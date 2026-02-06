El roster oficial de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Una edición tras otra, los seguidores de Venezuela se ilusionan con su selección en el Clásico Mundial de Béisbol y aunque siguen esperando ver ese gran triunfo, en 2026 podrían ver cumplido su sueño.

El equipo estará dirigido de nuevo por Omar López y aunque sufrió algunas bajas sensibles, tiene un grupo fuerte, encabezado por estrellas de MLB como el astro de Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., el veterano Salvador Pérez, de Kansas City Royals, y el joven sensación de Milwaukee Brewers, Jackson Chourio.

La defensa de su outfield está blindada, tiene buenas figuras ofensivas y también un buen cuerpo de pitcheo, si bien el bullpen presenta menos brillo que otros departamentos.

“La selección está bien, esperando para salir con espíritu competitivo a darlo todo; es importante que los jóvenes lleguen bien preparados y estén ‘ready’ para ser tomados en cuenta y dar resultados”, declaró López en su paso por la Serie del Caribe, en Guadalajara. “Me enfoco en lo deportivo, soy el manager de Venezuela, trataré de juntar la mejor selección para darle una alegría a mi país. Si se llega a dar, habré puesto mi granito de arena”.

#WBC2026 🇻🇪⚾️



La espera terminó🔥



Estos serán los 30 jugadores del #TBV que nos representarán en el Clásico Mundial, a partir del 06 de marzo, en Miami - Estados Unidos ⚾🇻🇪



17 Lanzadores, 2 Receptores, 7 Infielders y 4 Outfielders del #TBV 🇻🇪 ⚾#SomosVenezuela #LaQueNosUne pic.twitter.com/RSaWyi6gOo — Team Beisbol Venezuela (@TeamBeisbolVe) February 6, 2026

El roster completo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Manager: Omar López.

Receptores: William Contreras, Salvador Pérez.

Infielders: Luis Arráez, Willson Contreras, Maikel García, Andrés Giménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar.

Outfielders: Wilyer Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio.

Lanzadores: José Alvarado, Eduard Bazardo, José Buttó, Enmanuel De Jesús, Yoendrys Gómez, Carlos Guzmán, Pablo López, Andrés Machado, Germán Márquez, Keider Montero, Oddanier Mosqueda, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, Antonio Senzatela, Ranger Suárez, Ángel Zerpa.

Utility: Javier Sanoja.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Venezuela?

José Altuve se mostró decepcionado por no poder estar presente en esta edición del Clásico Mundial, pero no aprobó el protocolo del seguro. El lanzador zurdo Jesús Luzardo podría estar disponible para la rotación en la segunda fase del torneo, aunque ya ha dicho que prefiere concentrarse en su preparación para su última temporada de arbitraje en MLB.

El receptor de Boston, Carlos Narváez, tampoco está disponible y el bullpen sufre la ausencia de Robert Suárez y Edgardo Henríquez.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Venezuela en el Clásico Mundial?

A pesar de sus buenas figuras y de que siempre se cuenta entre los equipos contendores, la selección de Venezuela nunca ha ganado el título en el Clásico Mundial. Ni siquiera ha logrado llegar hasta la final, pues su mejor presentación fue en la edición de 2009, cuando por única vez avanzó a semifinales y terminó en el tercer lugar del torneo.

¿Cuál será el lineup de Venezuela en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Luis Arraéz Primera base Eugenio Suárez/Maikel García Tercera base Ronald Acuña Jr. Jardinero derecho William Contreras Receptor Salvador Pérez Bateador designado Jackson Chourio Jardinero central Andrés Giménez Segunda base Wilyer Abreu Jardinero izquierdo Ezequiel Tovar Campocorto

¿Cuál será la rotación de Venezuela en el Clásico Mundial?

Lanzador Pablo López Derecho Ranger Suárez Zurdo Eduardo Rodríguez Zurdo Keider Montero Derecho

¿Cuál es el grupo de Venezuela en el Clásico Mundial?

Los venezolanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Park de Miami y que comparten con:

República Dominicana

Israel

Países Bajos

Nicaragua

¿Cómo ver los juegos de Venezuela en vivo, TV y streaming?

En Venezuela los seguidores de la selección tendrán varias plataformas para seguir los partidos del Clásico, incluso en señal abierta. En TV estará IVC, Televen y Fox Sports y en streaming MLB.tv y Beisbol Play.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol