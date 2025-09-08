¿Salvador Pérez tiene la ciudadanía estadounidense?

A Salvador Pérez lo reconocen por su trayectoria estelar en MLB con los Kansas City Royals, con quienes fue campeón de la Serie Mundial, ha ido a 9 Juegos de Estrellas y ha ganado 5 veces el Bate de Plata y el Guante de Oro.

El receptor de 35 años de edad se ha ganado una buena fama en las Grandes Ligas por su liderazgo y entrega en el campo, que le han conseguido el respeto de todos en el circuito, y son aplaudidas todas las actividades benéficas que realiza.

En su país le admiran también por realzar su identidad y gentilicio venezolano con su comportamiento y sus declaraciones, por la forma en la que ha ayudado a jóvenes compatriotas que comienzan su camino en las mayores y por el compromiso que ha demostrado al frente de la selección nacional cuando ha vestido la camiseta vinotinto en el Clásico Mundial de Béisbol.

Aunque tiene muchos seguidores que están al pendiente de cada uno de sus pasos dentro y fuera del terreno de juego, no todos sus fans saben que este ciudadano ejemplar desde hace algunos años tiene una doble nacionalidad. Pérez, que tiene ya 14 temporadas de servicio en las mayores y casi dos décadas radicado en Estados Unidos, nació y creció en Venezuela, donde vivió hasta que fue firmado para ser un jugador profesional.

A pesar de todo el tiempo que ha estado fuera de Venezuela, ha mantenido sus vínculos con su país natal y de hecho tiene algunas obras en pro de la comunidad allí (sobre todo en Valencia, la ciudad en la que nació). Pero Pérez también es un ciudadano estadounidense y quiso hacer de este momento un evento especial que compartió con los seguidores del equipo de Kansas City.

“Estoy agradecido con este país por las muchas oportunidades que me han brindado, incluyendo la posibilidad de jugar béisbol profesional”, declaró al portal de MLB el día de su juramentación. “Agradezco a Dios, a mi madre, a mi familia, a los Reales y a todos los que me han apoyado durante este proceso para convertirme en ciudadano estadounidense”.

Pérez prestó juramento ante la bandera de Estados Unidos en enero de 2020 -justo antes de la pandemia de COVID-19-, en Wisconsin. Lo hizo durante el Fan Fest de los Kansas City Royals, por lo que el equipo le dio mucha proyección en sus redes sociales oficiales. Para el receptor, este fue el punto final de varios años de trámites y el jugador nacido en el estado Carabobo destacó lo difícil que le resultó el proceso de cinco años.

“Yo preferiría estar bateando en la Serie Mundial con las bases llenas, dos outs, tres bolas y dos strikes que volver a pasar por esto”, afirmó en unas declaraciones que ofreció a la prensa tras el acto, al que llegó acompañado de su esposa y su hijo mayor. “Estaba nervioso, con mis ojos súper abiertos. Pero fue divertido. Es fabuloso convertirse en ciudadano estadounidense".