Seranthony Domínguez acuerda por dos temporadas con los Chicago White Sox

Los Chicago White Sox acordaron con el relevista dominicano Seranthony Domínguez por dos temporadas y 20 millones de dólares, dando muestras de su intención clara de mejorar en el marco de una reconstrucción que parece estar en buen camino.

Domínguez, de 31 años, registró una efectividad de 3.16 y un FIP de 3.47 en 67 apariciones divididas entre los Baltimore Orioles y los Toronto Blue Jays el año pasado, siendo un apagafuegos confiable. Por ello, Jeff Passan, de ESPN, espera que el latino se convierta en el cerrador de los Medias Blancas en las primeras de cambio.

Y es que pese a que Domínguez no ha sido un relevista en situaciones de apremio en la mayor parte de su carreras en las Grandes Ligas, no es menos cierto que acumula 40 salvados en siete campañas en la instancia.

Right-handed reliever Seranthony Domínguez and the Chicago White Sox are in agreement on a two-year, $20 million contract, sources tell ESPN. Dominguez, 31, is expected to close for the White Sox, who use the money saved in the Luis Robert Jr. deal to continue adding this winter. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 23, 2026

El derecho dominicano comenzó su andar en la gran carpa con la camiseta de los Philadelphia Phillies, equipo en el que estuvo durante seis años. Luego pasó a las filas de los Orioles de Baltimore para luego caer en el roster de los campeones de la Liga Americana en 2025, los Toronto Blue Jays.

Si revisamos sus totales vitalicios en la MLB, observamos que posee una efectividad de por vida de 3.50 y un FIP de 3.78 en 306 entradas lanzadas, tras realizar 322 apariciones. Su tasa de ponches del 30.3% el año pasado lo situó en el puesto 25 entre los relevistas calificados; sin embargo, su tasa de bases por bolas del 13.8% también fue la sexta peor de la categoría. Su control, sin duda, es su tarea pendiente de cara a la campaña que se avecina.

Uno de los avales que Domínguez tendrá como el cerrador de los White Sox será lo que logró en Toronto, siendo recordado recientemente por la categoría que mostró en la décima entrada del Juego 7 de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Angeles.

White Sox, RHP Seranthony Domínguez reportedly agree to 2-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/9izbflomtA — MLB (@MLB) January 23, 2026

Cabe recordar que apagafuegos sumó 12 encuentros de postemporada de 2025, en los que dejó marca de 2-0 y un promedio de carreras limpias de 3.18. Además, ha lanzado en playoffs en cuatro temporadas consecutivas.

Domínguez cerró la temporada regular pasada con marca de 4-4, 3.16 de efectividad, 79 ponches y 36 boletos en 62.2 innings de trabajo.

Los patiblancos siguen así moviendo el mercado de las Grandes Ligas, tras las adiciones de Munetaka Murakami y Luisangel Acuña, recientemente adquirido en el cambio con los Mets de Nueva York por Luis Robert.

