El roster oficial de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los boricuas se presentarán a esta edición del torneo con un equipo disminuido por la ausencia de varias estrellas
Mariana Moreno|
El manager de Puerto Rico Yadier Molina perdió a piezas clave
El manager de Puerto Rico Yadier Molina perdió a piezas clave | Sam Navarro-Imagn Images

Los últimos días han sido movidos para los dirigentes del béisbol de Puerto Rico, que han visto sumarse a grandes jugadores pero también perdieron figuras clave de cara a la edición del Clásico Mundial.

Será imposible olvidar el escándalo que ha repercutido en toda la MLB por la ausencia de estrellas como Carlos Correa (Houston Astros) y Francisco Lindor (New York Mets) por los protocolos del seguro médico y que incluso provocó la amenaza de retirarse del torneo, a pesar de ser sede de un grupo.

Sin embargo, las aguas se calmaron y el manager Yadier Molina tendrá el desafío de transitar el Clásico sin sus estrellas ofensivas, pero con el veterano Nolan Arenado, recién cambiado a Arizona Diamondbacks, en el lineup y un bullpen blindado por la presencia de Edwin Díaz, ahora de Los Angeles Dodgers.

El roster completo de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

  • Manager: Yadier Molina.
  • Receptores: Martin Maldonado, Christian Vázquez.
  • Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.
  • Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.
  • Lanzadores: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José De León, Edwin Diaz, José Espada, Rico Garcia, Seth Lugo, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quinones, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez, Elmer Rodríguez, Yacksel Ríos, Ricardo Vélez.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Puerto Rico?

El caso de Puerto Rico ha representado una de las grandes polémicas de esta edición, pues tendrán varias bajas sensibles. Kiké Hernández no podrá estar por lesión, y el seguro médico no aprobó la participación de Carlos Correa y Francisco Lindor. Javier Báez se ausentará por una sanción.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Aunque siempre sale como uno de los favoritos para pelear el título, la selección boricua no ha podido levantar el trofeo de campeón. Llegó a dos finales seguidas, en 2013 y 2017, y las perdió con República Dominicana y Estados Unidos respectivamente.

¿Cuál será el lineup de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Jugador

Posición

Eddie Rosario

Jardinero central

MJ Meléndez

Jardinero izquierdo

Heliot Ramos

Jardinero derecho

Nolan Arenado

Tercera base

Edwin Arroyo

Campocorto

Willie Castro

Segunda base

Emmanuel Rivera

Primera base

Martín Maldonado

Receptor

Christian Vázquez

Bateador designado

¿Cuál será la rotación de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Lanzador

Seth Lugo

Derecho

Eduardo Rivera

Zurdo

Elmer Rodríguez

Derecho

Raymond Burgos

Zurdo

¿Cuál es el grupo de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Los boricuas forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con:

  • Cuba
  • Panamá
  • Colombia
  • Canadá

¿Cómo ver los juegos de Puerto Rico en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Puerto Rico y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por WAPA TV. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Mariana Moreno
