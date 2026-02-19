Ranking MLB: Los 10 mejores jugadores dominicanos de las Grandes Ligas en 2026

Cuando terminó la temporada de 2025 en MLB, se publicaron estadísticas que muestran que 145 jugadores de República Dominicana tuvieron acción en los diamantes. Esa es la mayor cantidad entre los países extranjeros.

Pero no es sólo la cantidad de representantes. Los quisqueyanos también pueden presumir del talento de sus jugadores de Grandes Ligas. Tanto así, que tienen a cerca de 20 peloteros en el top 100 de la pasada campaña y pueden hacer un lineup muy competitivo con los nombres de quienes no asistirán al Clásico Mundial de Béisbol.

Basta revisar los rankings de los mejores contratos en las mayores para encontrar otro argumento a favor de los dominicanos. Elegir a los 10 mejores no es tarea sencilla, pero es porque hay muchos que merecen un lugar en la lista que encabeza el astro de New York Mets Juan Soto, a pesar de que hay un debate sobre si José Ramírez merece estar como su escolta.

Teoscar Hernández, Geraldo Perdomo, Rafael Devers y Camilo Doval, por sólo citar algunos ejemplos, no están en esta selección aunque sin dudas tienen méritos.

10. Freddy Peralta

Los New York Mets se quedaron con Freddy Peralta en un cambio | CRYSTAL VANDER WEIT/TCPALM / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

A Peralta hay que conseguirle un lugar en la lista porque es un lanzador de élite, que por mucho tiempo fue una cotizada pieza de cambio hasta que Milwaukee finalmente aceptó enviarlo a los Mets. El derecho de 29 años de edad viene de quedar quinto en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional con la mejor efectividad de su carrera (2.70), la mayor cantidad de triunfos (17), líder en su liga, y su tercera campaña seguida de al menos 200 triunfos.

9. Elly De La Cruz

Cincinnati Reds tiene en Elly De La Cruz a una estrella en ascenso | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Con 24 años de edad el infielder de Cincinnati Reds es, tal vez, el jugador más emocionante de ver en las Grandes Ligas por su asombrosa velocidad y su carisma. Pero todavía está en desarrollo. De La Cruz se ha robado al menos 35 bases en cada una de sus tres temporadas en MLB (con 67 en 2024) y tiene dos zafras seguidas de al menos 30 dobles y 20 jonrones. Su proyección ilusiona.

8. Framber Valdez

Detroit Tigers le dio un contrato millonario a Framber Valdez | Morgan Tencza-Imagn Images

Los Astros nunca le hicieron una oferta de extensión al zurdo, que terminó firmando con Detroit Tigers en la agencia libre por tres temporadas y 115 millones de dólares para acompañar a Tarik Skubal en la rotación. Valdez, de 32 años de edad, tiene una efectividad de por vida de 3.36 y cinco campañas seguidas de al menos 31 aperturas. Además, su experiencia en playoffs le da un plus.

7. Manny Machado

La estrella de San Diego Padres Manny Machado siempre ha reivindicado sus raíces dominicanas | Rick Scuteri-Imagn Images

Machado nació en Miami, pero siempre se ha identificado como dominicano e incluso ha jugado en el Clásico Mundial vistiendo este uniforme. El líder de San Diego Padres es un ganador de dos Guantes de Oro y tres Bates de Plata con 7 invitaciones al All Star y viene de conectar 27 jonrones y remolcar 95 carreras, el mínimo que alcanza en las últimas cinco temporadas.

6. Ketel Marte

Arizona Diamondbacks tiene a Ketel Marte como una de sus grandes figuras | Rick Scuteri-Imagn Images

El veterano infielder de 32 años de edad y 12 temporadas en Grandes Ligas está feliz de seguir con Arizona Diamondbacks a pesar de todos los rumores de cambio que se han escuchado. En 2025 Marte ganó su segundo Bate de Plata y consiguió su tercera invitación al All Star y terminó con línea de .283/.376/.517, OPS de .893, 28 jonrones, 28 dobles y 72 remolcadas.

5. Julio Rodríguez

Julio Rodríguez es el alma de Seattle Mariners | Steven Bisig-Imagn Images

Al astro de Seattle Mariners le costó entrar en ritmo en 2025 pero su segunda mitad comenzó con todo y terminó con números de .267/.324/.474, OPS de .798, 32 cuadrangulares, 31 dobles, 95 remolcadas y 30 bases robadas. Con 25 años de edad, el jardinero central ha jugado cuatro zafras en MLB y en ese lapso tiene dos bates de Plata, tres invitaciones al Juego de Estrellas y ha terminado tres veces en el top 10 de las votaciones para el MVP de la Liga Americana.

4. Fernando Tatís Jr.

San Diego Padres consiguió sacar lo mejor de Fernando Tatís Jr. | Rick Scuteri-Imagn Images

Tatís Jr. parece haber aprendido la lección después del año terrible que se perdió por una cirugía en la muñeca y una suspensión por uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Desde su mudanza al jardín derecho de San Diego Padres tiene dos Guantes de Oro y dos de Platino. No ha vuelto a ganar el Bate de Plata por su inconsistencia ofensiva, pero tiene tres zafras seguidas con al menso 20 jonrones y si puede estar sano la mayor parte de 2026 dejará buenos números.

3. Vladimir Guerrero Jr.

Toronto Blue Jays le dio un contrato multimillonario a Vladimir Guerrero Jr. | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Inspirado por la firma de su anhelado contrato multianual que le hará quedarse toda la carrera en Toronto, Guerrero Jr. llevó a sus Blue Jays hasta la Serie Mundial, que perdió dando pelea hasta el final. El inicialista de 26 años de edad va de nuevo a la carga, llegando en buena forma física al Spring Training con el objetivo de mejorar sus números de 2025 (.292/.381/.467, .848 de OPS, 23 cuadrangulares, 34 dobles y 84 impulsadas) y hacer un nuevo intento de conseguir el título.

2. José Ramírez

El astro de Cleveland Guardians José Ramírez es uno de los mejores jugadores de MLB | Matt Krohn-Imagn Images

Siempre se dice de Ramírez que ha sido subestimado en el circuito, porque no tiene un perfil tan alto a pesar de tener cinco años seguidos como All Star, sumar cinco Bates de Plata (dos consecutivos) y haber terminado en el top 10 de la votación para el MVP en nueve ocasiones de las últimas 10 temporadas. Eso no parece importarle y el dinero tampoco. Acaba de recibir una nueva extensión de Cleveland, pero el antesalista sigue lejos de las grandes cifras en los cheques de otras estrellas.

1. Juan Soto

New York Mets espera otra gran temporada de Juan Soto | Bill Streicher-Imagn Images

Los Mets anunciaron que Soto regresará al jardín izquierdo después de dos temporadas jugando exclusivamente en la pradera derecha. El outfielder y bateador zurdo de 27 años de edad es el dueño de un contrato récord en los deportes profesionales de Estados Unidos y viene de su segunda zafra seguida de al menos 40 jonrones y 100 remolcadas. Ya llegó a seis bates de Plata con tres conquistas al hilo y sigue esperando la oportunidad de sumar el MVP.

Más noticias sobre MLB