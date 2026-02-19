Ranking MLB: Los 10 mejores jugadores venezolanos de las Grandes Ligas en 2026

Cuando llegue el Opening Day de la temporada 2026, Ronald Acuña Jr. será el pelotero a seguir para todos los aficionados venezolanos, que tienen en el jugador de los Atlanta Braves el gran candidato para intentar ganar el MVP por segunda vez en su carrera.

Acuña Jr. fue MVP de la Liga Nacional en 2023, cuando todavía Shohei Ohtani no había llegado al viejo circuito, gracias a una temporada en la que inauguró el club 40-70. El venezolano ganó el premio de forma unánime, tras vencer en las votaciones a Mookie Betts, Freddie Freeman y su compañero Matt Olson.

El jardinero terminó la temporada con una línea de .337/.416/.596, OPS de 1.012, 41 jonrones, 106 carreras impulsadas y 73 bases, para inscribir su nombre en las páginas doradas de la liga.

De estar sano toda la temporada, Acuña Jr. podría intentar sumar su segundo premio, si Ohtani se lo permite. Pero Venezuela no solo cuenta con el talento del jardinero de los Braves. Es el segundo país con más jugadores internacionales en la MLB, solo superado por República Dominicana.

Es por ello que vale la pena repasar a los 10 mejores peloteros venezolanos para la temporada 2026 de las Grandes Ligas, según las proyecciones especializadas.

10. Wilyer Abreu

El jardinero derecho de los Boston Red Sox está preparado para otra gran campaña en las Grandes Ligas. Ya tiene dos Guantes de Oro en apenas tres temporadas, pero 2026 podría ser el año de su explosión ofensiva. Viene de conecta 22 jonrones con 69 carreras impulsadas y .247 de promedio de bateo en 115 encuentros la temporada pasada. Tiene toda la confianza del manager Alex Cora y ha acumulado experiencia para convertirse en un mejor bateador. Con 26 años de edad, Abreu está listo para el siguiente nivel.

9. Luis Arráez

Luis Arráez tendrá la oportunidad en San Francisco de demostrar que es una gran figura de Grandes Ligas. Mucho se le ha criticado por su poca producción de extra bases, pero es algo en lo que ha estado trabajando en la temporada muerta. El infielder está preparado para volver a la segunda almohadilla a tiempo completo y representará a Venezuela en su segundo Clásico Mundial. Tiene tres títulos de bateo en su carrera y en el 2026 querrá sumar otro cetro de este tipo a su vitrina.

8. Robert Suárez

El cerrador llegó a los Bravos de Atlanta como uno de los mejores relevistas de la Liga Nacional, después de cumplir la labor de cerrojo con los San Diego Padres. Fue el líder en salvados de la pasada temporada con 40, gracias a su efectividad de 2.97 en 62.2 entradas de labor. En ese lapso, el derecho dejó 75 ponches con apenas 16 boletos. Ahora en los campos de entrenamiento buscará adueñarse del puesto de cerrojo del conjunto de Atlanta, en el que compartirá con Ronald Acuña Jr. Muchos lo consideran como el mejor cerrador del beisbol en la actualidad.

7. Ranger Suárez

Ranger Suárez firmó un gran contrato por cinco años y $150 millones de dólares con los Boston Red Sox, después de la mejor temporada de su carrera con los Philadelphia Phillies. En 2025 tuvo 12 triunfos con los Phillies, con 151 ponches y 157.1 innings lanzados. Su efectividad fue de 3.20 y el WHIP de 1.22. Tiene todo para convertirse en el as de la rotación de Boston, pero antes se uniformará con Venezuela para su primer Clásico Mundial de Béisbol.

6. Salvador Pérez

El capitán de los Kansas City Royals sigue siendo uno de los mejores receptores de todo el beisbol. La capacidad que tiene para ser productivo en la ofensiva y un mago en la defensa, lo convierten en un jugador único. Compartirá tiempo de juego entre la receptoría y la inicial y entrará a su campaña 15 en las Grandes Ligas. Viene de conectar 30 jonrones con 100 carreras remolcadas y .236 de promedio en 155 juegos. También representará a su país en el Clásico Mundial 2026, siendo el capitán del equipo dirigido por Omar López.

5. Eugenio Suárez

Es el bateador de poder más importante que tiene Venezuela en el beisbol de las Grandes Ligas. El slugger volvió a los Cincinnati Reds, el equipo donde brilló por varias campañas en el inicio de su carrera. Viene de una gran temporada, dividida entre los Arizona Diamondbacks y los Seattle Mariners, dejando cifras topes en su trayectoria en Grandes Ligas. El veterano logró 49 jonrones y 118 carreras impulsadas con ambas organizaciones, amén de un promedio de bateo de .228. También estará con Venezuela en el Clásico.

4. William Contreras

El receptor de los Milwaukee Brewers es considerado como el mejor receptor de todo el beisbol, ya que puede combinar una producción ofensiva explosiva con las buenas cualidades defensivas que tiene. Desde que llegó a Milwaukee se ha convertido en ídolo del equipo, con dos Bates de Plata y un par de invitaciones al All Star, en tres temporadas. Viene de batear para .260, con 17 jonrones y 76 carreras remolcadas en 150 encuentros. Estará con Venezuela en el Clásico Mundial.

3. José Altuve

Altuve sigue siendo uno de los mejores segunda bases de todo el beisbol. En 2026 regresará a tiempo completo a esa posición, por lo que podrá enfocarse en mantener la extraordinaria ofensiva que ha mostrado durante toda su carrera en la MLB. El infielder de los Houston Astros dejó promedios de .265/.329/.442, 24 dobles, 26 jonrones, 10 bases robadas y 77 carreras remolcadas en la pasada temporada. Muchos analistas coinciden en que será un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Por problemas con su seguro, no estará con Venezuela en el Clásico Mundial.

2. Jackson Chourio

Chourio tiene el futuro de Venezuela en sus manos. Es un jugador que tiene las cinco herramientas del beisbol: ofensiva, defensa, velocidad, inteligencia y brazo. El zuliano se ha convertido en una estrella en ascenso en la MLB, con temporadas de más de 20 jonrones y 20 bases robadas por año, además de promediar 37 dobles por zafra. Estará en su primer Clásico Mundial con Venezuela y en el 2026 proyecta tener una campaña de más de 30 jonrones y de 100 carreras impulsadas.

1. Ronald Acuña Jr.

Acuña Jr. está sano y cuando la salud lo acompaña, puede ser uno de los mejores bateadores de todo el beisbol. Aunque su producción de bases robadas ha bajado después de la segunda operación de rodilla de su carrera, sigue siendo un bateador que combina poder y velocidad. La defensa sigue siendo élite y la intensidad con la que juega hace que los aficionados paguen su entrada en el Truist Park de Atlanta. Participará nuevamente con Venezuela en el Clásico.

Más noticias sobre MLB