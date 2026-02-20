Ranking MLB: Los 10 mejores segunda base de las Grandes Ligas en la temporada 2026

No hace mucho tiempo que el venezolano de Houston Astros, José Altuve, reinaba año tras año en la selección de los mejores jugadores de la segunda base en la MLB.

Las lesiones, el paso del tiempo, pero sobre todo la decisión de los siderales de mudarlo al jardín izquierdo en 2025 son elementos que pesaron para que perdiera el trono.

Sin embargo Altuve, que estará de vuelta a tiempo completo en su posición natural, se mantiene en el top 10, en una lista que tiene a otros infielders latinoamericanos entre los más distinguidos.

10. Brice Turang

Milwaukee Brewers verá a Brice Turang dejar el campamento para jugar el Clásico Mundial | Dave Kallmann / Milwaukee Journal Sentinel / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Veremos más de Turang muy pronto, porque será el segunda base del equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. De momento, el bateador zurdo de 26 años de edad se ganó un lugar en el top 10 con sus números de .288/.359/.435, OPS de .794, 18 cuadrangulares, 28 dobles, 81 remolcadas y 24 bases robadas, además de una defensa sólida que ya le había dado el Guante de Oro en 2024.

9. Brandon Lowe

Tampa Bay Rays negoció el cambio de Brandon Lowe | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Los Pittsburgh Pirates apostaron fuerte y avisaron de sus intenciones trayendo al veterano All Star en un cambio desde los Tampa Bay Rays que también involucró a Houston Astros. Lowe, de 31 años, entrará a su última temporada antes de la agencia libre y percibirá un salario de 11.5 millones de dólares. Viene de dar 31 jonrones y 19 dobles e impulsar 81 carreras en 2025.

8. Xavier Edwards

Miami Marlins tiene como segunda base titular a Xavier Edwards | Sam Navarro-Imagn Images

Bateador ambidiestro de 26 años de edad, Edwards comenzó su carrera como campocorto pero la mudanza a la segunda base fue una decisión acertada. Es un defensor por ecima del promedio, pero la fuerza de su brazo puede ser mejor aprovechada en la intermedia. No tiene poder, pero sí contacto, velocidad y la capacidad para dar extrabases, pues acaba de alcanzar un tope personal con 20 dobles y sigue en ascenso.

7. Gleyber Torres

Detroit Tigers trajo de vuelta a Gleyber Torres para 2026. | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Fueron infrucutuosos todos los intentos de los Yankees de llevarlo al campocorto, la posición en la que fue firmado como profesional y se desarrolló como prospecto top. En la segunda base también tuvo algunos problemas defensivos, pero al menos le hacía mantener la concentración en su producción ofensiva. Torres llegó a Detroit en la agencia libre de 2025 y tuvo una gran primera mitad de campaña. Ambas partes estuvieron de acuerdo en que regresara en 2026 con un contrato corto.

6. José Altuve

Houston Astros anunció que José Altuve regresará a la segunda base | Sam Navarro-Imagn Images

El manager de los Astros, Joe Espada, dijo en la apertura de los campamentos de primavera que tomaron la decisión de dejar al venezolano como segunda base a tiempo completo, después del experimento de 2025 de alinearlo como jardinero izquierdo. Altuve ha sido uno de los mejores en esta posición por años, es dueño de un Guante de Oro y viene de dar 51 extrabases (26 vuelacercas entre ellos) y remolcar 77 carreras (su mayor cantidad desde 2021) en la temporada pasada.

5. Marcus Semien

Texas Rangers envió a Marcus Semien a los Mets | Jerome Miron-Imagn Images

El veterano de 35 años protagonizó un cambio que tuvo mucha resonancia en el receso de temporada, cuando fue enviado de los Texas Rangers a los New York Mets. El de los metropolitanos será el quinto uniforme que use en su carrera que llegará a 14 campañas. Semien viene de ganar su segundo Guante de Oro, aunque no tuvo su mejor año ofensivo.

4. Brendan Donovan

Seattle Mariners ya tiene en el campamento a Brendan Donovan | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

A Donovan lo pretendían varios equipso importantes, incluyendo a los Dodgers y los Red Sox, pero finalmente fue a parar a Seattle Mariners en un cambio a tres bandas que St. Louis pactó hace un par de semanas. El jugador de 29 años de edad es un All Star, también puede jugar en los jardines y en 2025 estuvo limitado por las lesiones. Aún así pudo dar 10 jonrones, 32 dobles y remolcar 50 carreras. Ganó el Guante de Oro en su primer año en MLB.

3. Nico Hoerner

Chicago Cubs ha recibido ofertas para negociar a Nico Hoerner | Kamil Krzaczynski-Imagn Images

El nombre de Nico Hoerner ha estado sonando en rumores de cambio, incluso se habla de los Yankees como uno de los pretendientes, porque el infielder de 28 años dio un salto en 2025 con Chicago Cubs. Hoerner acaba de ganar su segundo Guante de Oro en tres años y bateó para .297/.345/.394 con OPS de .739, 40 extrabases (29 dobles), 29 bases robadas y 61 carreras impulsadas.

2. Jazz Chisholm Jr.

New York Yankees tiene a uno de los mejores segunda base de MLB, Jazz Chisholm Jr. | Jonathan Dyer-Imagn Images

Chisholm también subió puestos en este ranking de MLB Network y se ubicó en el top 3. El infielder de los Yankees siente confianza en que tiene la capacidad de tener un gran año, e incluso de que podría acompañar al japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, como miembro del club 50-50. Desde que llegó al Bronx ha visto mejorar sus números y en 2025 se unió al club 30-30 y estableció marcas personales en jonrones (31) y remolcadas (80).

1. Ketel Marte

Arizona Diamondbacks conservó a Ketel Marte a pesar de los rumores | Rob Schumacher/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

De nuevo, Ketel Marte aparece liderando el ranking de los mejores segunda base de las Grandes Ligas. El dominicano de 32 años de edad está feliz de seguir siendo parte de los Arizona Diamondbacks a pesar de los numerosos rumores de cambio que han sonado. Marte ganó el Bate de Plata por segundo año consecutivo tras dar 28 jonrones y 28 dobles con 72 fletadas.

