Ranking MLB: 5 favoritos al MVP de la Liga Americana en la temporada 2026

Los Angeles Dodgers han evitado que la Liga Americana se lleve la Serie Mundial en los últimos dos años en MLB. Sin embargo, el joven circuito disfrutará en 2026 de una gama de peloteros de primera línea que seguramente pondrán grandes números en el curso regular.

En efecto, serán varios los aspirantes fuertes a marcar diferencias en la nueva zafra dentro de la elitista competición, lo que seguramente les llevará a pelear por la mayor de las distinciones individuales: el Jugador Más Valioso.

De esa forma, se presentará un ranking con cinco nombres llamados a guiar a sus equipos a la postemporada en la Americana, trayendo consigo las respectivas candidaturas a MVP.

5. Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays

Aunque el antesalista de Cleveland Guardians y también dominicano, José Ramírez, perfectamente podría ocupar este lugar del listado, Vladdy firmó un 2025 memorable con los Jays, todo tras acordar una extensión de 14 años y 500 millones de dólares.



Es que el hijo del miembro del Salón de la Fama de Cooperstown guio a los canadienses hacia su primer título divisional en una década y primera participación en el Clásico de Otoro desde 1993, brillando especialmente en unos playoffs en los que bateó .397 con ocho jonrones y 15 producidas. Asimismo, el invitado a cinco All Star dejó .292 con .381 de OBP, 23 cuadrangulares y 84 empujadas en la etapa regular, al tiempo de finalizar segundo al Más Valioso en 2021, así que seguramente tratará de competir por la distinción en los próximos meses, asumiendo que Toronto volverá a tener opciones de entrar a la fase de octubre.

4. Tarik Skubal | Detroit Tigers

Tarik Skubal buscará su tercer Cy Young consecutivo en la Liga Americana | Junfu Han / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

El dominio del as de los Tigers ha quedado exhibido en las anteriores dos justas, lo que le ha empujado a adjudicarse el Cy Young del joven circuito en ambas ocasiones. A ello se suma la mayor cantidad de ponches en MLB desde 2024 (469), un dato que explica por qué, con "apenas" 29 años de edad, apunta a una nueva corona de pitcheo en 2026.



En consecuencia, si los felinos acaban con la hegemonía de Cleveland a la hora de lograr el banderín del centro y Skubal repite la Triple Corona de 2024, bien puede emular al futuro inmortal Justin Verlander, también con Detroit en 2011, como MVP de la mencionada conferencia. De hecho, el zurdo quedó quinto en la carrera al premio en 2025.

3. Cal Raleigh | Seattle Mariners

El catcher de los Mariners protagonizó una campaña pasada para la posteridad, finalizando segundo en la votación al mismo MVP después de convertirse en el primer receptor y el primer miembro de la franquicia en alcanzar los 60 cuadrangulares en un sólo curso.



Por si fuera poco, lideró las Grandes Ligas con 125 impulsadas y resultó clave para que Seattle conquistara su primer título divisional desde 2001, consolidándose dentro de los peloteros élites de este deporte. Pues de repetir prestación individual y colectiva, Raleigh volverá a entrar en la discusión del anhelado reconocimiento.

2. Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals

Otro nombre que viene reafirmando su crecimiento en los últimos tiempos es Bobby Witt Jr., campocorto de los Kansas City Royals y que a sus 25 primaveras acumula dos temporadas al hilo comandando MLB en imparables y dobles, aunado a llevarse el Guante de Oro en ambas zafras.



No hay dudas de que el rendimiento integral de quien ya es una de las caras mediáticas del béisbol le hacen aspirar a conseguir el Más Valioso en 2026, en especial al ser cuarto en la carrera en 2025 y segundo un año antes.

1. Aaron Judge | New York Yankees

No caben dudas de que Aaron Judge será gran candidato a ganar su tercer MVP corrido de la Liga Americana, y cuarto a modo global | Wendell Cruz-Imagn Images

Paga poco dinero que el capitán de los Bombarderos del Bronx se adueñe de su tercer MVP corrido del joven circuito en la venidera contienda, el cual sería su cuarto en una trayectoria que lo debe depositar en Cooperstown.



Incluso, El Juez es probablemente el único pelotero que comparte mesa con Shohei Ohtani al momento de debatir sobre quién es la máxima figura actual de las mayores, gracias a sus legendarias performances desde 2022, resaltando su primer lugar durante tres ocasiones en los rubros de WAR, OBP, slugging, OPS y OPS+, aunado a dos coronas en jonrones, remolques y anotadas, y una de bateo. Si los Yankees guardan esperanzas de alcanzar su primer anillo desde 2009, tienen que encomendarse otra vez a su referente moderno.