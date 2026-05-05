Roman Anthony visitará a un especialista tras su lesión en la muñeca derecha

Roman Anthony tuvo que abandonar el encuentro del lunes entre sus Boston Red Sox y los Detroit Tigers tras presentar molestias en la muñeca derecha durante las primeras entradas.

Eso sí, el medio NESN reveló que las radiografías realizadas al prospecto no mostraron daños estructurales; sin embargo, el cuerpo médico de los patirrojos decidió que el jardinero de 21 años viaje a Boston para ser evaluado por un especialista en manos y, posiblemente, someterse a una resonancia magnética para descartar cualquier lesión de gravedad.

El citado incidente ocurrió en el primer turno al bate de Anthony, dado que sintió incomodidad tras hacer swing, pero inicialmente permaneció en el juego. Luego de ser revisado por los galenos de Boston y tras una conversación en el dugout, el cañonero zurdo continuó su aparición en el plato, donde terminó conectando un rodado que derivó en una jugada de selección.

Posteriormente y aunque salió a defender en la parte baja del inning 1, fue reemplazado en el jardín izquierdo por Masataka Yoshida al inicio del segundo. De igual forma, el propio jugador explicó lo ocurrido con claridad en NESN: "Simplemente hice un swing y no me sentí bien, y al regresar y bajar para continuar bateando, sentí un dolor intenso".

#RedSox Roman Anthony left the game with a hand/wrist injury. Appeared to occur on a check swing in his first at-bat pic.twitter.com/OVPzeYp5P8 — Mike Kurland (@Mike_Kurland) May 4, 2026

Anthony agregó que la molestia se localiza en la parte superior de la mano derecha, en la muñeca, una zona que nunca antes le había generado problemas. Su preocupación radica en lo inusual de la sensación, ya que no tiene antecedentes de lesiones similares.

Semejante situación genera inquietud en los Red Sox, en especial considerando el valor que el joven outfielder representa para el futuro de la organización. Vale recordar que el hoy pelotero de segundo año resultó finalista al Novato del Año en la Americana durante 2025, pese a disputar únicamente 71 juegos debido a una distensión en el oblicuo.

Ya en en este inicio de campaña, su rendimiento ofensivo ha sido discreto, registrando una línea de bateo de .229/.354/.321, con un jonrón, cinco impulsadas y 20 boletos en 130 apariciones al plato. Claro que la franquicia de Nueva Inglaterra mantiene plena confianza en su desarrollo, algo que quedó reflejado cuando en agosto pasado recibió una extensión contractual de ocho años y 130.4 millones de dólares.

De ese modo, la prioridad en Fenway Park pasa a ser determinar el alcance real de la molestia y evitar riesgos innecesarios que puedan afectar a largo plazo la progresión de Anthony.

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