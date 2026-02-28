Starling Marte acuerda con los Kansas City Royals para la temporada de 2026

Los Kansas City Royals acordaron este sábado con el experimentado jugador dominicano Starling Marte para la temporada de las Grandes Ligas de 2026, contrato que está pendiente del examen físico para hacerse oficial.

Aunque los términos financieros exactos no se han hecho públicos de forma oficial, analistas sugieren que podría ser un contrato de un año por un valor de entre $2 y $3 millones de dólares garantizados, posiblemente con incentivos por rendimiento.

Marte, de estar recuperado de sus recurrentes lesiones, se unirá a un grupo de jardineros que se proyecta que incluya a Jac Caglianone, Isaac Collins, Kyle Isbel y Lane Thomas en el Día Inaugural.

El dominicano, dos veces invitado al Juego de Estrellas y ganador del Guante de Oro en dos ocasiones con el uniforme de los Pittsburgh Pirates, llega a los Royals como agente libre tras finalizar su contrato de 4 años y $78 millones con los Mets, en donde no pudo demostrar todo su talento debido a las recurrentes lesiones que sufrió.

En su estadía en Queens sufrió de lesiones en la mano, ingle y rodillas, amén de padecer de migrañas continuas, por lo que apenas pudo estar en 396 partidos en cuatro campañas, dejando promedios de .272/.329/.405 con 37 jonrones, 165 carreras remolcadas y 65 bases robadas.

Royals, OF Starling Marte reportedly agree to deal, per MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/67OO2JHS2e — MLB (@MLB) February 28, 2026

En la campaña de 2025 registró un promedio de .270, con 9 jonrones y 34 carreras impulsadas en 98 juegos, desempeñándose principalmente como bateador designado (DH) debido a las lesiones. Ahora en los Royals espera dejar sus molestias en las rodillas en el pasado para tratar de ayudar a un equipo que espera trascender en la División Central de la Liga Americana.

"Tuvimos que cuidarlo, pero es un gran profesional que no pone excusas y sale a rendir. Es una pieza grande para cualquier equipo", dijo el manager de los Mets, Carlos Mendoza, antes de su salida del equipo.

Se espera que su llegada impacte de forma positiva el clubhouse de los Royals, ayudando con su liderazgo a la estrella Bobby Witt Jr. y al capitán Salvador Pérez.

Analistas de MLB Trade Rumors y Sports Illustrated destacan que, a pesar de su edad, Marte sigue siendo un bateador por encima del promedio. En 2025 tuvo un OPS+ de 111, lo que lo posicionaría como uno de los mejores bateadores de los Royals si mantiene ese ritmo. Su rol en Kansas City se dividirá entre rotarse en el jardín derecho con Caglianone y en ser un especialista ante lanzadores zurdos.

