Shohei Ohtani en NPB: Su historia con Hokkaido Nippon‑Ham

Shohei Ohtani es una superestrella de MLB y no ha dejado de ser un ídolo en Japón aunque dejó de jugar en la liga profesional de su país hace ya casi una década. Lo ha confirmado cada vez que es parte de la selección de su país en el Clásico Mundial y volvió a vivirlo a comienzo de la temporada de 2025, cuando Los Angeles Dodgers visitaron Tokio.

Hay muchas razones para que así sea y por supuesto que las marcas que ha implantado en Grandes Ligas lo han fortalecido en el pedestal de la afición, pero es un privilegio que ya disfrutaba desde antes de 2018 cuando se unió a Los Angeles Angels.

El aterrizaje de Ohtani en las mayores estuvo precedido de mucha expectación. Se pensó que los New York Yankees eran favoritos para ser los elegidos por el japonés, pero se dio el lujo de rechazarlos, al igual que a otras escuadras que podían ofrecerle más de 3 millones de dólares por su firma.

Su condición de jugador de dos vías ya lo había hecho una estrella en su país, donde fue visto como un “niño prodigio” desde sus inicios en el béisbol colegial. A la Liga Profesional de Japón llegó en 2013 y lo hizo implantando récords con el Hokkaido Nippon-Ham Fighters.

En su primer choque apareció como titular del jardín derecho -la posición que jugó en el campo en su país- y tuvo un juego multihits, para convertirse en el primer novato recién graduado de la secundaria que registraba un partido de más un imparable en el Opening Day en más de 50 años.

Aunque no tuvo números brillantes en su doble rol (4.23 de efectividad en 13 juegos desde el montículo y .238 con tres jonrones en la ofensiva), se mostró sólido y alcanzó otra marca: habían pasado 46 años desde que un novato recién llegado de la secundaria conseguía un triunfo y conectaba un cuadrangular. Pero fue a partir de su segundo año en el circuito que comenzó a mejorar.

Es así como consigue la invitación al All Star de 2014 (primera como lanzador aunque ya había ido como jardinero) y lo celebra con otra marca: el lanzamiento más rápido en un Juego de Estrellas con 100 MPH, que fue la velocidad que alcanzó en 12 de sus 13 pitcheos.

Shohei Ohtani



Nippon-Ham Fighters (2013-2017)



.286 BA

.358 OBP

.500 SLG

.859 OPS

164 wRC+



2.52 ERA

1.08 WHIP

10.3 K/9

3.3 BB/9

70 FIP-



24.4 WAR



Los Angeles Angels (2018-2023)



.272 BA

.366 OBP

.556 SLG

.922 OPS

145 wRC+



3.01 ERA

1.08 WHIP

11.4 K/9

3.2 BB/9

77 FIP-



34.6 WAR pic.twitter.com/g9mqcWEt3V — Yakyu Cosmopolitan (@yakyucosmo) September 16, 2023

En 2015 conquistó la triple corona del pitcheo, pero no le fue tan bien con el madero, lo que llevó a los aficionados a decir que debería concentrarse en su carrera como lanzador.

Esa percepción cambió al año siguiente, cuando apareció sobre el montículo en 21 partidos con balance de 10-4, efectividad de 1.86 y un récord con un pitcheo de 102 MPH; pero también promedio de bateo de .323, 22 cuadrangulares y 67 remolcadas (todas cifras tope en su carrera). Fue el mismo año en el que su equipo quedó campeón gracias al aporte de Ohtani en la final en los dos roles.

Su última campaña en la liga profesional de su país estuvo condicionada por un desgarro del músculo bíceps femoral izquierdo y en su despedida no dejó sus mejores números. En su paso por este circuito, sus estadísticas de por vida en 5 zafras con el Hokkaido Nippon-Ham Fighters lo muestran con línea ofensiva de .286/.358/.500, OPS de.859, 296 hits, 48 dobles, 70 jonrones, 166 carreras impulsadas y 13 bases robadas, mientras que como lanzador tuvo balance de 42-15 en 85 juegos (62 de ellos como abridor) y en 543.0 innings tuvo efectividad de 2.52, 624 ponches y 200 boletos. Pasó dos años como outfielder y su promedio de fildeo fue de .990, sumó 92 put outs, 7 asistencias y un error.