las dimensiones del "Nuevo Comiskey" cuando se inauguró en 1991 eran bastante similares a las de su predecesor, con los postes de foul a 347 pies del home. Una renovación iniciada en 2001 redujo las vallas en las esquinas a 330 pies en la izquierda y 335 en la derecha, similar al diseño del Viejo Comiskey de la década de 1970 (335 pies en ambas esquinas). Como resultado, el estadio comenzó a favorecer más a los bateadores, después de haber sido inicialmente un estadio para lanzadores.

24. LoanDepot Park (Marlins)

No todos están felices con la renovación del LoanDepot Park de Miami | Mark Brown/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 344, 386, 400, 387, 335.



La eliminación de la extravagante escultura del jonrón en el jardín central disminuyó en más de un sentido el encanto del parque que antiguamente se conocía como Marlins Park. La obra de arte psicodélica y animatrónica fue retirada antes de la temporada 2019, pero la valla del jardín exterior aún se curvaba alrededor de la antigua ubicación de la obra. Para la temporada 2020, se instaló la valla del jardín central para borrar cualquier recuerdo de lo que una vez estuvo allí.

23. American Family Field (Brewers)

El American Family Field de los Brewers recortó algunas distancias | Aaron Gash/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 342, 371, 400, 374, 337.



Las distancias en el parque de Milwaukee, antiguamente conocido como Miller Park son casi simétricas, pero las vallas se encuentran en ángulos inesperados, lo que al menos añade cierta incertidumbre a las pelotas que chocan contra la valla. En años recientes se modificó la distancia por las líneas.

22. T-Mobile Park (Mariners)

T-Mobile Park acoge a los Mariners desde 2019 | Alika Jenner/GettyImages

Medidas en pies (de izquierda a derecha, centro en negrita): 331, 378, 401, 381, 326.



El estadio de Seattle solía ser uno de los más favorables para los lanzadores en el béisbol. Específicamente, por un enorme callejón de poder entre el jardín izquierdo y el central que permitía más dobles (y muchos más triples) a los bateadores diestros que a los zurdos. Sin embargo, los Mariners redujeron las vallas en esa parte del estadio hasta 17 pies antes de la temporada 2013, lo que ha producido más jonrones, a pesar de que T-Mobile sigue siendo un estadio para lanzadores. Sin embargo, el jardín central izquierdo sigue siendo más espacioso que el central derecho, por lo que los diestros aún consiguen muchos más triples.

21. Citi Field (Mets)

El estadio de New York Mets tiene elementos distintivos | Evan Yu/GettyImages

Medidas, en pies (de izquierda a derecha, centro en negrita): 335, 358, 385, 408, 398, 375, 330.



El Citi Field es un monumento a la exageración de las vallas modernas de los jardines. Cuando se inauguró en 2009, era uno de los estadios más espaciosos de la MLB. También contaba con vallas muy altas. A la izquierda, "La Gran Muralla de Flushing" medía 4,5 metros de alto y 117 metros de distancia. Solo tres años después, cuando el estadio resultó demasiado difícil para conectar jonrones, las vallas se trasladaron y se hicieron de 2,4 metros de alto. Tres años después, otra renovación acortó la valla del jardín derecho-central en 3 metros. El resultado es un campo de béisbol bastante estándar.

20. Tropicana Field (Rays)

Tropicana Field fue restaurado | Julio Aguilar/GettyImages

Medidas en pies (de izquierda a derecha, en negrita en el centro): 315, 370, 404, 370, 322.



Digan lo que digan del Trop, el outfield no está tan mal. Las esquinas son poco profundas y las paredes de los jardines izquierdo y derecho son rectas, en lugar de curvas, lo que evita que los corredores de potencia se extiendan demasiado hacia atrás. Sin embargo, donde el estadio pierde puntos es en sus pasarelas. Técnicamente, no forman parte del muro del outfield, pero ningún estadio debería tener obstáculos sobre el terreno de juego que puedan interrumpir la trayectoria de una pelota bateada.

19. Truist Park (Braves)

Hubo dudas cuando Atlanta Braves se mudó a Truist Park | Adam Hagy/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., centro en negrita): 335, 385, 400, 375, 325.



El jardín izquierdo es un poco más profundo que el derecho, pero la pared del jardín derecho tiene 16 pies de altura. El resultado es visualmente atractivo y no parece favorecer batear desde ningún lado del home. Y Ronald Acuña Jr. se ha divertido mucho robando jonrones.

18. Wrigley Field (Cubs)

El estadio de los Chicago Cubs tiene su encanto particular | Matt Dirksen/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita el central): 355, 368, 400, 368, 353.



En sus inicios, el jardín del Wrigley era un desastre. El antiguo Weeghman Park cambió sus dimensiones con frecuencia a medida que se construían nuevas tribunas, hasta que adoptó su diseño actual en 1938. Si bien muchos estadios de esa época son conocidos por sus cortas distancias a las esquinas (Crosley Field y Forbes Field son algunas de las excepciones), los postes de foul del Wrigley están a 355 pies del home. Hoy en día, esa es la distancia más larga a lo largo de la línea de cualquier campo de béisbol, incluso más lejos que el Coors Field. Pero, de todos modos, nadie presta atención a las medidas. Todos están distraídos por la hiedra.

17. Coors Field (Rockies)

Coors Field tiene fama de ser un paraíso para los bateadores | Kyle Cooper/Colorado Rockies/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 347, 390, 415, 375, 350.



Miren, prácticamente no hay manera de que un estadio en Denver sea un campo de béisbol normal. Las paredes son extra profundas allí para compensar la forma en que la pelota vuela por la gran altura de la ciudad de Denver, lo que reduce los jonrones, pero resulta en una cantidad desorbitada de triples. Sería frustrante si la MLB tuviera muchos estadios como el Coors, pero uno solo es suficiente para ser una rareza refrescante.

16. Angel Stadium (Angels)

Angel Stadium está en Anaheim | Joe Scarnici/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 347, 390, 396, 370, 365, 350.



Las dimensiones del Angel Stadium son el resultado de optimizar el estadio para fútbol americano cuando los Rams llegaron a la ciudad y luego revertirlo a un estadio exclusivamente de béisbol cuando se mudaron a St. Louis. Es profundo en las líneas, pero poco profundo en el medio, lo que hace de Anaheim un lugar promedio para batear jonrones, pero muy difícil para conectar triples.

15. Comerica Park (Tigers)

Al Comerica Park de los Tigers le hicieron algunas modificaciones | Mark Cunningham/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., centro en negrita): 342, 370, 412, 365, 330.



El Comerica se construyó para reemplazar al antiguo Tiger Stadium (1912-99) y originalmente contaba con una peculiaridad de principios de siglo: un asta de bandera justo a la izquierda del jardín central, igual que en el antiguo estadio. Sin embargo, la configuración original tenía un callejón de potencia entre el jardín izquierdo y el central de unos absurdos 395 pies, por lo que se instalaron las vallas antes de la temporada 2003 y se retiró el asta de la bandera. Como resultado, el campo es lo suficientemente pequeño en las esquinas como para que los jugadores puedan conectar una buena cantidad de jonrones, pero lo suficientemente profundo en el centro como para que los jardineros centrales talentosos puedan demostrar su alcance. En 2023 hicieron nuevos ajustes a las dimensiones por el bosque izquierdo y el central y se redujo la altura de la valla.

14. Great American Ball Park (Reds)

El Great American Ball Park de los Reds tiene ángulos complicados | Jeff Dean/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., centro en negrita): 328, 379, 404, 370, 325.



El GABP es uno de los estadios de bateo más conocidos del béisbol, y habitualmente figura entre los cinco mejores en cuanto a jonrones permitidos. Los jardines no son mucho más grandes que el Yankee Stadium, pero Cincinnati tiene algo que el Bronx no tiene: un muro extra alto en el jardín izquierdo.

13. Nationals Park (Washigton)

Nationals Park en Washigton tiene una buena ubicación | Icon Sportswire/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., centro en negrita): 337, 377, 402, 370, 335.



El Nationals Park no parece muy interesante a primera vista. Las distancias a lo largo de las líneas, a los callejones de potencia y a la parte más profunda del estadio son estándar. Pero la pequeña hendidura donde se ubica el bullpen del jardín izquierdo y el marcador alto en el jardín central derecho son detalles agradables.

12. Progressive Field (Guardians)

El Progressive Field de Cleveland tiene características interesantes | Ben Jackson/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 325, 370, 400, 410, 375, 325.



¡Qué lástima por el bateador diestro de poder que tiene que jugar en Cleveland! En general, el Progressive Field favorece ligeramente a los bateadores sobre los lanzadores, pero el muro de 19 pies en el jardín izquierdo significa el fin de muchas pelotas que serían cuadrangulares en muchos otros estadios.

11. Target Field (Twins)

Target Field es el interesante hogar de los Twins) | Icon Sportswire/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 339, 377, 411, 403, 367, 328.



Ese muro de 23 pies en el jardín derecho es el quinto más alto de la MLB y es un gran ejemplo de cuánto puede impactar la aerodinámica de la pelota en este deporte. Antes de que las pelotas comenzaran a volar misteriosamente más lejos, a los zurdos les costaba mucho conectar jonrones por encima de ese límite tan alto. En 2019, ningún equipo conectó más jonrones que los Mellizos. Los zurdos Eddie Rosario y Max Kepler conectaron 32 y 36, respectivamente.

10. Oriole Park at Camden Yards (Oriols)

Oriole Park at Camden Yards marcó pauta entre los estadios modernos | Icon Sportswire/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 333, 364, 410, 400, 373, 318.



Camden Yards fue pionero en la tendencia hacia los estadios de estilo retro. Una de sus características clásicas es un gran marcador integrado en el muro del jardín derecho. Se eleva 21 pies, lo que hace que cualquier pelota que lo sobrepase y se dirija hacia los almacenes del otro lado de la calle parezca mucho más impresionante.

9. Chase Field (Diamondbacks)

Chase Field de Arizona ha tenido algunas mejores | Matt Thomas/San Diego Padres/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., centro en negrita): 330, 374, 413, 407, 413, 374, 334.



¿Ah, el estadio de tu equipo tiene una valla alta cerca de uno de los postes de foul? ¡Qué gracioso! En el Chase Field, el muro del jardín central mide 25 pies de alto. Eso, combinado con las generosas dimensiones del jardín central, convierte a Arizona en uno de los estadios con más triples en la MLB. ¡Y los triples son divertidos!

8. Globe Life Field (Rangers)

Globe Life Field es el hogar de los Texas Rangers | Tim Heitman/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., centro en negrita): 329, 372, 407, 374, 326.



A primera vista, no hay nada destacable en los jardines del nuevo estadio de los Rangers. Pero el equipo ha incluido todo tipo de sorpresas en las dimensiones. La distancia de 329 pies por la línea del jardín izquierdo es un homenaje al número 29 de Adrián Beltré, al igual que la marca de 407 en el centro (Iván Rodríguez) y 326 en el derecho (el fallecido mánager Johnny Oates). Ningún otro equipo de béisbol ha logrado algo así, y eso es genial.

7. Petco Park (Padres)

El Petco Park en san Diego es uno de lso estadios preferidos en MLB | Matt Thomas/San Diego Padres/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., el centro en negrita): 334, 357, 390, 396, 391, 382, ​​322.



Petco Park tiene algo que ningún otro estadio de béisbol tiene. En lugar de un poste de aluminio pintado de amarillo en el jardín izquierdo que separa el fair del foul, hay un edificio de más de 100 años. El estadio se construyó alrededor del edificio de la Western Metal Supply Company, construido en 1909. Cualquier pelota que golpee a la derecha de la esquina del edificio es un jonrón.

6. Citizens Bank Park (Phillies)

Los Phillies tienen un bonito parque | Denis Kennedy/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., centro en negrita): 329, 374, 409, 401, 369, 330.



Filadelfia tiene una característica en los jardines que no tiene ningún otro estadio de béisbol: un muro en el jardín central mucho más corto que el resto de las vallas. Eso permite que las pelotas salgan del campo, algo que no ocurriría si se batearan unos metros a cada lado. También significa que a los jardineros no les resulta tan difícil saltar y robar jonrones.

5. Yankee Stadium (Yankees)

El nuevo Yankee Stadium conservó las dimensiones del anterior | Al Bello/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., en negrita en el centro): 318, 399, 408, 385, 314.



Si no está roto, no lo arregles. La versión actual del Yankee Stadium tiene exactamente las mismas dimensiones que su predecesor, aunque no se juega exactamente igual que en el estadio que antes estaba al otro lado de la calle. El Yankee Stadium nos recuerda que los factores que influyen en el estadio van más allá de las dimensiones y la elevación. A pesar de tener las mismas vallas en los jardines, es mucho más fácil batear un jonrón (sobre todo por encima del famoso short porch de la derecha) en la Casa que Construyó Jeter que en la Casa que Construyó Ruth. Cuando el nuevo estadio se inauguró en 2009, el equipo encargó un estudio de viento para averiguar por qué la pelota volaba más lejos, pero los resultados no parecen haberse hecho públicos. Con viento o sin él, el short porch sigue siendo un elemento icónico del estadio.

4. PNC Park (Pirates)

El outfield del PNC Park tiene detalles singulares | Brandon Sloter/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., centro en negrita): 325, 383, 410, 399, 375, 320.



PNC tiene una pequeña característica ingeniosa que puede pasar desapercibida. El muro del jardín izquierdo está retraído, formando una esquina profunda en el jardín central izquierdo. Esa bolsa es la parte más profunda del parque, con 410 pies, 11 pies más lejos que el centro. Otro detalle que hace que el estadio de Pittsburgh sea atractivo es el muro del jardín derecho, que se alza 21 pies de altura en honor a Roberto Clemente. Es un sutil guiño a una leyenda de la franquicia que fácilmente puede rsultar desconocido.

3. Daikin Park (Astros)

El tren distingue el outfield del Daikin Park de Houston | Houston Astros/GettyImages

Medidas en pies (de izq. a der., centro en negrita): 315, 362, 404, 409, 408, 373, 326.



Los jardines del antiguo Minute Maid solían ser una farsa. El porche corto "Crawford Boxes" en el jardín izquierdo es una gran característica: una peculiaridad de la vieja escuela que tiene un impacto palpable, pero no extremo, en el juego (los bateadores diestros han conectado jonrones a un ritmo similar al promedio de la liga en las últimas temporadas). Una peculiaridad le da encanto al estadio, pero no es más que eso. Afortunadamente, los Astros eliminaron la pendiente conocida como Tal's Hill, con su asta de bandera en juego y una cerca de 436 pies de profundidad, antes de la temporada 2017.

2. Oracle Park (Giants)

Oracle Park , la casa de los Giants, es un parque que se destaca | Andy Kuno/San Francisco Giants/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., centro en negrita): 339, 364, 399, 391, 415, 365, 309.



Conectar un jonrón al jardín derecho en el Oracle Park de San Francisco es una de las cosas más difíciles del béisbol. La esquina del jardín derecho está a solo 93 metros del home, pero la pared allí se eleva hasta 7.6 metros, empatada como la segunda valla más alta de la MLB, y se proyecta hacia atrás en un ángulo tan pronunciado que la distancia aumenta rápidamente. Ese profundo callejón de potencia entre el jardín derecho y el central también convierte a Oracle en un parque ideal para triples, la jugada más emocionante del béisbol.

1. Fenway Park (Red Sox)

El Monstruo Verde es el gran protagonista en Fenway Park | Paul Rutherford/GettyImages

Medidas, en pies (de izq. a der., centro en negrita): 310, 379, 390, 420, 380, 302.



Por supuesto, Fenway encabeza esta lista. El Monstruo Verde es la obra arquitectónica más famosa del deporte. Pero la belleza del diseño de Fenway va mucho más allá del muro del jardín izquierdo, construido para compensar la falta de espacio. El jardín central y el izquierdo son igualmente peculiares. En el jardín central, "El Triángulo" crea un espacio donde solo el bateador de potencia prodigioso puede enviar una pelota y solo un talenbto como el de Jackie Bradley Jr. puede capturarla. Más allá de la línea del jardín derecho, el "Poste Molesto" se encuentra a solo 302 pies del plato, convirtiendo elevados en jonrones. Pero al mismo tiempo, el muro se proyecta hacia atrás drásticamente a medida que se aleja del poste, alcanzando rápidamente los 380 pies, lo que lo convierte en el segundo parque más difícil para los bateadores zurdos.

