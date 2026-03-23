La rotación de Los Angeles Dodgers para la temporada de 2026

Entre los méritos que tienen los dos títulos consecutivos de Los Angeles Dodgers, es que los han conseguido a pesar de tener una rotación de abridores que adolece de consistencia. Y esto es extraño de decir de un equipo que hizo movimientos agresivos - por la vía del cambio o en la agencia libre - para blindar este departamento.

De acuerdo con datos de una publicación del portal de MLB, los Dodgers usaron en la temporada de 2025 a 17 diferentes abridores. Esta fue la tercera cifra más alta entre todos los conjuntos del circuito. Las lesiones han sido una pesadilla para el cuerpo de serpentineros, pero esta vez el manager Dave Roberts tiene una buena noticia de arranque: Shohei Ohtani está listo para ser parte de la rotación desde el Opening Day.

Había rumores de que los angelinos podrían optar por un grupo de seis abridores. Sin embargo, este fin de semana Roberts dejó saber que su intención en este comienzo de campaña es tener una rotación de cinco hombre, encabezada por el japonés Yoshinobu Yamamoto.

Yamamoto fue quien le brindó mayor consistencia a Roberts como abridor. Dejó balance de 12-8 en 30 aperturas, la mayor cantidad para un lanzador de los Dodgers en 2025, ya que Clayton Kershaw fue el único otro con al menos 20. Ponchó a 201 rivales y otorgó 59 boletos en 173.1 innings, tuvo efectividad de 2.49 y WHIP de 0.99, terminó tercero en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional y fue nombrado MVP de la Serie Mundial.

Esta vez la gerencia de los Dodgers no se movió tanto en el mercado de los abridores - adquirió en la agencia libre al outfielder Kyle Tucker y al cerrador Edwin Díaz, pero ningún iniciador -, y la base de este departamento se mantiene igual a los últimos años, con la esperanza de que esta vez puedan estar sanos y sabiendo que tienen en la reserva a hombres que demostraron que pueden venir a hacer el trabajo.

“Es una plantilla con mucho talento, una plantilla que compite tan bien o mejor que cualquier otra, una plantilla que se prepara para un partido, diría yo, mejor que cualquier otra”, dijo el ejecutivo Andrew Friedman al LA Times. “Hay muchas ventajas que vienen con esa experiencia. Pero a medida que miramos hacia el futuro, eso se va a convertir en un desafío cada vez mayor”.

¿Qué rol tendrá Shohei Ohtani en los Dodgers en 2026?

Para Dave Roberts contar con el japonés Shohei Ohtani desde el inicio en su doble rol es una gran noticia, sobre todo por la lesión de Blake Snell que le hará comenzar la temporada en la lista de lesionados.

En el conjunto de Los Angeles se aseguraron de llevar con precaución la recuperación de Ohtani tras su segunda cirugía en el codo y fue hasta la segunda mitad de la campaña regular de 2025 cuando le permitieron subir al montículo en partidos oficiales. Hizo 14 apariciones -todas como abridor- en las que sumó 47.0 innings lanzados, 62 abanicados por 9 bases por bolas, efectividad de 2.87, WHIP de 1.04 y balance de 1-1.

¿Cuál será la rotación de los Dodgers en 2026?

Desde luego que puede haber cambios, pero al menos de inicio Dave Roberts eligió dejar fuera de la ecuación a Justin Wrobleski. Mientras Snell y Gavin Stone consiguen reincorporarse, la rotación de los Dodgers se verá así:

Lanzador Brazo Yoshinobu Yamamoto Derecho Tyler Glasnow Derecho Roki Sasaki Derecho Emmet Sheehan Derecho Shohei Ohtani Derecho

Más contenido de Los Angeles Dodgers