Ranking MLB: Los 10 mejores campocortos de las Grandes Ligas en la temporada 2026

Con el paso de los años, y la irrupción de Alex Rodríguez y Derek Jeter en el escenario, el perfil del campocorto en MLB cambió de un jugador predominantemente defensivo a un pelotero más completo, del que también se espera un importante aporte con el madero.

Eso le ha dado todavía más complejidad a una posición que tiene requerimientos específicos y que es, si se quiere, el corazón de la línea central de un equipo.

El puertorriqueño de New York Mets, Francisco Lindor, es sin duda parte de la élite de los torpederos en las Grandes Ligas, pero tiene competencia tanto entre los veteranos como entre las estrellas en ascenso. Esta es la clasificación que preparó MLB Network para 2026.

10. Zach Neto

El infielder de Los Angeles Angels venía dando avisos desde 2024, pero en la temporada pasada mostró constancia y para sorpresa de muchos consiguió un lugar entre los 10 mejores campocortos. El jugador estadounidense de origen cubano dio más de 23 jonrones y de 29 dobles por segunda zafra seguida, remolcó 62 carreras, se robó 26 bases y está haciendo que muchos volteen a echarle un vistazo.

9. Elly De La Cruz

Hubo asombro cuando el joven dominicano rechazó una oferta de extensión récord que le hicieron en Cincinnati Reds. De La Cruz, de 23 años de edad, ha sostenido su nivel y sigue siendo uno de los jugadores más emocionantes de ver en el diamante. En 2025 jugó los 162 partidos del calendario regular, se ganó su segunda invitación al All Star, y dejó números de .264/.336/.440, .777 de OPS, 22 jonrones, 31 dobles, 86 impulsadas y 37 bases robadas (30 menos que en 2024),

8. Jeremy Peña

El perfil del dominicano ha estado más bajo después de que hiciera tanto ruido en su año de debut en el que ganó el Novato del Año y el Guante de Oro e hizo olvidar la salida de Carlos Correa de Houston Astros. Pero Peña sigue rindiendo. En 2025, a pesar de lidiar con varias lesiones, fue al Juego de Estrellas y terminó décimo en la votación para el MVP de la Liga Americana con números de .304/.363/.477, .840 de OPS, 17 cuadrangulares, 30 dobles, 62 impulsadas y 20 bases robadas.

7. Trea Turner

El campocorto de Philadelphia Phillies ha sido noticia en estos días porque reveló que quiso volver al Clásico Mundial de Béisbol pero no recibió una llamada de invitación. Un dramático jonrón suyo puso a Estados Unidos en semifinales en 2023. Turner fue campeón bate de la Nacional en 2025 y terminó en quinto lugar en votos para el MVP. También dio 15 cuadrangulares, 31 dobles y se robó 36 almohadillas.

6. Geraldo Perdomo

El dominicano de Diamondbacks no estuvo entre los 10 mejores campocortos de MLB en 2025, pero tuvo una campaña sobresaliente con 20 jonrones, 27 bases robadas, 33 dobles y 100 remolcadas para ganar su primer Bate de Plata. Con 26 años de edad, Perdomo parece llamado a ser el torpedero titular de la selección de su país en el Clásico Mundial de marzo.

5. Mookie Betts

Betts, un ganador del MVP, se las ha arreglado para brillar en cualquiera de sus facetas en su carrera en las Grandes Ligas. El veterano sigue fortaleciéndose en la defensa del campocorto de Los Angeles Dodgers y ofensivamente también tuvo aportes, con 20 jonrones entre sus 45 extrabases de la temporada regular y 82 carreras impulsadas.

4. Gunnar Henderson

La estrella de Baltimore Orioles reveló recientemente que estuvo jugando todo el 2025 con una lesión en el hombro. A pesar de ello dio 34 dobles y se robó 30 bases, además de conectar 17 jonrones y remolcar 68 carreras. Fue Novato del Año y ganador del Bate de Plata en 2023, All Star en 2024, y el portal de MLB estima que es el jugador con mayor proyección de su escuadra para la temporada que está por empezar.

3. Francisco Lindor

El campocorto estrella de New York Mets no la ha tenido fácil en los últimos meses con la eliminación de su equipo en 2025, dos intervenciones quirúrgicas en pocos meses (el codo y la muñeca izquierda) y su ausencia en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Puerto Rico, sin contar las declaraciones de Steve Cohen sobre que no lo nombrará capitán. Pero el boricua sabe bien cómo levantarse y de seguro lo veremos tener otra buena campaña después de sumar en 2025 su tercera seguida de al menos 30 dobles y 30 jonrones.

2. Corey Seager

El nombre del veterano ha estado mencionado en rumores de cambio, algunos de los cuales lo vinculan con New York Yankees, una escuadra que busca ayuda en el cuadro interior. Pero Texas Rangers no parece interesada en dejar ir a su estrella de 31 años de edad, que viene de batear para promedios de .271/.373/.487, OPS de .860, 21 jonrones, 19 dobles y 50 remolcadas en 102 partidos.

1. Bobby Witt Jr.

El jugador de 25 años es una estrella establecida en Grandes Ligas y apunta a ser el sucesor de Salvador Pérez como líder en Kansas City Royals. Witt llegó en 2025 a 100 jonrones de por vida en su cuarta temporada en las mayores, lideró la Americana en hits (184) y dobles (47), dio 23 vuelacercas, remolcó 88 carreras y dejó promedios de .295/.351/.501 con OPS de .852.

