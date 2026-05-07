Tigers despiden a manager de Triple A por supuesto acoso a una empleada del club

El mexicano Gabe Álvarez, manager de Triple A de los Detroit Tigers, fue separado de su cargo esta semana, después de enviar un mensaje "inapropiado" a una compañera, según explicó el periodista de ESPN, Jeff Passan, en un último reporte.

"Envié un solo mensaje de texto a una compañera con la intención de hacer una broma", dijo Álvarez en el comunicado. "Poco después de enviarlo, me di cuenta de que el mensaje era inapropiado y no reflejaba los valores y el criterio que me esfuerzo por defender, e inmediatamente me comuniqué con ella para aclarar mi intención.

"Nunca quise causar incomodidad u ofensa, y lamento que el mensaje haya generado esta situación. Éste fue un incidente aislado y no refleja mi larga trayectoria de profesionalismo, respeto por mis colegas y conducta a lo largo de mi carrera", aclaró.

Los detalles del mensaje no fueron publicados, pero llegaron hasta el departamento de recursos humanos de los Tigers y estos tomaron la decisión. A los 52 años de edad, Álvarez violó las políticas del club.

No es la primera vez que una situación de este tipo ocurre en Detroit. The Athletic publicó en informes otras situaciones de hombres con comportamientos inapropiados hacia mujeres que trabajan en la franquicia.

Sam Menzin, subgerente del equipo, renunció en 2025 y posteriormente informó que había enviado fotos obscenas a algunas mujeres que trabajan en el equipo. Esto también ocurrió en otro equipo de la ciudad, en los Detroit Red Wings, conjunto de la NHL.

Álvarez tenía un expediente limpio en su etapa con los Tigers. Sin embargo, la situación pasó a mayores con su mensaje de texto "inapropiado" hacia una compañera de trabajo.

MLB suspende a Framber Valdez por 5 juegos

Framber Valdez recibió una suspensión de 5 juegos por un pelotazo que la MLB considera intencional a Trevor Story, durante la derrota de su equipo, los Detroit Tigers, 10-3 ante los Boston Red Sox el pasado martes.

Valdez fue sancionado con seis partidos, pero la liga redujo rápidamente el castigo tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) para evitar una apelación.

"No fue intencional. No fue a propósito. Puede que lo parezca, pero no lo fue", dijo el dominicano Valdez después del partido. "Estaba tratando de lanzar strikes después de los dos jonrones consecutivos. Intentaba volver a la zona y ese lanzamiento se me escapó de la mano".

Más contenido de MLB