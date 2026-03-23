La rotación de los New York Mets para la temporada de 2026

Para Carlos Mendoza y los New York Mets fue un golpe duro no clasificar a los playoffs en la pasada temporada de MLB después de haber llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024 y haber firmado a Juan Soto con un contrato récord.

La rotación de abridores le dio preocupaciones a Mendoza durante toda la campaña, aunque tuvo cosas rescatables. Y cuando la gerencia empezó a ejecutar su plan para 2026, su primer gran movimiento fue asegurar darle al manager venezolano uno de los mejores abridores disponibles en el mercado.

A través de un cambio con Milwaukee Brewers, los Mets pactaron la llegada del dominicano Freddy Peralta, que en 2025 hizo 33 aperturas en las que dejó balance de 17-6, efectividad de 2.70, WHIP de 1.075 y sumó 204 ponches en 176.2 innings lanzados. El derecho fue líder en triunfos en la Liga Nacional y terminó quinto en la votación para el Cy Young.

Sin sorpresas, Mendoza ratificó a Peralta como el abridor del Opening Day, mientras siguen los rumores que hablan de conversaciones para una extensión de contrato. El quisqueyano celebró el cambio a Nueva York.

“Estoy listo para esto (lanzar en el Opening Day)”, señaló Peralta durante los entrenamientos. “Me siento orgulloso de estar aquí y formar parte de los Mets. Es un mercado diferente, una ciudad diferente”, dijo en su presentación oficial. “Mucho más fanáticos, mucha más gente mirando. Pero, siendo sincero, me gusta la competencia que voy a tener. Llevaba años pensando en lo que significa ser parte de un equipo de un gran mercado. Me emociona llegar a este equipo”.

Junto a Peralta estarán rostros conocidos, como el de Dave Peterson, el japonés Kodai Senga. Clay Holmes y el novato Nolan McLean, que se encamina a su primera campaña completa con los Mets tras dejar 2.06 de ERA en 8 salidas en 2025.

Mendoza confirmó su decisión sobre el cuerpo de abridores y dejó saber que estaba tomada desde temprano en la primavera. “Seis jugadores lanzan bastante bien, y fuimos muy honestos con todos ellos al comienzo del campamento. Si todos estuvieran sanos, tendríamos que tomar decisiones difíciles, y uno de ellos iba a tener que lanzar en ese rol”, declaró a SNY.

¿Qué pasó con Sean Manaea?

La resolución de Carlos Mendoza dejó fuera de la rotación al veterano Manaea, que pasará al bullpen y se dice será usado en una estrategia de “piggyback” con alguno de los abridores, aunque no han revelado de cuál. “Así que vamos a usar a Sean en una rotación de relevos. Pero no necesariamente vamos a anunciar en qué partido lanzará”, abundó el manager sudamericano.

Manaea no mostró desagrado por la decisión del cuerpo técnico. "Tenemos seis lanzadores abridores muy, muy buenos. Todavía estoy lanzando en las Grandes Ligas, así que no me puedo quejar de nada", aseguró.

¿Cuál será la rotación de New York Mets para la temporada de 2026?

La salud de Kodai Senga ha sido una preocupación para el conjunto de Queens, y también puede haber algunas reservas con McLean, que pese a su buen trabajo de 2025 no se vio tan efectivo durante su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con la selección de Estados Unidos.

Estos elementos pueden llevar a Carlos Mendoza a cambiar de estrategia en algún momento de la temporada, pero de momento la rotación de los Mets se verá así:

Lanzador Brazo Freddy Peralta Derecho David Peterson Zurdo Nolan McLean Derecho Clay Holmes Derecho Kodai Senga Derecho

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