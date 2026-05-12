Ranking MVP Liga Nacional: ¿Quiénes son los favoritos en la actualidad?

La hegemonía de Shohei Ohtani como MVP podría tener una pausa. El japonés de Los Angeles Dodgers ha ganado el premio cuatro veces en su carrera en MLB, incluyendo conquistas en tres temporadas consecutivas, pero ahora mismo no está entre los favoritos.

Su inusualmente baja producción ofensiva en este comienzo de la campaña de 2026 mantiene abierta la competencia por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, con varios jugadores asomándose como potenciales candidatos.

Juan Soto, llamado a pelear por el premio, tampoco está entre quienes se postulan a suceder a Ohtani. Siendo tan temprano en la temporada estos nombres podrían cambiar, pero de momento, estos son los jugadores que mejor se presentan.

1. Matt Olson

El inicialista y bateador zurdo de los Atlanta Braves ha hecho más que cargar con la ofensiva de su equipo ante una nueva lesión del venezolano Ronald Acuña Jr. Ahora mismo, Olson está al comando de varios departamentos ofensivos en la Liga Nacional, incluyendo bases totales (104), carreras anotadas (36), dobles (15), impulsadas (36) y OPS (1.031). También es sexto en hits (47) y segundo en jonrones (14) y tiene average de .297. Todo esto ha sido una de las claves para que los Braves tengan el mejor récord de MLB con 28-13 y reinen sin enemigos en su división.

2. Kyle Schwarber

El hombre de poder en Philadelphia Phillies se quedó cerca de su primer MVP en 2025, cuando escoltó a Ohtani en la votación. En esta temporada Schwarber parece decidido a hacer un nuevo intento de quedarse con el premio en la Liga Nacional. El bateador designado de los Phillies tiene cinco cuadrangulares en sus últimos cuatro juegos y es líder de jonrones del viejo circuito con 16; tiene 27 carreras impulsadas y también aparece entre los mejores en otros departamentos, como las bases totales (segundo con 92), slugging (tercero con 597) y OPS (cuarto con .951).

3. Jordan Walker

Los seguidores de St. Louis Cardinals tienen un cauteloso optimismo viendo a su equipo en este comienzo de la temporada de 2026. No está al frente de la división, pero sigue compitiendo y en parte se lo deben al desempeño de su jardinero derecho Jordan Walker. El bateador derecho de 23 años de edad está haciendo ruido en su cuarta campaña en Grandes Ligas, con promedios de .299/.377/.578 y poniendo su nombre en el top 10 de varios lideratos ofensivos. Es quinto en OPS con .955, comparte el tercer lugar en jonrones con 11 y de bases totales con 85 y ocupa el octavo escaño en carreras impulsadas con 29.

4. Andy Pages

Con una ausencia de más de un mes de Mookie Betts y los problemas ofensivos de Shohei Ohtani, es Andy Pages quien ha asumido el liderato ofensivo en los Dodgers junto a los veteranos Max Muncy y Freddie Freeman. El jardinero central cubano de 25 años de edad es el mejor remolcador en Los Angeles y sus 35 fletadas lo ponen en el tercer lugar entre los bateadores de la Liga Nacional. También es quinto en bases totales con 84, segundo en hits con 49, quinto en average (.325), noveno en slugging (.556) y décimo en OPS con .922.

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