Ranking de los peores estadios de la MLB

Hay una razón por la que tantos aficionados al béisbol se han propuesto visitar todos los estadios de MLB. A diferencia de otros deportes que se juegan en sedes prácticamente idénticas, no hay dos estadios de béisbol exactamente iguales.

Tienen diferentes dimensiones de campo, peculiaridades de diseño y ambientes variados que hacen que ver un partido en una ciudad sea muy diferente a ver a los mismos dos equipos jugar en otra.

Antes de que los aficionados se molesten demasiado con estas clasificaciones hechas por Dan Gartland para Sport Illustrated, hay que aclarar algo: en las Grandes Ligas hay dos estadios pésimos, unos cinco excelentes y un montón de estadios intermedios prácticamente iguales. Clasificarlos a todos es más difícil de lo que se cree.

30. Sutter Health Park - Athletics

Los Athletics juegan en Sutter Health Park | Scott Marshall/GettyImages

No hay mucho qué explicar. Los Athletics dejaron el Coliseo de Oakland –que de por sí estaba entre los peores estadios del circuito- para irse a Las Vegas, pero antes hacen una parada en Sacramento hasta 2027. El Sutter Health Park es un parque de ligas menores, con todo lo que eso conlleva.

29. Tropicana Field – Rays

Tropicana Field siempre ha estado enre los peores estadios | Diamond Images/GettyImages

El “Trop” está tan mal que, a pesar de que los Rays llegaron a los playoffs cuatro años consecutivos, la asistencia se mantuvo en constante descenso. Tampa Bay atrajo a 1,51 millones de aficionados en 2013, pero solo 1,13 millones en 2023. Eso equivale a 13.927 por partido, la tercera peor asistencia en las Grandes Ligas. El techo tuvo que ser reconstruido.

28. Angel Stadium – Angels

Angel Stadium es un parque muy criticado | Icon Sports Wire/GettyImages

La casa de los Angels es el cuarto estadio más antiguo de las Grandes Ligas y no ha sido renovado desde finales de los 90. El futuro del estadio es incierto después de que su propietario, Arte Moreno, intentara comprarlo junto con los terrenos circundantes a la ciudad de Anaheim, en un acuerdo que fracasó en medio de una investigación del FBI sobre presunta corrupción por parte del alcalde de la ciudad. Los Angels podrían conseguir un nuevo estadio o tal vez optar por renovar el actual, pero por ahora es un lugar mediocre para ver un partido.

27. Rogers Centre – Blue Jays

Al Rogers Centre le hicieron mejoras recientemente | Roberto Machado Noa/GettyImages

Los estadios multiusos no son los mejores, pero al menos el de Toronto tiene techo retráctil y está ubicado en el centro. El equipo realizó amplias renovaciones durante la temporada baja 2022-23 para que el estadio se sintiera más como un estadio exclusivo de béisbol. El sol brilla con fuerza en un templado día de verano canadiense cuando el techo está abierto y, si te sientas en el lugar adecuado, puedes disfrutar de una buena vista de la Torre CN.

26. Comerica Park – Tigers

Comerica Park sustituyó a Tiger Stadium | Mark Cunningham/GettyImages

El estadio de Detroit no tiene nada de especial. Los Tigers necesitaban una renovación a principios del milenio para reemplazar al anticuado Tiger Stadium, y Comerica sin duda representa una mejora. Pero no tiene mucho que lo distinga. Ahora que han conseguido regresar a los playoffs al menos ha mejorado el ambiente.

25. Chase Field – Diamondbacks

En Arizona han tratado de mejorar el Chase Field | Al Messerschmidt/GettyImages

El estadio de Phoenix es enorme (48,405 asientos, el tercero más grande de las Grandes Ligas). Cuando está lleno y con mucha actividad como durante el Clásico Mundial de Béisbol, es genial. Pero los Diamondbacks no suelen atraer grandes multitudes (la temporada pasada ocuparon el puesto 21 en asistencia), así que el estadio simplemente se siente vacío.

24. American Family Field – Brewers

El American Family Field antes se llamaba Miller Park | Icon Sports Wire/GettyImages

Otro estadio con techo retráctil bastante aburrido, a pesar de que el ambiente es muy agradable. Sin embargo, el tobogán de Bernie Brewer en el jardín central es una característica ingeniosa.

23. Progressive Field – Guardians

Hay opiniones encontradas con respecto al Progressive Field | Jason Miller/GettyImages

¿Qué puedes decir del Progressive Field? Más allá del ambiente siempre festivo que ponen sus aficionados y el hecho de que es una de las estructuras más modernas no hay mucho más en él.

22. Rate Field – White Sox

El estadio de los White Sox ha cambiado de nombre varias veces | Jonathan Daniel/GettyImages

Los White Sox se mudaron del viejo Comiskey Park a un parque que ha cambiado de nombre varias veces. Una serie de renovaciones a principios de la década de 2000 redujo la capacidad de más de 47.000 a alrededor de 40.000, lo que hizo que el estadio se sintiera algo más íntimo.

21. Daikin Park – Astros

Daikin Park es el nuevo nombre del parque de los Astros | Icon Sportswire/GettyImages

Como proeza de ingeniería y arquitectura, el parque antiguamente llamado Minute Maid Park es realmente interesante. El estadio se construyó alrededor de la antigua Union Station, y el vestíbulo principal de la antigua estación de tren servía de entrada al estadio. Por lo demás, no se diferencia mucho de otros estadios con techos retráctiles, y los Astros rara vez dejan el techo abierto durante los partidos.

20. LoanDepot Park – Marlins

El estadio ed Miami no termina de explotar su potencial | Jasen Vinlove/Miami Marlins/GettyImages

Esta habría estado más arriba en la lista si los Marlins no se hubieran deshecho de la escultura del jonrón. Las decisiones de la gerencia han impedido consolidar la lealtad de la afición, pero cuando hay Clásico Mundial se ve el buen ambiente que podría ser habitual en el LoanDepot Park.

19. Nationals Park – Nationals

Nationals Park está a la orilla del río Anacostia | Diamond Images/GettyImages

Una advertencia para cualquier aficionado que asista a un partido diurno en el Nationals Park durante esos calurosos y húmedos veranos de Washington, D.C.: tengan cuidado de qué lado del estadio se sientan, por que puede que su asiento esté al sol en un día de 32 grados con la humedad pantanosa de D.C. Al menos las explanadas ofrecen una buena vista del campo.

18. Kauffman Stadium – Royals

Kauffman Stadium ha sido el hogar de los Royals por un tiempo | Jamie Squire/GettyImages

La casa de los Royals es uno de los pocos estadios de las Grandes Ligas que no está ubicado en el centro de una ciudad. No hay nada que hacer antes ni después de un partido, salvo esperar en el tráfico al salir del estacionamiento para tomar la autopista interestatal y regresar a casa. Pero hay que reconocer a los Royals la renovación de 250 millones de dólares que realizó después de la temporada 2009, la cual mejoró el antiguo estadio. Cambiar la superficie de juego de césped artificial a césped natural en 1996 también lo hizo más atractivo. Es uno de los estadios más antiguos que aún se utilizan (construido en 1973), pero se ha mantenido en buen estado.

17. Truist Park – Braves

El Truist Park está en el centro de la ciudad | Matthew Grimes Jr./Atlanta Braves/GettyImages

Es un estadio muy bonito, pero sería mejor si no se hubiera construido tan lejos del centro de la ciudad. Aunque hay quienes están encantados con el nuevo hogar de los Braves y los aficionados siempre ponen un buen ambiente.

16. Yankee Stadium – Yankees

El nuevo Yankee Stadium conservó el encanto el anterior | Brad Mangin/GettyImages

El equipo más valioso de la MLB no tiene el estadio más singular, pero sí cuenta con características interesantes que lo distinguen de otros estadios construidos en la misma época. El estadio actual mantuvo las mismas dimensiones del campo que su predecesor, lo cual es un buen guiño a la historia del equipo. Para conocer más sobre la historia de los Yankees, los aficionados también pueden visitar el Parque de los Monumentos, detrás del muro del jardín central.

15. Dodger Stadium – Dodgers

Dodger Stadium mantiene su encanto | Ronald Martinez/GettyImages

Después de Fenway Park y Wrigley Field, el Dodger Stadium es el segundo estadio más antiguo de las Grandes Ligas. Si bien el estadio de Chavez Ravine es mucho más moderno que aquellos de más de 100 años, aún conserva un encanto de mediados de siglo único entre los estadios actuales. (Una de esas peculiaridades es que no todo el estadio está cableado para el sonido. El sistema de sonido consiste en un par de torres de altavoces en el jardín central que se modernizaron en 2020). Vale la pena verlo al menos una vez, siempre y cuando se pueda soportar el tráfico.

14. Citizens Bank Park – Phillies

El estadio de Philadelphia tiene un gran ambiente | Denis Kennedy/GettyImages

Integrar el marcador de visitantes en la pared del jardín derecho es un toque clásico y original. Usar árboles y arbustos para formar el ojo del bateador en el jardín central es una solución moderna y creativa. Philadelphia siempre provee un buen ambiente.

13. Globe Life Field – Rangers

Al Globe Life Field de los Rangers le falta encanto | Icon Sportswire/GettyImages

Los Rangers probablemente no necesitaban construir un nuevo estadio para reemplazar el antiguo Globe Life Park, que no tenía ni 30 años cuando fue reemplazado en 2020, pero los aficionados texanos deben estar contentos de tener un techo retráctil para esos días de 38 grados Celsius en julio. El estadio se ve hermoso por dentro. Sin embargo, desde fuera, parece una freidora de aire gigante.

12. Great American Ball Park – Reds

El parque de Cincinnati tiene muchas facilidades | Bobby Ellis/GettyImages

El estadio de los Reds es bastante típico, salvo por una característica muy creativa. La tribuna tiene un hueco a lo largo del lado de la tercera base que permite a los aficionados ver el centro de Cincinnati y a los habitantes de la ciudad ver el interior del estadio. Este estadio también se lleva puntos extra porque es incluso más jonronero que el Coors Field, y a todo el mundo le encantan los jonrones.

11. Busch Stadium – Cardinals

La vista al arco es lo mejor de Busch Stadium | Icon Sportswire/GettyImages

Esa vista del Gateway Arch de San Luis es lo mejor que puedes conseguir, aunque hay quienes aseguran que el parque de los Cardinals ofrece un buen ambiente para ver un juego de béisbol.

10. T-Mobile Park – Mariners

T-Mobile Park abrió sus puertas en 2019 | Kirby Lee/GettyImages

El gran marcador en el centro y la vista del centro de la ciudad desde el muro del jardín izquierdo hacen de este un hermoso lugar para ver un partido. Su estructura es una de las más vistosas de las Grandes Ligas.

9. Target Field – Twins

El Target Field es el nuevo parque de Minnesota | Raymond Boyd/GettyImages

El cartel iluminado en el jardín central que muestra el logo original de los Twins (un jugador representando a Minneapolis, el otro representando a St. Paul, dándose la mano sobre el río Mississippi) podría ser mi característica favorita de un estadio en las mayores.

8. Camden Yards – Orioles

En Baltimore está el Oriole Park at Camden Yards | Rob Carr/GettyImages

Este es el estadio que inició la tendencia de los estadios de béisbol de inspiración retro en el circuito. Sigue siendo uno de los mejores, pero otros estadios lo han seguido. Sin embargo, los Orioles buscan realizar mejoras. Están negociando con funcionarios del gobierno para realizar algunas renovaciones.

7. Coors Field – Rockies

El parque de Denver es amigable para los bateadores | Tony Savino/GettyImages

Los asientos en la cubierta superior del jardín derecho tienen la mejor vista del lugar, no necesariamente del juego, sino de la puesta de sol sobre las Montañas Rocosas a la distancia. Por lo demás, es un parque amigable para los bateadores, por lo que es muy entretenido ver un juego aquí.

6. Citi Field – Mets

Citi Field hace un guiño al estadio viejo de los Mets | Daniel Shirey/GettyImages

Hay que darle ventaja al estadio de Queens sobre el del Bronx, porque el Citi Field es simplemente un mejor lugar para ver un partido. Para empezar, tiene mejores opciones de comida que el estadio al otro lado de la ciudad. Sin embargo, lo mejor podría ser la amplia zona en el jardín central, con mucho espacio para disfrutar de algo de comer antes del partido.

5. Wrigley Field – Cubs

Wrigley Field, el hogar de los Cubs, es uno de los mejores estadios de MLB | Mary DeCicco/GettyImages

La hiedra del jardín exterior es sin duda el elemento más emblemático del Wrigley, pero la marquesina y el marcador del jardín central son igualmente memorables. En el Wrigley, siempre estás rodeado de historia y el ambiente -incluso en las inmediaciones del paque- es inigualable.

4. Petco Park – Padres

El estadio de San Diego ofrece muchas opciones a los aficionados | Andy Hayt/GettyImages

¿Ubicación céntrica y un clima impecable del sur de California? No hay nada mejor. Y sin embargo, no es lo único que ofrece el hogar de los Padres: sus instalaciones son de las mejores en Grandes Ligas, tienen varias opciones para los aficionados y siempre hay un buen ambiente.

3. Fenway Park – Red Sox

El Fenway Park de Boston es el parque más antiguo de MLB | Billie Weiss/Boston Red Sox/GettyImages

Es imposible no sentir la historia de Fenway Park al sentarse allí. Al contemplar la icónica pared verde del jardín izquierdo, se recuerdan momentos como el jonrón de Bucky Dent en 1978 o el grand slam de David Ortiz que empató el partido en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2013. Pero, al mismo tiempo, el estadio no está anticuado. Los Red Sox han hecho un gran trabajo modernizándolo, conservando su encanto histórico.

2. Oracle Park – Giants

Oracle Park tiene muchos elementos que lo distnguen | Smith Collection/Gado/GettyImages

¿Qué tan genial es tener la Bahía de San Francisco como telón de fondo para un campo de béisbol? Casi ningún estadio de la liga puede competir con eso. Aunque eso sea suficiente, el parque de los Giants ofrece mucho más a los seguidores del equipo.

1. PNC Park – Pirates

Pittsburgh hizo un gran trabajo en el PNC Park | Jared Wickerham/GettyImages

El único mejor escenario que el parque de San Francisco es el de Pittsburgh, con el centro de la ciudad, el río Allegheny y los dos puentes pintados con los colores de los Piratas. Es una pena que la franquicia no pueda presentar un equipo ganador para que el ambiente sea todavía mejor.

