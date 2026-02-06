El roster oficial de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Japón se presenta en la edición de 2026 en el Clásico Mundial de Béisbol con una misión clara: conseguir el bicampeonato a pesar de que no llega como el principal favorito.

Los japoneses, de la mano del astro de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, aparecen en las apuestas y pronósticos un peldaño más abajo que Estados Unidos y su equipo de estrellas de MLB.

El torneo ha sido una gran vitrina para el talento de Japón, que ha terminado en el podio en cada una de las ediciones disputadas desde 2006.

“El objetivo general es ser el número uno del mundo, ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Creo que todos los jugadores trabajarán para lograrlo”, dijo el manager Hirokazu Ibata al portal de MLB.com en 2025. “Es un reto para muchos otros países (República Dominicana, Estados Unidos) traer a sus mejores jugadores para torneos cortos como el Clásico Mundial de Béisbol. Pero en Japón, todos tienen el mismo objetivo. Ese es quizás uno de los secretos para formar un equipo tan fuerte para estos torneos”.

El roster completo de Japón en el Clásico Mundial 2026

Manager: Hirokazu Ibata.

Receptores: Yuhei Nakamura, Seishiro Sakamoto, Kenya Wakatsuki.

Infielders: Sosuke Genda, Kaito Kozono,Shugo Maki, Munetaka Murakami, Kazuma Okamoto, Teruaki Sato.

Outfielders: Kensuke Kondoh, Shota Morishita, Ukyo Shuto, Seiya Suzuki, Masataka Yoshida.

Lanzadores: Daiichi Ishii, Hiromi Itoh, Yusei Kikuchi, Koki Kitayama, Taisei Makihara, Yuki Matsui, Yuki Matsumoto, Hiroya Miyagi, Taisei Ota, Ryuhei Sotani, Tomoyuki Sugano, Kaima Taira, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi y Yoshinobu Yamamoto.

Bateador designado: Shohei Ohtani.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Japón?

La selección nipona sigue apostando a una fórmula que le ha dado éxito, con la mezcla entre jugadores de MLB y de la NPB. Su única baja sensible es la ausencia del derecho Roki Sasaki, pero también les afectará no contar con Shohei Ohtani como lanzador.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Japón en el Clásico Mundial?

La selección japonesa hizo historia al coronarse en la primera edición del Clásico Mundial, en 2006, con Daisuke Matsuzaka como el primer MVP del torneo. Repitieron en 2009 y sumaron una tercera corona en 2023, cuando derrotaron a Estados Unidos en la final.

¿Cuál será el lineup de Japón en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Seiya Suzuki Jardinero central Kazuma Okamoto Tercera base Munetaka Murakami Primera base Masataka Yoshida Jardín izquierdo Shugo Maki Segunda base Shota Morishita Jardín derecho Kaito Kozono Campocorto Yuhei Nakamura Receptor

¿Cuál será la rotación de Japón en el Clásico Mundial?

Lanzador Yoshinobu Yamamoto Derecho Yusei Kikuchi Zurdo Tomoyuki Sugano Derecho Hiroya Miyagi Zurdo

¿Cuál es el grupo de Japón en el Clásico Mundial?

Los japoneses forman parte del Grupo C, que tendrá como sede el Tokyo Dome (un parque que ha albergado cada edición del Clásico) y que comparten con:

Corea del Sur

República Checa

Australia

Taiwán

¿Cómo ver los juegos de Japón en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Estados Unidos y otros países le pertenecen a FOX Sports, pero en Japón se verá en vivo por Netflix. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol