La respuesta del manager Carlos Mendoza sobre que los Mets tengan el peor récord de la MLB

Los New York Mets cayeron nuevamente ante los Washington Nationals y dejaron su récord en 10 victorias y 21 derrotas, la peor marca para cualquier equipo en las Grandes Ligas. Para un club que invirtió tanto en el mercado de temporada muerta, es una auténtica decepción.

Esta situación ha puesto en peligro a Carlos Mendoza, manager del equipo, pues muchos fanáticos piden que el venezolano no continúe dirigiendo a la organización. Sobre el peor récord de la MLB, el dirigente contestó en rueda de prensa. "Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que arreglar eso. Lo lograremos", dijo.

Luke Weaver, uno de los mejores lanzadores de los Mets el año pasado, permitió un jonrón de dos carreras de CJ Abrams en el octavo inning que puso en ventaja a los Washington Nationals, dándoles la victoria por 5-4 el jueves y propinando a los Mets su derrota número 17 en los últimos 20 juegos.

Carlos Mendoza on Mets having the worst record in baseball:



"We have to be better. There's no excuses ... Gotta fix it."pic.twitter.com/pQDeXKrNeD — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 30, 2026

"Al final del día, esta búsqueda de la perfección es simplemente una mentalidad de fracaso bajo presión extrema", dijo Weaver en rueda de prensa. "Todos quieren ser el héroe porque nos importa y queremos ganar desesperadamente, pero no creo que el éxito viva en ese reino. Simplemente no es así, y creo que la libertad con la que jugamos día a día está siendo un poco sofocada".

Los Mets salieron de figuras de renombre como Pete Alonso y Edwin Díaz, pero también invirtieron trayendo a Queens a Freddy Peralta, Jorge Polanco, Marcus Semien, Bo Bichette, Luis Robert Jr. y el cerrador Devin Williams.

Las lesiones han afectado al equipo, con inclusiones en la lista de lesionados de jugadores como Juan Soto, Jorge Polanco o el más reciente, Luis Robert Jr. Sin embargo, el peor récord de la MLB es una etiqueta complicada de digerir para los aficionados de Queens.

El bullpen ha sido otro de los factores del juego que no ha acompañado a los Mets. Devin Williams y Weaver tienen efectividad combinada de 6.86.

"Se siente como si hubiera una cultura que se ha adaptado a esto sin querer", añadió Weaver. "Se pierde el sueño. La mente divaga y entras en una fijación en la que no deberías estar".

Los Mets están a 11 juegos y medio de los Atlanta Braves, líderes de la división. En la historia, solo dos equipos han conseguido llegar a los playoffs tras un inicio de 10-21 o peor.

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