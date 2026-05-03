Ronald Acuña Jr. es colocado en la lista de lesionados: ¿Cuándo vuelve con los Braves?

Ronald Acuña Jr. tendrá una nueva incursión en la lista de lesionados en su carrera. El venezolano abandonó el encuentro del sábado ante los Colorado Rockies por una distensión en el tendón de la corva izquierda y este domingo los Atlanta Braves lo incluyeron en la lista de incapacitados de 10 días, según anunció el propio equipo.

En el movimiento, los Braves inscribieron a José Azócar para ocupar el lugar del venezolano en el roster. En la segunda entrada del compromiso contra los Rockies, Acuña Jr. soltó un rodado al campocorto y comenzó a sentir molestias mientras corría hacia la inicial.

En ese momento, los Braves lo retiraron del compromiso y en su lugar ingresó Eli White, quien ocupó el puesto de jardinero derecho de Atlanta. Aunque parecía que podía ser una molestia menor, la situación se agravó al realizar las pruebas correspondientes.

Aunque los Braves viven un gran momento, con el mejor récord de las Grandes Ligas con 24 victorias y 10 derrotas, Acuña Jr. no ha tenido números impresionantes. Antes de lesionarse Acuña Jr. tenía una línea ofensiva de .248/.360/.376, dos jonrones, ocho dobles, un triple, nueve carreras remolcadas y 7 bases robadas en sus primeros 33 partidos de la campaña.

Acuña Jr., quien en 2023 se convirtió en el primer jugador en conectar al menos 40 jonrones y robar por lo menos 70 bases en una campaña, tendrá un proceso de recuperación que podría alejarlo de los terrenos de juego por un mes.

Los Braves quieren que Acuña Jr. vuelva a ser ese pelotero de 2023, año en el que ganó el MVP de la Liga Nacional, pero las lesiones le han afectado. En esa temporada terminó con 41 vuelacercas y 73 estafadas y a eso le sumó 106 carreras impulsadas.

Aunque su cantidad de bases robadas ha disminuido desde entonces, como una medida para cuidar su salud, las lesiones siguen llegando. "Uno siempre tiene que salir a dar el 100 por ciento. Mi meta es mantenerme saludable para tener una excelente temporada en Atlanta", dijo Acuña Jr. semanas atrás acerca del tema de su condición física.

Los Braves están en una situación favorable, liderando su división con 7.5 juegos de diferencia con los Miami Marlins, pero tener en la lista de lesionados a un otrora MVP es una desventaja para cualquier divisa.

Lo positivo para Acuña Jr. y Atlanta es que la lesión no tiene que ver con sus rodillas. Tocará esperar la vuelta del estelar jugador venezolano.

Más contenido de MLB