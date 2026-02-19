Ranking MLB: Los 10 mejores jugadores mexicanos de las Grandes Ligas en 2026

México ha tenido presencia constante en MLB desde que Baldomero “Mel” Almada debutara en 1933 con Boston Red Sox. El outfielder abrió el camino para que este país tuviera grandes figuras en el circuito, como Fernando Valenzuela, Vinny Castilla y muchos más.

En la pasada temporada de Grandes Ligas, 18 jugadores de México iniciaron en roster del Opening Day y siete llegaron a involucrarse en la disputa de los playoffs, con Alejandro Kirk jugando la Serie Mundial con Toronto Blue Jays.

Es justamente el receptor de Tijuana quien pelea con Isaac Paredes, Randy Arozarena y el relevista Andrés Muñoz por la distinción de ser considerado el mejor jugador mexicano de la campaña que está por comenzar.

10. Alek Thomas

El outfielder de Arizona Diamondbacks Alek Thomas tiene ascendencia mexicana | Rob Schumacher/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

El jardinero central de Arizona Diamondbacks jugará en 2026 su segundo Clásico Mundial de Béisbol con el uniforme de México, una elección que hizo para honrar el origen de su familia a pesar de que él nació en Chicago. En retribución, la prensa mexicana lo considera uno más de la delegación en MLB. En 2025 Thomas alcanzó topes personales en hits (160), dobles (19) y jonrones (9)

9. Alejandro Osuna

Texas Rangers ve en Alejandro Osuna un jugador prometedor | Kevin Jairaj-Imagn Images

El jardinero nacido en Sinaloa hizo historia en 2025 cuando debutó en Grandes Ligas con el uniforme de los Texas Rangers. No sólo se convirtió en el mexicano 151 en MLB, sino que pasó a conformar la cuarta pareja de hermanos de este país que juega en las mayores. El outfielder de 23 años de edad es hermano del lanzador Roberto Osuna. Participó en 63 juegos en la temporada pasada y bateó dos jonrones y dos dobles con 15 remolcadas.

8. Jonathan Aranda

Tampa Bay Rays vio una buena temporada de Jonathan Aranda en 2025 | Dan Hamilton-Imagn Images

El inicialista de los Tampa Bay Rays estaba teniendo un gran inicio de campaña en 2025 que lo llevó al Juego de Estrellas, pero lo detuvo una fractura en la muñeca. Dejó línea de .316/.393/.489, OPS de .883, 14 jonrones, 22 dobles, 59 impulsadas en 106 partidos; todos ellos topes personales en su carrera de cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

7. José Treviño

Cincinnati Reds le dio una extensión al catcher José Treviño | Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

El que fuera receptor de los New York Yankees acaba de firmar una extensión de contrato con Cincinnati Reds. Treviño es otro jugador nacido en Estados Unidos (en Texas, específicamente), que reivindica sus orígenes mexicanos. Es un ganador del Guante de Oro (y de Platino) que en 2025 alcanzó una marca personal al conectar 20 dobles.

6. Javier Assad

Chicago Cubs tendrá a Javier Assad de regreso tras una lesión | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

El derecho de 28 años de edad nacido en Tijuana tuvo una lesión en el oblicuo que le robó tiempo en 2025, pero ya está listo para lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol con México y tomar su lugar en la rotación de abridores con Chicago Cubs. Assad tuvo problemas para llegar a tiempo al campo de entrenamientos por asuntos con su visa, pero ya dejó todo atrás. En 8 juegos (7 como abridor) tuvo balance de 4-1, efectividad de 3.65 y 23 ponches por 12 boletos en 37.1 innings.

5. José Urquidy

José Urquidy consiguió contrato para 2026 con Pittsburgh | Erik Williams-Imagn Images

Los Pittsburgh Pirates le acaban de dar un contrato al veterano lanzador derecho de 30 años de edad y con ello se aseguraron de llevar experiencia a su cuerpo de lanzadores. Urquidy, nacido en Mazatlán, estuvo sólo dos partidos con Detroit en la temporada de 2025 y dejó efectividad de 7.71. Su mejor etapa en las mayores la vivió en Houston, con buenos números y participación constante en los playoffs.

4. Randy Arozarena

Randy Arozarena se nacionalizó mexicano | Sam Navarro-Imagn Images

Arozarena nació en Cuba, pero se nacionalizó mexicano para poder jugar el Clásico Mundial con esta selección en 2023 y se convirtió en una de las sensaciones del torneo. El jardinero izquierdo de 30 años de edad fue Novato el Año y dos veces All Star, pasó por las organizaciones de St. Louis y Tampa Bay pero parece haber conseguido su ligar en Seattle Mariners, con quienes acaba de alcanzar su mayor cantidad de jonrones para una temporada, con 27.

3. Andrés Muñoz

El relevista de Seattle Mariners Andrés Muñoz está en la élite | John E. Sokolowski-Imagn Images

Muñoz debutó en MLB con San Diego Padres en 2019 (fue sólo un partido) pero fue cambiado a Seattle Mariners y aquí se ha convertido en uno de los mejores relevistas del circuito. Tan valioso ha sido que le dieron una extensión y ejercieron su opción de club para 2026 por $7 millones. El derecho viene de una campaña en la que apareció en 64 partidos, dejó efectividad de 1.73 (la mejor de su carrera), salvó 38 juegos y ponchó a 83 bateadores en 62.1 innings.

2. Isaac Paredes

Se dice que Houston Astros escucha ofertas por Isaac Paredes | Erik Williams-Imagn Images

Aquí es donde empieza el debate porque no hay consenso entre si Paredes es mejor que Kirk. Ciertamente el antesalista estuvo en un buen momento en 2023, cuando dio 31 jonrones y remolcó 98 carreras para los Rays y desde entonces ha estado en cada rumor de cambio. Lo transfirieron a los Cubs y de ahí llegó a Houston Astros en 2025 y si bien ha dejado números decentes (80 impulsadas en 2024, 20 jonrones en 2025) y ha sido dos veces All Star, no volvió a mostrar el nivel de 2023. La selección mexicana lo echará de menos en el Clásico.

1. Alejandro Kirk

Toronto Blue Jays tiene al catcher Alejandro Kirk trabajando en el campamento de primavera | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

El receptor nacido en Tijuana sí jugará con su selección en el Clásico Mundial. Su nombre está en titulares de noticias porque firmó un contrato millonario de patrocinio con una conocida marca de ropa deportiva. Viene de consolidarse como una estrella con Toronto Blue Jays, a quienes acompañó hasta la Serie Mundial (impulsó 6 carreras contra los Dodgers) después de dejar números de .282/.348/.421, con OPS de .769, 15 jonrones, 18 dobles y 76 remolcadas en la temporada regular. Es un ganador del Bate de Plata y estuvo en su segundo Juego de Estrellas.

Más noticias sobre MLB