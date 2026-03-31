¿Son más cortos los juegos de MLB desde que se implementó el reloj de pitcheo?

En 2023, la MLB hizo un movimiento evolutivo en su juego, al colocar un reloj de pitcheo para acortar los juegos y que sean más atractivos para las nuevas generaciones. Aunque en un principio el uso de esta tecnología generó dudas, ahora es toda una certeza por los resultados obtenidos.

El dinamismo de los juegos ha mejorado, los tiempos se han acortado y los fanáticos se han vuelto a enamorar del beisbol. La duración promedio ha caído a niveles que no se veían en casi 40 años, algo que ha hecho que la liga mejore en las audiencias del deporte tanto en Estados Unidos como en el mundo entero.

En 2021, por ejemplo, los juegos de Grandes Ligas tenían promedio de duración de 3:10 minutos por compromiso. En la actualidad, tomando en cuenta la medida de la temporada 2025, los juegos promedian 2:38 minutos. Un avance impresionante.

Aunque los lanzadores fueron los primeros en quejarse, por el poco tiempo que tienen para descansar entre pitcheo y pitcheo, la realidad es que el juego necesitaba una renovación.

¿Cuáles son las razones por las que ha funcionado el reloj de pitcheo?

Al principio fue complicado que los lanzadores se acostumbraran a esta regla de tener un tiempo determinado entre pitcheo y pitcheo. Sin embargo, ahora todos están bien adecuados y ya forma parte de su rutina.

Los lanzadores tienen 15 segundos para lanzar con bases vacías y 18-20 segundos con corredores en bases. Ya no hay pausas largas por los rituales de lanzadores del pasado y virarse hacia las bases solo lo pueden hacer en dos oportunidades por turno.

La temporada 2021 fue clave para determinar que la MLB necesitaba más dinamismo en el juego. En esa temporada, se contabilizaron 391 juegos que duraron más de 3 horas y media. Para 2024, esa cifra bajó a solo 7 juegos, en la segunda temporada del sistema.

La MLB está comprometida en utilizar la tecnología para mejorar el juego. En este 2026 están usando la regla del ABS, un reto que pueden utilizar los receptores y peloteros para retar la sentencia de bolas y strikes de los umpires.

Aunque ha sido probado en ligas menores desde hace varios años, esta es la primera vez que se utiliza en Grandes Ligas y hasta ahora ha generado buenos comentarios, siendo otro punto clave para que la MLB atraiga nuevas audiencias a nivel mundial.

¿Cuál es el promedio de duración de los juegos de MLB?

Temporada Duración promedio Contexto 2021 3h 10m Récord histórico de lentitud 2022 3h 03m Último año sin reloj 2023 2h 40m Primer año con reloj 2024 2h 36m El promedio más bajo desde 1984 2025 2h 36m Consolidación

Más contenido de MLB