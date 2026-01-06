Las sequías de campeonatos más largas en las ligas profesionales de Estados Unidos

Cuando Bruce Bochy levantó el trofeo de campeón en 2023 no sólo sumó otro hito a su exitosa carrera en MLB. También hizo historia dándole a los Texas Rangers su primer título de la Serie Mundial en 62 años de existencia.

Fue otra sequía que terminaba en las Grandes Ligas, aunque no tan conocida como la maldición de Babe Ruth que pesó sobre Boston Red Sox o Chicago White Sox por décadas, o la de "La Cabra", que conjuraron los Chicago Cubs en 2016 tras más de 100 años sin ganar.

Esas -y otras menos extensas como la de los Dodgers- terminaron después de una larga espera. Sin embargo, todavía están vigentes sequías de campeonatos en los principales deportes profesionales de Estados Unidos.

Tanto en MLB como la NBA y la NFL hay franquicias que aún no han ganado un título y otros equipos que han pasado muchos años sin celebrar. Y no, la de los Yankees y los Lakers no están cerca del top 10, aunque así lo sientan sus aficionados.

1. Arizona Cardinals - NFL - 78 años

La NFL no ha visto ganar a Cardinals | Icon Sportswire/GettyImages

Los Cardinals nunca han ganado un Super Bowl, pero sí ganaron el campeonato de la NFL de 1947, lo que les otorgó la sequía de campeonatos más larga en todos los deportes norteamericanos, con 76 años. Estuvieron a sólo cuatro puntos de romper la sequía en 2009, pero cayeron ante los Steelers en una dramática derrota en el Super Bowl XLIII.

2. Cleveland Guardians- MLB - 77 años

Cleveland perdió dos veces la Serie Mundial en los 90 | CHRIS WILKINS/GettyImages

Los Guardians tienen la racha negativa activa más larga de las Grandes Ligas. Su último campeonato fue en 1948, cuando vencieron a los Boston Braves. La franquicia ha llegado a la Serie Mundial cuatro veces desde entonces, quedándose a las puertas en 1954, 1995, 1997 y 2016. Hay generaciones de aficionados que no han podido celebrar un título y el cambio de nombre no ha servido para cambiar su suerte.

3. Sacramento Kings - NBA- 74 años

Sacramento Kings no consigue la fórmula para ser competitivo | Rocky Widner/GettyImages

La última vez que los Kings ganaron un campeonato de la NBA fue cuando eran los Rochester Royals y derrotaron a los Knicks en una serie de siete juegos en las Finales de 1951. Desde entonces, la franquicia de Sacramento ha sido sinónimo de decepciones en los playoffs. En la zafra 2001-02 se quedaron a un juego de avanzar a la final y en 2023 rompieron una racha de 16 años sin disputar los playoffs.

4. Detroit Lions - NFL- 68 años

Detroit Lions es una de las franquicias de NFL con más años sin ganar | Todd Rosenberg/GettyImages

Los Lions tampoco han ganado un título durante la era del Super Bowl, y la última vez que terminaron una temporada en la cima fue en 1957, cuando aplastaron a los Browns 59-14 para ganarlo todo. Detroit no había llegado a los playoffs pero lo consiguió en 2023, y fue una gran celebración porque antes de eso ni siquiera ha logrado salir de su conferencia desde 1957. Sin embargo, hay esperanza para la franquicia porque han conseguido mejorar en las últimas temporadas. Además es el único equipo en la historia de la NFL que no puede ganar como visitantes durante tres años consecutivos.

5. Atlanta Hawks-NBA- 67 años

Los seguidores de Atlanta Hawks siguen a la espera | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

Los Hawks se fundaron en 1946 como los Buffalo Bisons de la NBL y tienen muy pocos momentos destacados en su larga y decepcionante historia. Ganaron su único campeonato en 1958 como los St. Louis Hawks y nunca han conquistado un título de conferencia en toda su existencia. Desafortunadamente para los aficionados de Atlanta, esta sequía no parece que vaya a terminar pronto.

6. San Diego Padres - MLB - 56 años

Manny Machado no ha podido llevar a San Diego a un título | Michael Reaves/GettyImages

La escuadra californiana no es la única sin un título de Serie Mundial, pero sí es la franquicia más antigua de MLB que no ha podido ganar un campeonato. El equipo de los Padres se fundó en 1969, y desde entonces han jugado dos veces en el Clásico de Otoño, sin éxito. En la edición de 1984 perdieron ante Detroit Tigers 1-4 y en 1998 fueron barridos por los Yankees. En la última década la gerencia hizo una fuerte inversión para acabar esta sequía sin que hasta ahora les dé frutos.

7. Atlanta Falcons - NFL - 57 años

Atlanta Falcons estuvo cerca del título en 2017 | Kevin C. Cox/GettyImages

La de Atlanta es una de las franquicias que jamás han ganado un Super Bowl. Y a sus aficionados tal vez no les sirva de consuelo recordar que una vez estuvieron muy cerca de acabar con esa maldición. En el juego por el campeonato de 2017, los Falcons tenían una ventaja de 28-3 en el tercer cuarto antes de que Tom Brady liderara una remontada memorable de los Patriots y les diera el título en tiempo extra. Desde entonces, sólo han ganado una vez en playoffs.

8. New York Knicks - NBA- 53 años

New York Knicks no gana en la NBA desde los 70 | Brian Sevald/GettyImages

Hay que remontarse a la década de los 70 para conseguir el último título de los Knicks, que a pesar de esta prolongada sequía siguen siendo una de las franquicias más populares en la NBA. Fue en la temporada 1972-73, cuando derrotaron 4-1 a Los Angeles Lakers con un equipo formado por Willis Reed, Walt "Clyde" Frazier, Dave DeBusschere, Bill Bradley y Earl Monroe.

9. Milwaukee Brewers - MLB- 55 años

Milwaukee Brewers ha jugado sólo una Serie Mundial y la perdió | Sean M. Haffey/GettyImages

Los Brewers son una de las franquicias de la MLB (junto a los Mariners, que ni siquiera han jugado una Serie Mundial, Colorado Rockies y los Tampa Bay Rays) que no han celebrado ningún título en su historia. Como San Diego, el equipo de Milwaukee fue fundado en 1969, y en este tiempo han estado sólo en un Clásico de Otoño, el de 1982, cuando todavía pertenecían a la Liga Americana y cayeron ante St. Louis.

10. Pittsburgh Pirates – MLB – 46 años

La nueva generación de Pirates busca romper la sequía | Icon Sportswire/GettyImages

Hay equipos en las Grandes Ligas con más años sin ganar una corona (como Seattle) pero ninguno tiene el abolengo de Pittsburgh, que es una de las franquicias legendarias en la historia del circuito. Los Pirates conquistaron su último anillo de Serie Mundial en 1979, el año que derrotaron a los Baltimore Orioles. Hay un dato que rompe el corazón de sus seguidores: desde ese año no han podido regresar al Clásico de Otoño.

