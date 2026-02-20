Relevista Yency Almonte regresa a los Dodgers para la temporada 2026

Tras dos campañas en Chicago Cubs, Yency Almonte volverá a vestir los colores de Los Angeles Dodgers, al menos para el 2026.

Es que el periodista Fabián Ardaya fue el primero en reportar sobre el acuerdo de ligas menores del relevista de extracción dominicana y los actuales bicampeones de MLB, mientras que el propio diestro confirmó posteriormente la noticia en sus redes sociales.

Almonte compartió en su cuenta de Instagram una imagen desde el clubhouse de Camelback Ranch, complejo primaveral de los Dodgers en Arizona, mostrando una gorra del equipo, lo que dejó claro su regreso a la organización como invitado fuera del roster de las mayores, aunque con la opción de hacerse con un cupo en los encuentros de exhibición.

Dodgers are bringing back Yency Almonte on a minor league deal, per source. The reliever battled shoulder trouble after the Dodgers sent him to the Cubs along with Michael Busch. Hasn’t pitched in the majors since 2024. — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) February 19, 2026

El nacido en Miami conoce bien el entorno de Los Angeles, donde lanzó durante las temporadas 2022 y 2023. Su mejor versión se vio en el primero de dichos cursos cuando dejó un notable 1.02 de efectividad con 0.79 de WHIP en 35.1 entradas de labor, repartidas en 33 apariciones como relevista, aunado a ponchar al 24.4 % de los bateadores que enfrentó, consolidándose como una pieza confiable del bullpen, entonces ya dirigido por Dave Roberts.

No obstante, su rendimiento bajó considerablemente en 2023, dado que en 49 presentaciones terminó con un nefasto 5.06 en rayitas limpias y 1.39 de WHIP, números que reflejaron un periplo irregular y lejos del nivel mostrado anteriormente. Ya en enero de 2024 Almonte fue parte de un intercambio entre la entidad de Hollywood y los Cubs, operación en la que también estuvo involucrado el poderoso infielder Michael Busch y en la que los azules recibieron a los prospectos Jackson Ferris y Zyhir Hope.

Pero la etapa del lanzallamas en la Ciudad de los Vientos qiuedó marcada por las lesiones, tanto que apenas participó en 17 cotejos de MLB antes de ser colocado en la lista de lesionados por una distensión en el hombro derecho. Meses después se sometió a una cirugía para reparar un desgarro del hombro, procedimiento que puso fin a su curso, previo a que en 2025 solamente actuara en las menores, al margen de registrar un destacado 1.86 de efectividad en 19.1 episodios.

Almonte, quien se estrenó en Grandes Ligas con Colorado Rockies, acumula 4.44 en promedio de anotaciones limpias con 1.30 de WHIP en siete contiendas, repartidas en 213 presentaciones como relevista, sumando tres salvamentos.

