El roster oficial de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Los últimos días han sido movidos para los dirigentes del béisbol de Puerto Rico, que han visto sumarse a grandes jugadores pero también perdieron figuras clave de cara a la edición del Clásico Mundial.

Será imposible olvidar el escándalo que ha repercutido en toda la MLB por la ausencia de estrellas como Carlos Correa (Houston Astros) y Francisco Lindor (New York Mets) por los protocolos del seguro médico y que incluso provocó la amenaza de retirarse del torneo, a pesar de ser sede de un grupo.

Sin embargo, las aguas se calmaron y el manager Yadier Molina tendrá el desafío de transitar el Clásico sin sus estrellas ofensivas, pero con el veterano Nolan Arenado, recién cambiado a Arizona Diamondbacks, en el lineup y un bullpen blindado por la presencia de Edwin Díaz, ahora de Los Angeles Dodgers.

Elmer Rodriguez will play for Team Puerto Rico in the 2026 WBC 🇵🇷



The Yankees prospect ranks No. 59 on our Top 100.



See the full roster here: https://t.co/tRHa4C36JO pic.twitter.com/pQWlASqMWu — Baseball America (@BaseballAmerica) February 6, 2026

El roster completo de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026

Manager: Yadier Molina.

Receptores: Martin Maldonado, Christian Vázquez.

Infielders: Nolan Arenado, Edwin Arroyo, Darell Hernaiz, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez.

Outfielders: Willi Castro, Carlos Cortes, Matthew Lugo, MJ Melendez, Heliot Ramos, Eddie Rosario, Bryan Torres.

Lanzadores: Raymond Burgos, Fernando Cruz, José De León, Edwin Diaz, José Espada, Rico Garcia, Seth Lugo, Jorge López, Jovani Morán, Luis Quinones, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Gabriel Rodríguez, Elmer Rodríguez, Yacksel Ríos, Ricardo Vélez.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Puerto Rico?

El caso de Puerto Rico ha representado una de las grandes polémicas de esta edición, pues tendrán varias bajas sensibles. Kiké Hernández no podrá estar por lesión, y el seguro médico no aprobó la participación de Carlos Correa y Francisco Lindor. Javier Báez se ausentará por una sanción.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Aunque siempre sale como uno de los favoritos para pelear el título, la selección boricua no ha podido levantar el trofeo de campeón. Llegó a dos finales seguidas, en 2013 y 2017, y las perdió con República Dominicana y Estados Unidos respectivamente.

¿Cuál será el lineup de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Eddie Rosario Jardinero central MJ Meléndez Jardinero izquierdo Heliot Ramos Jardinero derecho Nolan Arenado Tercera base Edwin Arroyo Campocorto Willie Castro Segunda base Emmanuel Rivera Primera base Martín Maldonado Receptor Christian Vázquez Bateador designado

¿Cuál será la rotación de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Lanzador Seth Lugo Derecho Eduardo Rivera Zurdo Elmer Rodríguez Derecho Raymond Burgos Zurdo

¿Cuál es el grupo de Puerto Rico en el Clásico Mundial?

Los boricuas forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con:

Cuba

Panamá

Colombia

Canadá

¿Cómo ver los juegos de Puerto Rico en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Puerto Rico y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por WAPA TV. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

