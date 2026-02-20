Ranking MLB: Los 10 mejores tercera base de las Grandes Ligas en la temporada 2026

La tercera base es una posición exigente a la defensa, pero que también implica que su titular tenga una ofensiva poderosa. Por eso muchas de las grandes estrellas históricas de la MLB han pasado por la llamada “esquina caliente”.

La selección que cada año hace MLB Network tiene para la temporada que está por empezar una combinación interesante de jugadores que se establecieron en la élite, además de jóvenes en ascenso y algunos recién llegados a la posición, como Bo Bichette, que asumirá este rol con los New York Mets en 2026.

No es un detalle menor que de los 10 mejores antesalistas, la mitad sea de origen latinoamericano y tampoco que veamos a muchos veteranos en la lista.

1. Austin Riley

Atlanta Braves ha visto a Austin Riley batallar con lesiones | Jay Biggerstaff-Imagn Images

Riley se consolidó como un tercera base de primer nivel con las grandes temporadas que tuvo entre 2021 y 2023 en las que ganó dos Bates de Plata, fue a dos Juegos de Estrellas y estuvo tres veces en el top 10 de las votaciones para el MVP. Pero después de eso el antesalista de Atlanta Braves se ha visto impactado por las lesiones, que incluso lo llevaron al quirófano la campaña pasada. Aún así, sigue estando en el top 10.

2. Eugenio Suárez

Cincinnati Reds trajo de vuelta a Eugenio Suárez | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Analistas y seguidores de Grandes Ligas estaba sorprendidos de ver que no llegaban anuncios de una contratación de Eugenio Suárez en la agencia libre, a pesar de que tuvo en 2025 una temporada de 49 jonrones y 118 carreras impulsadas y de que ha sido un defensor sólido de la antesala. El venezolano de 34 años de edad eligió volver a Cincinnati con un contrato corto, consciente de que el parque favorece a los bateadores y puede ayudarlo a dejar buenos números.

3. Isaac Paredes

La selección de Mexico echará de menos al jugador de 27 años de edad nacido en Hermosillo que no participará esta vez en el Clásico mundial de Béisbol. Paredes está concentrado en tener una buena temporada con Houston Astros y no quiere dejarse influenciar por los constantes rumores de cambio. En 2025 perdió mucho tiempo por lesiones, pero a pesar de ello sumó su tercera campaña en cuatro años con al menos 20 jonrones.

4. Bo Bichette

El nuevo jugdaor de New York Mets Bo Bichette se mudará a la antesala | Sam Navarro-Imagn Images

Después de pasar sus primeros siete años en las Grandes Ligas con Toronto Blue Jays, Bo Bichette asumirá nuevos desafíos tras firmar un contrato con New York Mets. El hijo de Dante Bicehtte tendrá nuevo equipo, jugará en una nueva liga… y también defenderá una posición en la que nunca antes ha jugado como profesional: la tercera base. Bichette ha hecho carrera como campocorto y ahora tendrá que demostrar que la mudanza es una buena idea.

5. Junior Caminero

En Tampa Bay Rays se ilusionan con Junior Caminero | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Con 22 años de edad, la irrupción del antesalista dominicano como un bateador productivo ha sido una gran noticia para unos Tampa Bay Rays que todavía resienten el impacto del escándalo de Wander Franco. Caminero está llamado a ser la próxima estrella de la franquicia, después de brillar en su primera temporada completa en las mayores con números de .264/.311/.535, OPS de .846, 45 jonrones, 28 dobles y 110 carreras impulsadas.

6. Manny Machado

El líder de San Diego Padres está listo para otro intento de llevar a su escuadra hasta la Serie Mundial. Machado es un veterano de 33 años de edad que jugará en 2026 su temporada 15 en las Grandes Ligas, y que en su carrera ha ganando tres Bates de Plata, dos Guantes de Oro y ha ido a siete Juegos de Estrellas. Dio 27 jonrones y 33 dobles y fletó 95 carreras en 2025.

7. Matt Chapman

En nueve años de carrera en MLB Matt Chapman ha jugado para los Athletics, Toronto Blue Jays y San Francisco Giants y en todos lados ha hecho gala de sus habilidades defensivas como tercera base. Cinco Guantes de Oro avalan su calidad en este aspecto del juego, Pero también puede aportar a la ofensiva y promedia 29 cuadrangulares, 36 dobles y 80 carreras impulsadas por temporada.

8. Alex Bregman

Chicago Cubs se quedó con la firma de Alex Bregman en la agencia libre | Rick Scuteri-Imagn Images

En Boston daban por sentado el regreso de Alex Bregman y quedaron sorprendidos cuando lo vieron firmar un contrato multianual con Chicago Cubs que con él suma un ganador del Guante de Oro y el Bate de Plata y dos veces campeón de Serie Mundial a su infield. El jugador de 31 años de edad dio 46 extrabases con los Red Sox en 2025.

9. Max Muncy

El béisbol suele ser caprichoso. Varios analistas proyectaban una salida de Max Muncy de los Dodgers al final de la temporada de 2025 (inclusive pensaron que terminaría la campaña en otro equipo) y el veterano consiguió firmar una extensión por un año. Pero con todo y eso, y viéndolo en el top 3 de los tercera base de MLB, el manager Dave Roberts dejó saber que en la primavera tendrá que ganarse el puesto y está en competencia con otros dos aspirantes.

10. José Ramírez

Ahora mismo está recibiendo muchas críticas por su ausencia con la selección para el Clásico Mundial, pero una vez que comience la temporada de MLB y José Ramírez vuelva a brillar con Cleveland la afición hará las paces con el antesalista. El jugador de 33 años de edad acaba de firmar una nueva extensión con los Guardians después de otra buena campaña de 30 vuelacercas, 34 jonrones y 85 impulsadas en la que ganó su quinto Bate de Plata.

