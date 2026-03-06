Ronald Acuña Jr. envía mensaje a su compañero de Braves Ozzie Albies tras victoria de Venezuela

Ronald Acuña Jr. envió un mensaje en redes sociales a su amigo y compañero de los Atlanta Braves, Ozzie Albies, después de la victoria de Venezuela 6 carreras por 2 sobre Países Bajos en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

"Te tengo una camiseta firmada. A mi no me puedes vencer", escribió Acuña Jr. en la red social X, mencionando al segunda base del cuadro europeo.

Acuña Jr. apareció como primer bate y jardinero derecho de Venezuela. Comenzó el partido con un doble por todo el jardín central y luego anotó en carrera. Terminó de 4-1 con dos carreras anotadas en el triunfo de su país.

Por su parte, Albies, quien apareció como cuarto bate y segunda base, no pudo ayudar en la ofensiva, al irse de 4-0. El conjunto venezolano impuso su talento por encima de una selección de Países Bajos que tiene a varios jugadores de Grandes Ligas en sus filas.

Omar López destacó el pitcheo en el primer juego de Venezuela

Antes de iniciar el Clásico Mundial, el pitcheo de Venezuela era señalado como su talón de Aquiles para el torneo, tomando en cuenta las ausencias de Robert Suárez, Jesús Luzardo, Pablo López o José Alvarado.

Sin embargo, en el primer encuentro del torno el cuerpo de lanzadores del manager López fue clave para conseguir la victoria. Apenas permitieron 4 hits y dos carreras en el compromiso.

"Le vamos a demostrar a toda Venezuela que no son necesario los nombres para llegar lejos en este torneo”, aseguró Omar López en la rueda de prensa tras el duelo entre Venezuela y Países Bajos. “Sabíamos que había mucha inquietud en las personas, pero les digo que deben confiar”.

El estratega hizo cambios de última hora en su lineup, al no alinear a Jackson Chourio como jardinero central. Tras un golpe en una mano durante el encuentro preparatorio ante los Nationals, el estratega prefirió abrir con Javier Sanoja como patrullero central.

La estrategia funcionó, ya que el utility de los Miami Marlins se sintió como en casa en el IoanDepot Park, al conectar cuadrangular e irse de 4-2 en la ofensiva.

“Países Bajos era una buena prueba para demostrar que estamos bien”, siguió López, en rueda de prensa post partido.

Venezuela seguirá con su andar en el torneo este sábado, en el compromiso ante Israel, un duelo que luce favorable para los sudamericanos.

